স্বামীর হাতে ৭ মাসে ১৩০ স্ত্রী হত্যা, আফ্রিকার 'হাজব্যান্ড স্কুল'-এর যে ৫টি পাঠ এদেশে চালু করা সময়ের দাবী

নারীর জীবনে আমাদের দেশে যেন একটাই লক্ষ্য। তা হলো একজন ভালো স্ত্রী হওয়া। আর এই ওয়াইফ ম্যাটেরিয়াল হতে গিয়ে নিজের জীবনের সমস্ত কিছু বিসর্জন দেন নারীরা। তারপরেও এক বিশাল নারী জনগোষ্ঠী সারা জীবন বয়ে চলেন নির্যাতন।
ফলাফল আজ ভাইরাল নিউজ হিসেবে সকলের সামনে। ভাবতেই হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে যে গত ৭ মাসে এদেশে স্বামীদের হাতে খুন হয়েছে ১৩০ জন স্ত্রী। কারণগুলোও প্রায়ই খুব তুচ্ছ। ছোট মাছ কাটা নিয়ে তর্ক, কথিত অবাধ্য হওয়া ইত্যাদি। আবার এর সঙ্গে আছে যৌতুকের মতো সামাজিক ব্যাধির যোগাযোগ।
এদিকে আফ্রিকায় কীভাবে ভালো স্বামী হওয়া যায় তা শেখাতে বেশ কিছুদিন ধরেই প্রচলিত আছে হাজব্যান্ড স্কুল। আফ্রিকায় জাতিসংঘের হাজব্যান্ড স্কুলের ৫টি পাঠ এদেশে চালু করা এখন সময়ের দাবী। সেনেগাল, বুরকিনা ফাসো, নাইজেরিয়াসহ অনেক আফ্রিকান দেশেই এই হাজব্যান্ড স্কুল চালু আছে। কী শেখানো হয় এসব স্কুলে?
হাজব্যান্ড স্কুলগুলোতে জাতিসংঘের তত্বাবধানে এমন কিছু প্রোগ্রাম রাখা হয়, যেখানে পুরুষদেরকে সম্পর্ক, লিঙ্গসমতা আর দায়িত্বশীল পিতৃত্ব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। এসব প্রোগ্রামের মূল লক্ষ্য হলো স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যোগাযোগ দক্ষতা বাড়ানো,শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধান শেখানো এবং নারীর স্বাস্থ্য ও অধিকারের বিষয়গুলো বোঝানো, যাতে পরিবারে দুজনের মধ্যে সুস্থ ও সমতাভিত্তিক সম্পর্ক তৈরি হয়।
চলুন একনজরে এই ৫টি পাঠ দেখে নিই যেগুলো এদেশে ব্যপকভাবে প্রচারিত ও এই কাউন্সেলিং করা হলে হয়তো এই ভয়াবহ পরিস্থিতি কিছুটা বদলাতে পারে।
লিঙ্গসমতা ও নারীর অধিকার
নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ, নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা এবং নারীদের সমান সঙ্গী হিসেবে সম্মান করার শিক্ষা।
প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা
জন্মনিয়ন্ত্রণ, নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, সন্তান নেওয়ার মাঝে বিরতি রাখা—এসব বিষয়ে আলোচনা। বিশেষ করে নারীর স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিয়ে ভাবতে ও সে অনুযায়ী কাজ করতে শেখানো
যোগাযোগ ও সমস্যা সমাধান
কার্যকর যোগাযোগ, মনোযোগ দিয়ে একে অপরের সমস্যা, চাওয়া-পাওয়া আর মতামত শোনা এবং গঠনমূলকভাবে দ্বন্দ্ব মেটানোর কৌশল শেখানো।
দায়িত্বশীল পিতৃত্ব
সন্তান লালন-পালনে পুরুষদের সক্রিয় ভূমিকার গুরুত্ব বোঝানো। গৃহকর্মে সহায়তা করার অভ্যাস গঠন।
সমাজে অংশগ্রহণ
পুরুষদেরকে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য কাজ করতে উৎসাহিত করা, যেমন লিঙ্গসমতা প্রচার ও স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়গুলো।
এসব প্রোগ্রাম সাধারণত সেইসব এলাকায় চালু হয় যেখানে নারীর প্রতি নিজ গৃহে সহিংসতা, অধিক সন্তান জন্মদান বা লিঙ্গ বৈষম্যের সমস্যা আছে। পুরুষদের এসব আলোচনায় যুক্ত করে এবং নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে হাজব্যান্ড স্কুল ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে। আমাদের দেশের নারী নির্যাতন আর স্ত্রী হত্যার যে ভয়াবহ রূপটি আজ সবাইকে স্তম্ভিত করছে, তার শেকড়ে গিয়ে এভাবে সমস্যা সমাধানের কোনো বিকল্প নেই আর। বলা যায় এ এখন এক সময়ের দাবী।
সূত্র: এবিসি নিউজ, ইউএনএফপিএ
ছবি: এপি নিউজের ইন্সটাগ্রাম (সিলভিয়ান চেরকাওয়ি)