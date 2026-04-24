ক্যানসার ধরা পড়েছে নেতানিয়াহুর, জীবনযাপনের ৫ পরিবর্তন সুরক্ষা দিতে পারে ক্যানসারের এই ধরন থেকে

আজ ২৪ এপ্রিল শুক্রবার এক এক্স পোস্টে প্রকাশ করা হয়েছে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সাম্প্রতিক ক্যানসার ধরা পড়ার কথা। বিশ্ব রাজনীতির এই ৭৬ বছর বয়সী ক্ষমতাশালী ব্যক্তির রেগুলার অ্যানুয়াল রিপোর্টেই এ তথ্য উঠে আসে।
বলা হচ্ছে, তিনি 'এক্সেলেন্ট' অর্থাৎ চমৎকার শারীরিক অবস্থায় আছেন। ইরান যুদ্ধের আগেই তাঁর রুটিন চেকআপে প্রোস্টেট বা অন্ডকোষে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি দেখা যায়। আর পরবর্তীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ধরা পড়ে এক ম্যালিগন্যান্ট টিউমার, যাকে প্রোস্টেট ক্যানসারের খুব আর্লি স্টেজ বলা হচ্ছে নেতানিয়াহুর মুখপাত্রের তরফ থেকে। সফল অস্ত্রোপচারের পর তিনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ, এটাই জানানো হয়েছে। বিবিসি, সিএনএন, দ্য গার্ডিয়ানসহ বড় বড় সংবাদ সংস্থা এ নিয়ে প্রতিবেদন করেছে।
বিশ্বজুড়েই পুরুষদের মাঝে প্রোস্টেট ক্যানসার হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে আশঙ্কাজনক হারে। তাই আমাদের জানা উচিত আগে থেকেই জীবনযাপনে কী কী পরিবর্তন আনলে এই বিশেষ ধরনের ক্যানসার থেকে নিজেকে অনেকটাই সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব। চলুন তবে লাইফস্টাইলের এই নিয়মগুলো দেখে নিই মন দিয়ে। প্রতিকারের চেয়ে যে প্রতিরোধ উত্তম সেকথা তো সবাই জানে।
প্রোস্টেট ক্যান্সার প্রতিরোধে লাইফস্টাইল বা জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনা অত্যন্ত কার্যকর। বিশেষ করে খাদ্যাভ্যাস ও শারীরিক পরিশ্রমের ওপর গুরুত্ব দিলে এই ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব।
এখানে প্রোস্টেট সুস্থ রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিয়ম তুলে ধরা হলো:
১. স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস
সঠিক খাবার প্রোস্টেট স্বাস্থ্যের জন্য রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে।
লাইকোপিন সমৃদ্ধ খাবার: টমেটোতে প্রচুর লাইকোপিন থাকে, যা প্রোস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া তরমুজ, পেঁপে, ডালিম ও লাল আঙুরও উপকারী।
শাকসবজি ও ফলমূল: ব্রোকলি, ফুলকপি এবং বাঁধাকপির মতো ক্রুসিফেরাস সবজি নিয়মিত খান। এগুলোতে থাকা সালফোরাফেন ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি ধীর করতে পারে।
স্বাস্থ্যকর চর্বি : অতিরিক্ত লাল মাংস ও উচ্চ চর্বিযুক্ত দুগ্ধজাত খাবার কমিয়ে চর্বিযুক্ত মাছ (স্যামন, ম্যাকেরেল), আখরোট ও অলিভ অয়েল খাদ্যতালিকায় রাখুন। এগুলো ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ, যা প্রদাহ কমায়।
সয়া ও গ্রিন টি: গ্রিন টি-তে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং সয়াবিন জাতীয় খাবার (টোফু, ছোলা) প্রোস্টেট সুস্থ রাখতে সহায়তা করে।
২. নিয়মিত ব্যায়াম ও ওজন নিয়ন্ত্রণ
অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা প্রোস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়।
ব্যায়ামের ধরন: সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট মাঝারি পরিশ্রমের ব্যায়াম (যেমন: দ্রুত হাঁটা, সাঁতার কাটা বা সাইকেল চালানো) অথবা ৭৫ মিনিট কঠোর ব্যায়াম করার লক্ষ্য নির্ধারণ করুন।
শারীরিক সক্রিয়তা: দীর্ঘক্ষণ বসে না থেকে প্রতি ঘণ্টায় অন্তত ৫ মিনিট হাঁটাচলা করুন।
৩. ক্ষতিকর অভ্যাস বর্জন
ধূমপান ত্যাগ: যারা ধূমপান ছেড়ে দেন, তাদের ক্ষেত্রে ক্যান্সারের ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় অনেক কমে যায়।
৪. চিকিৎসকের পরামর্শ ও স্ক্রিনিং
নিয়মিত চেকআপ: বিশেষ করে বয়স ৫০ বছর পেরিয়ে গেলে নিয়মিত স্ক্রিনিং এবং ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। যদি পরিবারের কারও প্রোস্টেট ক্যান্সারের ইতিহাস থাকে, তবে আরও আগে থেকেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।
ভিটামিন ডি: শরীরে পর্যাপ্ত ভিটামিন ডি আছে কি না তা নিশ্চিত করুন, কারণ এটি প্রোস্টেট কোষের স্বাভাবিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
৫. পর্যাপ্ত ঘুম
জীবনযাত্রার এই পরিবর্তনগুলো ছাড়াও পর্যাপ্ত ঘুম (৭-৯ ঘণ্টা) ও মানসিক চাপ কমানো সামগ্রিক সুস্থতার জন্য জরুরি
বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর ক্যানসার নিয়ে এখন অনেক কথাই হচ্ছে। আসলে আমাদেরও যেকোনো সময় এমন গুরুতর রোগ ধরা পড়তে পারে। তাই আগে থেকেই স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন বেছে নিয়ে নিজেকে ভালো রাখার চেষ্টা করার বিকল্প নেই।
তথ্যসূত্র: বিবিসি, হেলথলাইন, জন্স হপকিন্স
ছবি: ইন্সটাগ্রাম ও পেকজেলস