বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় মানুষদের ঘুমের রহস্য: কে কত ঘণ্টা ঘুমান

আজকাল গবেষণা বলছে, সুস্থ ও প্রোডাক্টিভ থাকতে হলে ঘুম অত্যন্ত জরুরি। স্বাস্থ্যকর খাবার ও ব্যায়ামের মতো ঘুমও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ব্যস্ত জীবনে নিয়মিত ঘুম বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে। এজন্য অনেক সেলিব্রিটি ভুগছেন ইনসমনিয়া বা অনিদ্রায়।
“আনফোল্ড টুডে”-এর এক গবেষণা অনুযায়ী-
* বেশির ভাগ সফল মানুষ রাতে গড়ে ৭ ঘণ্টা ঘুমান।
* বিশ্বের শীর্ষ ১০০ সেলিব্রিটির মাত্র ১৮% বলেন তাঁরা ৬ ঘণ্টা বা তার কম ঘুমান।
* খেলোয়াড়রা ঘুমের বিষয়ে বেশি যত্নশীল। যেমন লেব্রন জেমস ও রাফায়েল নাদাল প্রতি রাত ৮-১০ ঘণ্টা ঘুমান।
* পুরুষ তারকারা সাধারণত নারীদের তুলনায় বেশি ঘুমান। ৪৬% পুরুষ সেলিব্রিটি রাতের ৮-৯ ঘণ্টা ঘুমান।
* অন্যদিকে নারীদের মধ্যে অনেকেই মাত্র ৩-৭ ঘণ্টা ঘুমান, যেমন রিহানা, কেটি পেরি, টেইলর সুইফট। তবে কিম কারদাশিয়ান আর এলেন ডেজেনারেস নিয়মিত ৭-১০ ঘণ্টা ঘুমান।
এবার চলুন জেনে নেওয়া যাক, বিশ্বের কয়েকজন সেলিব্রিটির ঘুমের রুটিন-
* প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা ঘুমান।
* রাত ১০টায় শুয়ে ভোর ৬টায় ওঠেন।
* শোয়ার আগে লেখেন কৃতজ্ঞতার নোট, আর সকালে ফোন না দেখে ব্যায়াম ও কুকুরদের যত্ন নেন।
* অদ্ভুত ব্যাপার হলো-তিনি কখনো অ্যালার্ম ব্যবহার করেন না, বরং স্বাভাবিকভাবে জেগে ওঠেন।
* প্রতি রাত ৬ ঘণ্টা ঘুমান।
* সাধারণত রাত ১টার দিকে ঘুমাতে যান।
* তাঁর মতে, এই পরিমাণ ঘুমই দিনটিকে প্রোডাক্টিভ করে তোলে। কম ঘুম মানেই মেজাজ খারাপ আর মনোযোগের ঘাটতি।
* আগে ইনসমনিয়ার কারণে মাত্র ৩-৫ ঘণ্টা ঘুমাতেন।
* এতে তাঁর শারীরিক অবস্থা ভেঙে পড়তে শুরু করে।
* ডাক্তারের পরামর্শে এখন তিনি প্রতিদিন প্রায় ১০ ঘণ্টার বিউটি স্লিপ নেন।
* প্রতিদিন গড়ে ৫ ঘণ্টারও কম ঘুমান।
* মন সব সময় সক্রিয় থাকায় ঘুমাতে সমস্যা হয়।
* ঘুমানোর আগে তিনি শো বা ডকুমেন্টারি দেখতে পছন্দ করেন।
* তাঁর ঘুমের ধরন একেবারেই আলাদা।
* একটানা ৮ ঘণ্টা নয়, বরং দিনে ৫ বার ৯০ মিনিট করে ছোট ছোট ন্যাপ নেন।
* সব সময় নতুন বেডশিট ব্যবহার করেন এবং ফিটাস পজিশনে শুয়ে ঘুমান।
* এই বিশেষ রুটিন নেন স্লিপ এক্সপার্ট নিক লিটলহেলস-এর পরামর্শে।
গবেষণা ও অভিজ্ঞতা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার ঘুমের কোনো নির্দিষ্ট ফর্মুলা নেই। কারও জন্য ৬ ঘণ্টা যথেষ্ট, আবার কারও জন্য দরকার ১০ ঘণ্টা। তবে একটিই সত্য ভালো ঘুম ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি সাফল্য, স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তি পাওয়া কঠিন।
সূত্র: দ্যা স্লিপ জার্নি ডট কম
ছবি: ইনস্টাগ্রাম