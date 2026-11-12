বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত এআই প্রযুক্তির নির্মাতাকেই কেন বিপদের আগাম সংকেত দিতে পারল না এআই

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন মানুষের জীবনের নানা জটিল সমস্যার সমাধান দিচ্ছে। চিকিৎসা, গবেষণা, মহাকাশ অভিযান, আবহাওয়ার পূর্বাভাস থেকে শুরু করে আর্থিক লেনদেন; প্রায় সব ক্ষেত্রেই বাড়ছে এআইয়ের ব্যবহার। এমনকি মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ, তথ্যের অসংগতি খুঁজে বের করা কিংবা সম্ভাব্য ঝুঁকি শনাক্ত করার কাজও করতে পারে এই প্রযুক্তি। অথচ বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের প্রধান জেনসেন হুয়াংয়ের ব্যক্তিগত জীবন ঘিরে ওঠা বিতর্ক সামনে এনেছে ভিন্ন এক প্রশ্ন।
এত উন্নত এআইও কি মানুষের সম্পর্কের জটিলতা কিংবা প্রতারণার সম্ভাব্য সংকেত আগেভাগে বুঝতে পারে না? এনভিডিয়ার সহপ্রতিষ্ঠাতা ও আজই পদত্যাগ করা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেনসেন হুয়াং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির বর্তমান অগ্রযাত্রার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুখ। তাঁর নেতৃত্বে এনভিডিয়া শুধু কম্পিউটার চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবেই নয়, আধুনিক এআই শিল্পের অন্যতম প্রধান প্রযুক্তি সরবরাহকারী হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর মহাবিপদে পড়েছেন সেই জেনসেন। কিন্তু এই বিপদের আগাম সংকেত কেন ধরা পড়ল না এআইয়ের চোখে?
একসময় এনভিডিয়া ছিল কম্পিউটার গেমের গ্রাফিকস কার্ড নির্মাতা প্রতিষ্ঠান। এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মডেল প্রশিক্ষণ, চ্যাটজিপিটির মতো সেবা পরিচালনা এবং ডেটা সেন্টারের কম্পিউটিংয়ে প্রতিষ্ঠানটির তৈরি জিপিইউ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ১৯৯৩ সালে ডেনি’স রেস্তোরাঁয় তিন প্রকৌশলী মাত্র ৪০ হাজার ডলার পুঁজি নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদেরই একজন ছিলেন জেনসেন হুয়াং।
প্রথম চিপ তৈরিতে ব্যর্থ হওয়ার পর এনভিডিয়া প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সেগার বিনিয়োগ, দ্রুত কৌশল পরিবর্তন এবং কুডা সফটওয়্যারে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানটিকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করে। ২০১২ সালে এনভিডিয়ার জিপিইউ ব্যবহার করে প্রশিক্ষিত অ্যালেক্সনেট এআই গবেষণায় নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়। পরে চ্যাটজিপিটির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এনভিডিয়ার চিপের চাহিদাও দ্রুত বাড়তে থাকে।
সদ্য পাওয়া সংবাদ অনুযায়ী, বিশ্বের শীর্ষ এআই চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জেনসেন হুয়াং পদত্যাগ করেছেন। তাঁকে ঘিরে কিছুদিন ধরেই চলছে অস্বস্তিকর এক কেলেঙ্কারি নিয়ে আলোচনা। এর জের ধরে এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তে তিনি পদ ছাড়েন বলে জানা গেছে। বহুল আলোচিত এই ঘটনা অনুযায়ী, অ্যালিস হুয়াং নামে এক চীনা ব্যবসায়ী জেনসেন হুয়াংয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তাঁর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন বলে সন্দেহ করছেন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা। তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছে গুপ্তচরবৃত্তির।
অভিযোগটি এখনো প্রমাণিত নয়। তবে ঘটনাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সুযোগ তৈরি করেছে। এআই যত উন্নতই হোক, মানুষের উদ্দেশ্য, আবেগ, সম্পর্ক কিংবা বিশ্বাসের জটিলতা পুরোপুরি বুঝতে পারে না। এটি তথ্যের ভিত্তিতে সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিতে পারে, কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে সত্য বলে ঘোষণা করতে পারে না। অনেকের মনেই তাই প্রশ্ন, বিশ্বের অন্যতম উন্নত এআই প্রযুক্তির নির্মাতাকেই কেন এই বিপদের আগাম সংকেত দিতে পারল না এআই? এই প্রশ্নের আসলে কোনো সরাসরি উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। এআই ব্যবহার করেও এর প্রকৃত কারণ নিশ্চিতভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে না।
এআই কি বুঝতে পারত, যে সম্পর্কটি বিপজ্জনক হতে পারে?
সম্ভব ছিল, তবে নির্দিষ্ট কিছু শর্তে।
যদি জেনসেনের এআই সহকারী তাঁর সঙ্গে অ্যালিসের কথোপকথন, ইমেইল, যোগাযোগের ধরন, আর্থিক লেনদেন কিংবা অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক তথ্য বিশ্লেষণের অনুমতি পেত, তাহলে কিছু অস্বাভাবিক আচরণ শনাক্ত করতে পারত।
যেমন:
পরিচয় সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী তথ্য দেওয়া।
ব্যক্তিগত বা গোপন তথ্য জানার অতিরিক্ত আগ্রহ দেখানো।
দ্রুত ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করা।
আর্থিক সুবিধা বা বিশেষ প্রবেশাধিকার চাওয়া।
সম্পর্কের মাধ্যমে ব্যবসায়িক বা প্রযুক্তিগত তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করা।
এসব আচরণ ঝুঁকির সংকেত হতে পারে। তবে এগুলোর কোনো একটিই গুপ্তচরবৃত্তির প্রমাণ নয়।
এআই কেন আগাম সতর্ক করতে পারেনি?
এর কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ রয়েছে।
এআই নিজে থেকে সব তথ্য জানে না
এআই কেবল সেই তথ্যই বিশ্লেষণ করতে পারে, যেগুলোতে তার প্রবেশাধিকার রয়েছে। জেনসেনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক, ব্যক্তিগত বার্তা কিংবা অ্যালিসের পরিচয় যাচাইয়ের মতো তথ্য তাঁর নিয়মিত ব্যবহৃত এআইয়ের কাছে না থাকলে সতর্কবার্তা দেওয়ার ভিত্তিও থাকত না।
এআই মানুষের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না
কেউ সত্য বলছেন, মিথ্যা বলছেন, নাকি কোনো গোপন উদ্দেশ্যে সম্পর্ক তৈরি করছেন, তা শুধু কথাবার্তা বিশ্লেষণ করে নিশ্চিত হওয়া যায় না। এআই আচরণের ধরন ও অসংগতি শনাক্ত করতে পারে, কিন্তু মানুষের মনের গোপন উদ্দেশ্য নিশ্চিতভাবে জানতে পারে না।
এআইয়ের কাছে প্রমাণের অভাব থাকতে পারে
কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ থাকলেও সেটি সত্য কি না, তা নির্ধারণ করতে প্রয়োজন গোয়েন্দা তথ্য, তদন্ত এবং স্বাধীনভাবে যাচাই করা প্রমাণ। এআই নিজে থেকে কাউকে বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য হিসেবে শনাক্ত করতে পারে না।
গুপ্তচরবৃত্তির ইঙ্গিত থাকলে এআই কি তা শনাক্ত করতে পারত?
কিছু ক্ষেত্রে ঝুঁকির ইঙ্গিত শনাক্ত করা সম্ভব। যেমন, কোনো ব্যক্তি গোপন প্রযুক্তিগত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন কি না, সন্দেহজনক যোগাযোগ বজায় রাখছেন কি না কিংবা অননুমোদিতভাবে সংবেদনশীল তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করছেন কি না, তা বিশ্লেষণ করতে পারে এআই।
কিন্তু কারও জাতীয়তা, চীনের সঙ্গে যোগাযোগ কিংবা ব্যক্তিগত সম্পর্ককে গুপ্তচরবৃত্তির প্রমাণ হিসেবে দেখা যাবে না। অ্যালিসের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সত্যতাও নির্ভর করবে যাচাইযোগ্য তথ্য ও তদন্তের ওপর।
তাহলে এ ক্ষেত্রে এআইয়ের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা কোথায়?
এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। এআই যত উন্নতই হোক, সেটি মানুষের বিচারবুদ্ধির বিকল্প নয়। বরং এটি মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করার একটি প্রযুক্তি। কোনো ব্যক্তি যদি নিজের ব্যক্তিগত জীবন ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে এআইকে প্রয়োজনীয় তথ্য বিশ্লেষণের সুযোগ না দেন অথবা এআইয়ের সতর্কবার্তাকে গুরুত্ব না দেন, তাহলে প্রযুক্তির পক্ষে তাঁকে রক্ষা করা কঠিন। আরেকটি বিষয় হলো, এআইয়ের দায়িত্ব হওয়া উচিত ঝুঁকির সম্ভাবনা তুলে ধরা, কাউকে অপরাধী ঘোষণা করা নয়।
জেনসেন হুয়াংয়ের মতো প্রযুক্তি জগতের শীর্ষ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও একটি প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ, বিপুল প্রযুক্তিগত সক্ষমতা থাকা মানেই কি ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি ঝুঁকি আগেভাগে বুঝতে পারা? উত্তরটি আসলে না। এআই হয়তো ব্যবসায়িক ঝুঁকি, সাইবার হামলা কিংবা সন্দেহজনক তথ্যপ্রবাহ শনাক্ত করতে পারে। কিন্তু প্রেম, বিশ্বাস, প্রতারণা ও মানুষের গোপন উদ্দেশ্য বোঝার ক্ষেত্রে এআইয়ের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, এআই হয়তো বিপদের সংকেত দেখাতে পারে, কিন্তু সেই সংকেতকে গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত মানুষেরই।
সূত্র: প্রথম আলো, দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস, ম্যাশেবল
ছবি: ইন্সটাগ্রাম