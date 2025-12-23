জাপানের লিটল ঢাকায় জনপ্রিয় ইজাকায়া রেস্তোরাঁ দিয়ে যেভাবে বাজিমাত করেছেন বাংলাদেশের আহমেদ (ভিডিও)

আহমেদ হিকারু তাঁর নাম। স্থানীয়ভাবে আমেদ কারু নামেও ডাকা হয়। তিনি জাপান প্রবাসী বাংলাদেশি। এখন সেখানে এক জনপ্রিয় ও আলোচিত রেস্তোরাঁ মালিক। জাপানের টোকিও শহরের জুজো এলাকায় একটি সাধারণ ইজাকায়া চালান। ইজাকায়া আসলে জাপানের খাদ্যসংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্থানীয়, জাপানি খাবারের ছোট ও সুলভ রেস্তোরাঁকেই ইজাকায়া বলা হয়।
কম দামে ভালো মান ও দারুণ স্বাদের খাবার পাওয়া যায় আহমেদের ইজাকায়ায়। তাই দিন দিন জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে তাঁর। জাপানের জাতীয় টেলিভিশন চ্যানেল এন এইচ কে তাঁকে নিয়ে সুন্দর এক প্রতিবেদন করেছে। সামাজিক মাধ্যমে এই ভিডিও ছড়িয়ে যাওয়ার পর আরও বেশি আলোচনায় তিনি।
খাবারের ব্যবসায় আসার আগে আহমেদ জাপানে প্রায় ১০ বছর তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) খাতে কাজ করেছেন।
২০২৩ সালে তিনি জাপানি খাবারের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও ভালোবাসার কারণে তার ইজাকায়াটি চালু করেন। এলাকার সবার জন্য নিজ হাতেই তিনি তৈরি করেন খাবার ও পানীয়। অনেকে বলেন, শুধু সুলভে ভালো খাবার খেতে নয় বরঞ্চ আহমেদকে দেখতেও আসেন তাঁরা এই ইজাকায়ায়। হিকারু একাই পুরো রেস্তোরাঁ পরিচালনা করেন। রান্না করা থেকে শুরু করে খাবার পরিবেশন সবকিছু নিজেই করেন।
তার মেন্যুতে আছে জাপানি পাবের ঐতিহ্যবাহী খাবার যেমন ইয়াকিতোরি। এর পাশাপাশি বাংলাদেশের জনপ্রিয় কিছু খাবারও তিনি চালু করেছেন এখানে। বাংলাদেশি স্ন্যাকস খুবই পছন্দ করছেন আহমেদের ক্রেতারা।
দারুণ ব্যাপার হচ্ছে, প্রতি মাসের দ্বিতীয় বুধবার তিনি স্থানীয় শিশুদের জন্য বিনামূল্যে খাবারের আয়োজন করেন, যাতে তারা নিরাপদ ও আন্তরিক পরিবেশে একসঙ্গে সময় কাটাতে পারে।
২০২৫ সালে অর্থাৎ এ বছরই তার গল্প এনএইচকে ওয়ার্ল্ড–জাপানের অনুষ্ঠান হোয়্যার উই কল হোম-এ প্রচারিত হয়। সেখানে জাপানি সমাজে তাঁর মানিয়ে নেওয়া এবং স্থানীয় মানুষের জন্য অবদানের কথা তুলে ধরা হয়।
সূত্র: এনএইচকে
ছবি: এন এইচ কে ভিডিওর স্ক্রিনশট