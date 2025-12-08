গৃহকর্মী নিয়োগ দেওয়ার আগে যে ১০টি বিষয় খেয়াল না করলে হতে পারে বিপদ

ব্যস্ত জীবনে ঘরের কাজ সামলাতে গৃহকর্মী ছাড়া চলা দায়। অনেক সময়ি তাঁরা আমাদের পরিবারের সদস্যের মতো হয়ে ওঠেন। বিপদে আপদে পাশে থাকেন। করোনাকালীন সময় এর বাস্তব উদাহরণ। কিন্তু বিপরীত চিত্রটিও অস্বীকার করা যায় না। শুধু নাটক বা সিরিজে নয়, গৃহকর্মীদের অপরাধপ্রবণতা এখন বাস্তব জীবনের ভয়াবহ সত্য। সম্প্রতি এমন বেশ কিছু ঘটনা সামনে আশায় সবার মনেই শঙ্কা তৈরি হয়েছে এই হেলপার বা গৃহকর্মীদের ব্যাপারে। এজন্য কাউকে নিয়োগ দেওয়ার সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবশ্যই খেয়াল করতে হবে। এর মধ্যে আছে ভালোভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড যাচাই করা, কাজের পরিধি ও প্রত্যাশা স্পষ্ট করে বলা, এবং উভয় পক্ষের অধিকার ও দায়িত্ব নিয়ে পরিষ্কার ধারণা রাখা।
পরিচয় নিশ্চিত করা
যতই তাড়াহুড়া থাকুক বা কষ্ট হোক কাজ করতে, কারও পরিচয় নিশ্চিত না হয়ে স্বল্পপরিচিত কাউকে না ভেবে নিয়োগ দেবেন না জাতীয় পরিচয় প্ত্র না দিলে তাঁকে গৃহকর্মী হিসেবে রাখা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।
ঠিকানা যাচাই করা
জাতীয় পরিচয়পত্রে দেওয়া বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানার তথ্য সংগ্রহ করুন। সম্ভব হলে ঠিকানায় গিয়ে বা কাউকে পাঠিয়ে পরিবার বা প্রতিবেশীদের সাথে কথা বলে তথ্যগুলো সত্য কি না যাচাই করুন। ঢাকার বাইরের লোক হলে ঢাকায় যেখানে থাকে সে জায়গা ভেরিফাই করুন। এগুলো ঝামেলাপূর্ণ মনে হলেও পরিবারের নিরাপত্তার প্রশ্নে ঝুঁকি নিলে পস্তাতে হতে পারে।
পুলিশ ভেরিফিকেশন বা ক্রিমিনাল রেকর্ড চেক
নিরাপত্তার জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় থানার মাধ্যমে বা তৃতীয় পক্ষের কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড স্ক্রিনিং সংস্থার সাহায্যে অপরাধমূলক রেকর্ড যাচাই করানো যেতে পারে। যেকোনো রকমের সন্দেহমূলক বা অসাধু আচরণের লক্ষণ দেখলে তা অবহেলা করবেন না। অবশ্যই চেক করুন সে কোথাও আগে অপরাধে যুক্ত ছিল কিনা।
রেফারেন্স ও কাজের পূর্ব ইতিহাস
আগের নিয়োগদাতার রেফারেন্স নিন এবং তাঁদের সঙ্গে কথা বলে কাজের ধরন, বিশ্বাসযোগ্যতা, এবং চাকরি ছাড়ার কারণ জানুন। কেউ রেফারেন্স দিতে না চাইলে সেটা সন্দেহজনক হতে পারে।
সম্মতি নেওয়া
কোনো সংবেদনশীল তথ্য যাচাই করার আগে অবশ্যই তাদের সম্মতি নিতে হবে। যদি কোনো কিছু লূকানোর না থাকে আর আপনি সম্ভাব্য গৃহকর্মীকে প্রফেশনালি বোঝাতে পারেন যে এটি তাদের জন্যই ভালো ও এতে তাদের রেকর্ড পরিষ্কার থাকবে, তাহলে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।
কাজের ধরন ও প্রত্যাশা নির্ধারণ
কোন কোন কাজ করতে হবে—যেমন ঘর পরিষ্কার, রান্না, শিশু বা বয়স্কদের দেখাশোনা, লন্ড্রি, বাজার—সব পরিষ্কারভাবে লিখে দিন। নইলে এসব নিয়ে কথা কাটাকাটি বা অভিযোগের পরিণতি সহিংস বা প্রতিশোধপরায়ন আচরণের দিকে যেতে পারে।
কাজের সময় ও ছুটি
কাজের সময়, বিরতির সময়, সাপ্তাহিক ও বার্ষিক ছুটি স্পষ্ট করে বলে দিন আগেই। যদি বাসায় থেকে কাজ করে কেউ, তবে থাকার ব্যবস্থা ও নিয়মও ঠিক করে দিন। এগুলো ফর্মালিটিজ আগেই করে রাখলে পরে ঝামেলা কম হয়। আর কেউ এসব মানতে না চাইলে আগেই তার বিকল্প খুঁজুন।
স্বাস্থ্য পরীক্ষা
তারা খাবার বানানো বা শিশু ও বয়স্কদের দেখাশোনা করলে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো ভালো। অনেক সময় বিভিন্ন সংক্রামক রোগ থাকলে তা ক্ষতির কারণ হতে পারে পরিবারের সদস্যদের জন্য।
পরিচিতজনের মাধ্যমে গৃহকর্মী নিয়োগ
বন্ধু,পরিবার বা প্রতিবেশীদের মাধ্যমে রেফারেন্স পাওয়া সবচেয়ে সাধারণ ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি।
বিশ্বস্ত এজেন্সি নির্বাচন
পেশাদার এজেন্সি থেকেও গৃহকর্মী নেওয়া যায়। তারা সাধারণত প্রাথমিক যাচাই, ব্যাকগ্রাউন্ড চেক এবং প্রয়োজন হলে বদলি দেওয়ার সুবিধা রাখে। অবশ্যই এজেন্সিটি বিশ্বাসযোগ্য কি না দেখে নিন।
ছবি: এআই