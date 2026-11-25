কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) দুনিয়ায় এনভিডিয়া আর জেনসেন হুয়াংয়ের প্রভাব কতটা, তা আবারও স্পষ্ট হলো গত ২৩ নভেম্বর। এক দিনেই প্রতিষ্ঠানটির বাজারমূল্য বেড়েছে প্রায় ৯৫২ বিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ডলার।
শেয়ারের দাম প্রায় ৩০ শতাংশ বেড়ে যাওয়ায় এনভিডিয়ার মোট বাজারমূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৩ দশমিক ৯৮ ট্রিলিয়ন ডলারে। এই উত্থানে বড় অঙ্কের কাগুজে লাভের মুখ দেখতে পারেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও। তাঁর এনভিডিয়া শেয়ারের সম্ভাব্য মূল্যবৃদ্ধি ১৩ লাখ থেকে দেড় কোটি ডলার পর্যন্ত হতে পারে।
এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জেনসেন হুয়াংয়ের নেতৃত্বে প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে শেয়ারবাজারে এই উল্লম্ফন ঘটে বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রযুক্তি খাতে হুয়াংয়ের নেতৃত্ব ও এআই চিপের বাজারে এনভিডিয়ার অবস্থান বিনিয়োগকারীদের আস্থার বড় কারণ। তাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অবকাঠামো গড়ে তোলার অন্যতম প্রধান সরবরাহকারী হয়ে উঠেছে। ফলে নেতৃত্ব নিয়ে ইতিবাচক সংকেত পাওয়া মাত্রই বিনিয়োগকারীদের মধ্যে নতুন আশাবাদ তৈরি হয়েছে।
শুধু এনভিডিয়া নয়, প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের এই উত্থানের প্রভাব পড়েছে বৃহত্তর চিপ খাতেও। এআই প্রযুক্তির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উন্নত গ্রাফিকস প্রসেসিং ইউনিট (জিপিইউ) ও ডেটা সেন্টার চিপের চাহিদা বেড়েছে। এসব পণ্যের বাজারে এনভিডিয়ার শক্ত অবস্থান থাকায় প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের ওঠানামা প্রযুক্তি খাতের অন্য কোম্পানিগুলোর ওপরও প্রভাব ফেলে।
ট্রাম্পের সম্ভাব্য লাভের হিসাব
ট্রাম্পের সম্ভাব্য লাভের হিসাবটি এসেছে তাঁর আর্থিক তথ্য প্রকাশের নথি বিশ্লেষণ থেকে। ২০২৬ সালের ৫ নভেম্বর জমা দেওয়া আর্থিক বিবরণীর ভিত্তিতে ফিন্যান্সিয়াল টাইমস জানিয়েছে, ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ট্রাম্পের বিনিয়োগ হিসাবগুলোতে এনভিডিয়ার শেয়ার থাকতে পারে ৩২ হাজার থেকে ৩ লাখ ৭০ হাজারের মধ্যে। এসব শেয়ারের তৎকালীন মূল্য আনুমানিক ১ কোটি ৩০ লাখ থেকে ৬ কোটি ২০ লাখ ডলার।
২৩ নভেম্বর শেয়ারের দাম এক দিনে প্রায় ৩০ শতাংশ বাড়ায় তাঁর সম্ভাব্য কাগুজে লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩ লাখ থেকে ১ কোটি ৫০ লাখ ডলার।
তবে এই অঙ্ক নিশ্চিত আয় নয়। শেয়ারের দাম বাড়লে বিনিয়োগের কাগুজে মূল্য বাড়ে; শেয়ার বিক্রি না করা পর্যন্ত সেই লাভ বাস্তবে হাতে আসে না। তা ছাড়া আর্থিক বিবরণীতে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তথ্য রয়েছে। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে নতুন করে শেয়ার কেনাবেচা হয়ে থাকলে হিসাবের পরিমাণ বদলে যেতে পারে।
প্রকাশিত আর্থিক নথি অনুযায়ী, ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে হোয়াইট হাউসে ফেরার পর তাঁর বিনিয়োগ হিসাব থেকে এনভিডিয়ার শেয়ার কেনাবেচা হয়েছে ১০০ বারের বেশি। এসব বিনিয়োগ পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন স্বাধীন উপদেষ্টারা; ট্রাম্প সরাসরি এসব লেনদেনে নির্দেশনা দেন না বলে নথিতে উল্লেখ রয়েছে।
তবু এনভিডিয়ার নেতৃত্বে হুয়াংয়ের প্রত্যাবর্তন নিয়ে ট্রাম্পের প্রকাশ্য সমর্থন নতুন করে আলোচনা ও সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। কারণ, একদিকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর নীতিগত অবস্থান প্রযুক্তি খাতকে প্রভাবিত করতে পারে, অন্যদিকে তাঁর ব্যক্তিগত বিনিয়োগের সম্ভাব্য লাভের বিষয়টিও জনস্বার্থ ও স্বার্থের সংঘাত নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। যদিও প্রকাশিত তথ্য থেকে সরাসরি কোনো অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া যায় না, বিষয়টি নিয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির দাবি উঠেছে। এনভিডিয়ার এক দিনের এই উত্থান তাই কেবল একটি প্রতিষ্ঠানের শেয়ারবাজারে সাফল্যের গল্প নয়। এটি দেখিয়েছে, এআই-নির্ভর অর্থনীতিতে প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব, বিনিয়োগকারীদের আস্থা এবং রাজনীতির সঙ্গে ব্যবসার সম্পর্ক কতটা গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছে।
সুত্র: ইয়াহু ফিন্যান্স
ছবি: ইন্সটাগ্রাম