‘নমেভেস’ একটি উদ্ভিদের নাম। স্প্যানিশে ‘ন মে ভেস’-এর বাংলা ভাষান্তর করলে হয় ‘আমাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ না’। ছোট্ট অথচ খুব সুন্দর এই ফুলেল উদ্ভিদটির শেষবার দেখা মিলেছিল স্পেনের দক্ষিণে আন্দালুসিয়াতে সেই ১৯৮৩ সালে, আজ থেকে ৪২ বছর আগে। এরপর বিশ্বের বহু উদ্ভিদবিজ্ঞানী এই চমৎকার উদ্ভিদটিকে তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন, কিন্তু দেখা পাওয়া যায়নি। বিষণ্ন হলেন বিজ্ঞানী আর প্রকৃতিপ্রেমীরা। পরিশেষে এই উদ্ভিদকে বিলুপ্ত প্রজাতির তালিকায় স্থান দিয়েছিলেন তাঁরা। আমাদের পৃথিবী নামক সুন্দর গ্রহ থেকে আরেকটি প্রকৃতির রত্ন হারিয়ে গেল। অথচ পেছনে ফেলে গেল আড়াই কোটি বছরের অস্তিত্ব, ইতিহাস। আড়াই কোটি বছর আগে পৃথিবীর মাটিতে এই উদ্ভিদের প্রথম উদ্ভব ঘটেছিল এবং সেই থেকে পৃথিবীর আলোয় ফুল ফুটিয়ে যাচ্ছিল। অন্তত জীবাশ্মবিদেরা তা–ই বলেন।
প্রকৃতিবিদেরা ‘ন মে ভেস’ শব্দ তিনটিকে একত্র করে একটি সুন্দর নাম দিয়েছেন, ‘নমেভেস’। এদিকে উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা সপুষ্পক এমন আদিম উদ্ভিদের নাড়িনক্ষত্র পর্যালোচনা করে একটি বেশ খটমটে বৈজ্ঞানিক নাম দিয়েছেন, ‘জাইরোকারিয়াম অপজিটিফোলিয়াম ভালডেস’। স্থান দেওয়া হয়েছে বোরাগিনেসি উদ্ভিদ পরিবারে। অতি বিরল প্রজাতির এই উদ্ভিদটি প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন সেভিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ জীববিজ্ঞান এবং বাস্তুবিদ্যার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক বেনিতো ভালদেস। তিনি এই উদ্ভিদ আবিষ্কার করেছিলেন স্পেনের সেভিল প্রদেশের উত্তর সিয়েরাতে।
পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেলেও, আশা ছাড়েননি জীববিজ্ঞানী রোজারিও ভেলাস্কো। ২০০১ সাল থেকে প্রতিবছর বেরিয়ে পড়তেন বিলুপ্ত ঘোষিত এই উদ্ভিদের খোঁজে। তাঁর মনে ক্ষীণ আশা, দেখা মিলবে এই উদ্ভিদের। পাহাড়, উপত্যকা, বনবাদাড়ে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন দিনের পর দিন। বছর ঘুরে যায়, দেখা মেলে না। মাঝে মাঝে হতাশা চেপে বসলেও, হাল ছাড়েন না তিনি। গত ২৪টি বছরে একান্ত অধ্যবসায়ে প্রায় ১০০টি অভিযান চালিয়েছেন এই বিজ্ঞানী, প্রকৃতিপ্রেমী।
অবশেষে এ বছর ১ এপ্রিল, রোজারিও ভেলাস্কো নিজের চোখকে মোটেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, দেখা পেলেন এই উদ্ভিদের। ঠিক সেখানেই, যেখানে এই উদ্ভিদের প্রথম দেখা মিলেছিল, স্পেনের সেভিল প্রদেশের উত্তর সিয়েরাতে। নিজের ক্ষুদ্র জীবন থেকে ২৪টি বছর ব্যয় করেছেন উদ্ভিদটিকে খুঁজে পেতে। আবারও দেখা মিলেছে প্রকৃতির হারিয়ে যাওয়া এক সন্তানের। এক অবিশ্বাস্য সুখবর। যেন মৃত ঘোষিত সন্তান বহুদিন পর ফিরে এসেছে এই ধরণিতে, মায়ের কোলে। তিনি প্রচণ্ড অভিভূত হলেন, আনন্দে অশ্রুসিক্ত হলো। একদম সময় নষ্ট না করে, তিনি এমন চাঞ্চল্যকর খবরটি পৌঁছে দিলেন বিশ্বের নামকরা সব উদ্ভিদবিজ্ঞানী আর প্রকৃতিবিদদের কাছে। এমন অপ্রত্যাশিত সুখবরে উদ্বেলিত হলো, আনন্দিত হলেন তাঁরা, যাঁরা প্রাণ-প্রকৃতিকে ভালোবাসেন, যাঁরা এ নিয়ে নিরন্তর গবেষণা করছেন, নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছেন মানুষ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে। স্পেন এবং আরও কিছু দেশের প্রধান প্রধান সংবাদমাধম্যের শিরোনাম হলো এই ক্ষুদ্র উদ্ভিদ।
একদল বিজ্ঞানী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এই দুর্লভ প্রজাতিটিকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য। কালক্ষেপণ না করে, তাঁরা উদ্ভিদটির সম্পূর্ণ জিনোম বিশ্লেষণ করেছেন। স্পেনের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল আন্দালুসিয়ার সরকারের তত্ত্বাবধানে অতি যত্ন করে এর বীজ সংগ্রহ করে বিশেষ পদ্ধতিতে জার্মপ্লাজম ব্যাংকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এদিকে প্রকৃতি সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক ইউনিয়ন এই উদ্ভিদকে ‘বিপন্ন উদ্ভিদ’ হিসেবে ঘোষণা দিয়ে তালিকাভুক্ত করেছে। যাতে করে সংশ্লিষ্ট সবাই এবং সাধারণ মানুষেরা উদ্ভিদটিকে বিলুপ্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন।
মানুষের কর্মকাণ্ডে পৃথিবী থেকে নীরবে বিদায় নিচ্ছে বহু প্রজাতির প্রাণী, উদ্ভিদ, অণুজীব, ছত্রাক। প্রকৃতি হারাচ্ছে তার সৌন্দর্য, ভারসাম্য। এই সুন্দর নীল গ্রহটি মানুষের একার নয়, পৃথিবী সব জীবের। প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে মানুষ বাঁচতে পারবে না। এ কথাই মানুষকে মনে করিয়ে দিতে, মানুষের অন্তর্চক্ষু খুলে দিতে ফিরে এসেছে ‘নমেভেস’—আমাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ না।
লেখক: মইনুল হাসান, ফ্রান্সপ্রবাসী লেখক।