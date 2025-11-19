আজ একই দিনে আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস ও বিশ্ব টয়লেট দিবস কেন

নারী দিবস নিয়ে কতই না আয়োজন হয় বিশ্ব জুড়ে। এদিকে আজ ১৯ নভেম্বর আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস নিয়ে যেন কোনো মাথাব্যথা নেই কারও। আবার ইন্টারন্যাশনাল মেনস ডে এবং ওয়ার্ল্ড টয়লেট ডে—দুটিই প্রতিবছর এই দিনে পালন করা হয়। দুটি দিবস একই দিনে পড়ার এই বিষয়টি আলোচনা করার মতো হলেও, এই দিনগুলোর উৎপত্তির ও উদ্দেশ্য আলাদা। সামাজিক মাধ্যমে নানা আলোচনা, মিম আর ফানি পোস্ট দেখা গেলেও আসলে এই দুটি দিবস আলাদা আলাদাভাবে প্রবর্তিত।
আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস
ইন্টারন্যাশনাল মেনস ডে বা আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস বিশ্বজুড়ে পালিত হয়। পুরুষরা পৃথিবী, পরিবার এবং সমাজে যে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে তা উদযাপন করার জন্য আর পুরুষের জীবনের নানা দিককে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যই এই দিবস।
উদ্দেশ্য: দিনটি পুরুষ ও ছেলে শিশুদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ, লিঙ্গসমতা, ইতিবাচক পুরুষ রোল মডেল তুলে ধরা এবং পুরুষদের প্রতি হওয়া বিভিন্ন বৈষম্যের বিষয়গুলো সামনে আনে।
ইতিহাস: এটি ১৯৯৯ সালে ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতে ড. জেরোম টিলাকসিংহ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই দিনটি ঠিক করেন তাঁর বাবার জন্মদিন অনুযায়ী আর একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ঘটনাকে সম্মান জানাতে।
স্বীকৃতি: এটি আন্তর্জাতিকভাবে পালিত হয়, নানা দেশে বিভিন্ন ইভেন্ট, অ্যাক্টিভিটি আয়োজন করা হয় পুরুষ দিবস নিয়ে। গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমেও হয় আলোচনা।
বিশ্ব টয়লেট দিবস
ওয়ার্ল্ড টয়লেট ডে বা বিশ্ব টয়লেট দিবস জাতিসংঘের একটি স্বীকৃত দিবস, যার উদ্দেশ্য বিশ্বব্যাপী স্যানিটেশন সংকট সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা।
উদ্দেশ্য: মূল লক্ষ্য হলো টয়লেট নিয়ে বিভিন্ন ভুল ধারণা দূর করা এবং বিশ্বের প্রায় ৩.৫ বিলিয়ন জনগণ যাদের নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থা বা নিরাপদ, ব্যক্তিগত টয়লেট নেই, তাঁদেরকে এর আওতায় নিয়ে আসা। নিরাপদ স্যানিটেশন না থাকলে পানির উৎস দূষিত হয় এবং মারাত্মক রোগ ছড়ায়—যা প্রতি বছর লাখো শিশু মৃত্যুর কারণ হয়। অথচ বিশ্বের অনেক দেশেই এ নিয়ে সচেতনতার অত্যন্ত অভাব।
ইতিহাস: ২০০১ সালের ১৯ নভেম্বর জ্যাক সিম ওয়ার্ল্ড টয়লেট অর্গানাইজেশন (WTO) প্রতিষ্ঠা করেন, এবং এই তারিখটিই টয়লেট দিবস পালনের জন্য বেছে নেওয়া হয়। ২০১৩ সালে জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯ নভেম্বরকে ওয়ার্ল্ড টয়লেট ডে ঘোষণা করে, যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG 6) অর্জন করা যায়।
থিম: ২০২৫ সালের ওয়ার্ল্ড টয়লেট ডে–র থিম হলো “স্যানিটেশন ইন আ চেঞ্জিং ওয়ার্ল্ড”, যা পরিবর্তনশীল জলবায়ু এবং পুরোনো অবকাঠামোর মাঝেই টেকসই ও সহজলভ্য স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়।
একই দিনে হওয়া কাকতালীয় ঘটনা
দুটি দিনের তারিখ আলাদাভাবে ভিন্ন কারণে নির্ধারিত হয়েছিল, এ নিয়ে কারও সন্দেহ নেই। কিন্তু এভাবে মিলে যাওয়া আসলেই কাকতালীয়। একই দিনে দুই দিবস পড়ার কারণে সামাজিক মাধ্যমে পুরুষদের টয়লেট ব্যবহার নিয়ে নানা মজার পোস্ট ও মন্তব্য দেখা যায়।
আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবসে কী করা যায়
পুরুষের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অনেক সময়ই বেশ অবহেলিত হয়। তরুণদের মাঝে নানা মানসিক সমস্যা এখন খুবই কমন। এদিকে এ নিয়ে কথা বলা হয় খুব কম। পুরুষরা যে যৌন হেনস্থা হতে পারে, এই কঠিন সত্য নিয়েও আমরা সচেতন নই। এদিকে কমবয়সী পুরুষদের মধ্যে ডায়াবেটিস ও হৃদরোগ বাড়ছে জ্যামিতিক হারে। এই ইস্যুগুলো নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা হতে পারে আজ। পুরুষের প্রজননস্বাস্থ্যও এক অবহেলিত অথচ জরুরি টপিক।
পরিবারের বাবা, ভাই, স্বামী বা ছেলেকে ঘিরে দিনটি পরিকল্পনা করা যায়। উপহার দেওয়া তো বটেই, একসঙ্গে সুন্দর সময় কাটানো যায় তার পছন্দের জায়গায়। তার পছন্দের খাবার খাওয়া যায় সবাই মিলে। তা ঘরে হতে পারে বা বাইরে। পুরুষ সদস্যটি সকলের জন্য কতটা পরিশ্রম ও স্যাক্রিফাইস করেন তা অনেকভাবেই বোঝানো যায় দিনটিকে মাথায় রেখে।
সূত্র: ডেইজ অব দ্য ইয়ার
ছবি: জেমিনাই এআই, ইন্সটাগ্রাম