বায়ু ত্যাগ নিয়ে বিব্রত হচ্ছেন? জনস হপকিন্স গবেষণা বলছে এতে ব্লাড প্রেশার কমবে দ্রুত

চিকিৎসাবিজ্ঞানের নতুন গবেষণা বলছে, পায়ুপথ থেকে নিঃসৃত গ্যাসে থাকে হাইড্রোজেন সালফাইড, যা আমাদের গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল (অন্ত্রনালি) পথে ব্যাকটেরিয়াগুলো তৈরি করে এবং শ্লেষ্মা ও অভ্যন্তরীণ পথ দিয়ে কিছু পরিমাণ বের হয়। সেই গ্যাস এক দারুণ ভূমিকা পালন করে আমাদের রক্তনালির স্বাস্থ্য ও রক্তচাপে।
জনস হপকিনসের গবেষণা বলছে, যদি রক্তে একটি বিশেষ এনজাইম (সিএসই) কার্যকার না থাকে, তাহলে উর্বরতা কমে যায় এবং রক্তচাপ মারাত্মকভাবে বেড়ে যা। ফলে হাইড্রোজেন সালফাইড তৈরি হতে পারে না। অন্য গবেষণায় দেখা গেছে, উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের মধ্যে হাইড্রোজেন সালফাইড–নির্ভর ভ্যাসোডিলেশনজনিত শিথিলতা ও রক্তনালির প্রসারণের কার্যকারিতা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়।
আরেক পর্যালোচনায় বলা হয়েছে, হাইড্রোজেন সালফাইড শুধু রক্তনালি প্রসারণেই কাজ করে না, রক্তের অক্সিডেটিভ চাপ কমায়, কোষ রক্ষা করে, প্রদাহ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। দেহের প্রতিরোধক্ষমতাকে শক্তিশালী করতে এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।
কিছুক্ষণের জন্য চলে যান ফিউচারিস্টিক কল্পনার জগতে, ঘুরে আসতে পারেন দেহের ভেতরের অ্যানাটমি রাইডে।
আপনি সকালে হাঁটছেন, হালকা হাওয়ায় ফুসফুস ভরে শ্বাস নিচ্ছেন, সেই সঙ্গে আপনার অন্ত্রে ঘটে যাচ্ছে অদৃশ্য এক ‘মাইক্রোভায়োলেন্ট’ অ্যাকশন। কিছু ব্যাকটেরিয়া তৈরি করছে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস। আর সেই গ্যাস যা অনেকের কাছে শুধুই দুর্গন্ধ, তা আদতে রক্তনালিকে শিথিল করার, রক্তচাপ কমিয়ে রাখার কাজ করছে সক্রিয়ভাবে।
হাইড্রোজেন সালফাইড কীভাবে কাজ করে
গ্যাসটি শিরার মসৃণ পেশিগুলোকে ‘শিথিল’ করতে নির্দেশ দেয়। ফলে শিরা প্রসারিত হয়, রক্ত সহজে প্রবাহিত হয়।
একই সঙ্গে গ্যাস কোষকে অক্সিডেশন (বিনাশকারী রাসায়নিক চাপ) থেকে রক্ষা করে, কোষ ‘বেঁচে থাকার ক্ষমতা’ বাড়ায়।
তবে এ কাজ ঘটে অত্যন্ত সূক্ষ্ম মাত্রায়, শরীরে প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন মাত্রায়। অতিরিক্ত বা অনিয়ন্ত্রিত গ্যাস বিপজ্জনক হতে পারে।
গবেষকেরা এখন ‘হাইড্রোজেন সালফাইড ডোনার’ নামের যৌগ প্রয়োগ করে দেখতে চান , অর্থাৎ এমন এক পদার্থ যা ধীরে ধীরে হাইড্রোজেন সালফাইড ছাড়বে এবং তা দিয়ে উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, হৃদ্রোগ, এমনকি ডিমেনশিয়া পর্যন্ত প্রতিরোধ করতে পারি কি না, তা পরীক্ষা করছেন।
তবে এই গবেষণা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। মানুষের ওপর কীভাবে কার্যকরভাবে ও নিরাপদভাবে হাইড্রোজেন সালফাইড প্রয়োগ করা যায়, সেটা এখনো বড় চ্যালেঞ্জ।
বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন সালফাইড–নির্ভর প্রসারণক্ষমতা অনেক সময় কাজ না–ও করতে পারে।
হতাশ হওয়ার দরকার নেই। গ্যাস নিজে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব নয়। তবে আন্ত্রিক সুস্থতা উন্নত করা যায় খাদ্যতালিকায় ফাইবারসমৃদ্ধ খাদ্য (শাক, ফল, মসুর, ছোলার মতো শস্য) রাখার মাধ্যমে, প্রোবায়োটিক ও প্রিবায়োটিক খাবার ও অতিরিক্ত প্রসেসড বা চর্বি-গৃহীত খাবার পরিহার করবার মাধ্যমে।
সূত্র: লাইভ সায়েন্স
ছবি: এআই (জেমিনাই ন্যানো বানানা)