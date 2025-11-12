ফিরে দেখা দ্য ফ্লো ফেস্ট ঢাকা ২০২৫: সুস্থতা, সৃজনশীলতা আর সংযোগের উৎসব

নাগরিক জীবনের ব্যস্ততা থেকে ছোটখাটো বিরতি কে না চায়। কোলাহল, ডেডলাইন আর যানজটের মাঝেও যদি খুঁজে পাওয়া যায় প্রশান্তির নিশ্বাস—ঠিক সেই অনুভূতিই পৌঁছে দিতে চায় দ্য ফ্লো ফেস্ট ঢাকা।
গুলশান ২–এর বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ পার্ক এবার প্রথমবারের মতো ছিল ফ্লো ফেস্টের ভেন্যু। এর আগে প্রথম আসর বারিধারা ডিপ্লোম্যাটিক জোন পার্ক এবং দ্বিতীয় আসর গুলশান সোসাইটি পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। এবার অবশ্য নাম পরিবর্তন করে ‘দ্য ফ্লো ফেস্ট’ হয়েছে।
যোগব্যায়াম, আর্ট, সেলফ-ডিফেন্স থেকে শুরু করে বাস্তব জীবনের গল্প—ফ্লো ফেস্টের প্রতিটি কার্যক্রমই দর্শনার্থীদের প্রভাবিত করেছে। তিন দিন নানা বয়সী মানুষের ভিড়ে সাহাবুদ্দীন পার্ক ছিল সরগরম। ফেস্টের সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো জীবনকে উপভোগ স্বাস্থ্যসম্মত, সচেতন ও পরিবেশবান্ধব উপায়ে উপভোগের বার্তা পৌঁছে দেওয়া। আমরা সাধারণত যেসব বিনোদনে অভ্যস্ত, তার বাইরেও যে বিশাল জগৎ রয়েছে, সেই বার্তাই পৌঁছে দিয়েছে এ আয়োজন। সবুজে ঘেরা পার্কের পথ, নরম রোদ আর হালকা যন্ত্রসংগীত—এই শান্ত আবহেই শুরু হয় প্রথম সেশন। শিশুদের যোগাসন দিয়ে উৎসবের সূচনা, আর সেই সঙ্গে ফিটনেস, নাচ, থেরাপি, আর্ট, সংগীত ও নানা নতুন অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক আয়োজন চলে। শরীর, মন আর প্রকৃতির মাঝে এমন সুন্দর সংযোগ, যা শুধু বিনোদন নয়, বরং নতুনভাবে বাঁচার অনুপ্রেরণাই হয়ে উঠেছে ফ্লো ফেস্ট ঢাকা ২০২৫।
আয়োজনের প্রথম দিনের সবচেয়ে সময়োপযোগী সেশনগুলোর একটি ছিল নারীর স্বাস্থ্যবিষয়ক আলোচনা। সাহাবুদ্দীন পার্কের ‘মেডিটেশন গার্ডেনে’ অনুষ্ঠিত ওয়েলনেস কোচ আকিকোর ‘উইমেনস হিলিং সার্কেল’-এ মেনোপজ, ভ্যাজাইনাল ড্রাইনেস, লো লিবিডো, হরমোন পরিবর্তনসহ বহু স্পর্শকাতর বিষয় উঠে আসে খোলামেলা আলোচনায়। উপমহাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে এসব বিষয় দীর্ঘদিন ধরে আড়ালেই থাকে। লজ্জা, ভুল ধারণা ও ট্যাবু—সব মিলিয়ে নারীরা নিজেদের শারীরিক ও মানসিক অস্বস্তি নিয়ে কথা বলতে ভয় পান। প্যানেলিস্টদের মতে, এই নীরবতাই বড় সমস্যা। সচেতনতা তৈরি না হলে সঠিক চিকিৎসা বা মানসিক সাপোর্ট—দুটোই পাওয়া কঠিন।
আকিকো বলেন, ‘দুই বছর আগে এক নারী আমাকে বলেছিলেন, ড্রাইনেসের কারণে তিনি ঠিকমতো বসতেই পারেন না। এই বাস্তবতা কেবল ব্যক্তিগত নয়, বহু নারীই এমন সমস্যায় ভোগেন, কিন্তু কাউকে বলতে পারেন না।’
থাইল্যান্ড, জাপান ও সিঙ্গাপুরে নারীদের এমন সাপোর্ট সেশন নিয়ে কাজ করার পর এবার বাংলাদেশে এসে তিনি দেখলেন—কৌতূহল আছে, প্রয়োজন আছে, কিন্তু সাহস কম। সেই জায়গাটিই ভাঙতে তার উদ্যোগ ‘প্রজেক্ট বাটারফ্লাই’, যেখানে নারীরা নিজের শরীর, মানসিক স্বাস্থ্য ও পরিবর্তন নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে কথা বলতে পারেন। ফ্লো ফেস্টের নানা আয়োজনের ভিড়ে এই সেশনকে সহজেই গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা যায়—কারণ এখানে আলোচিত হয়েছে শরীর, অনুভূতি আর আত্মসম্মান। নীরবতার জায়গায় এসেছে সচেতনতা—এটিই ছিল সবচেয়ে বড় অর্জন।
অপ্রচলিত একটি খেলাকে সামনে আনতে এবারের ফ্লো ফেস্টে যুক্ত হয়েছে ‘দেশি ফেন্সার্স’। বাংলাদেশে ক্রিকেট, ফুটবল বা ব্যাডমিন্টনের পরিচিতি ব্যাপক, কিন্তু ফেন্সিং সম্পর্কে খুব কম মানুষই জানেন—যদিও এটি অলিম্পিকের অন্যতম প্রাচীন খেলা। ফ্লো ফেস্টের প্রথম দিন ‘দেশি ফেন্সার্স’-এর লাইভ ডেমো দেখে অনেকেই অবাক হয়েছেন। দ্রুতগতির লড়াই, শৃঙ্খলা, নিখুঁত টেকনিক—সব মিলিয়ে দর্শকেরা ছিলেন মুগ্ধ।
‘দেশি ফেন্সার্স’-এর প্রতিষ্ঠাতা আহনাফ নিলয় বলেন, ‘বাংলাদেশে ফেন্সিং–এর গিয়ার পাওয়া যায় না, দামও বেশি। ক্লাব কোথায়—মানুষ জানেই না। তাই আমরা মানুষকে এই খেলা শেখার পথ দেখাতে চাই।’
তাঁর মতে, প্রতিভাবান অনেক অ্যাথলেট শুধু সাপোর্ট ও সুযোগের অভাবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে উঠতে পারছেন না। নিলয়ের লক্ষ্য সেই ব্যবধান কমানো—আর ফ্লো ফেস্ট সেই উদ্যোগকে সামনে এনেছে দারুণভাবে।
প্রথম দিনের আরেকটি আকর্ষণ ছিল এলিট ডগ স্কোয়াড। বাচ্চা থেকে বড়—সবার ভিড় জমেছিল এই সেশনে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলো গন্ধ শনাক্তকরণ, রেসকিউ কাজ এবং কমান্ড অনুসরণ করে দেখিয়েছে অসাধারণ দক্ষতা।
এলিট ফোর্সের কর্মী আবুল কালাম বলেন, ‘এমন প্রশিক্ষণ ও ব্যবহারের সুযোগ বাড়ুক। বিপদ, দুর্ঘটনা বা উদ্ধারকাজে কুকুর ব্যবহার করা গেলে অনেক জীবন বাঁচানো সম্ভব।’
আর্ট, থিয়েটার, রাইট টু রিলিজ ও ড্যান্স-থেরাপি—সবকিছু মিলেই ফ্লো ফেস্ট ছুঁয়ে গেছে সবার হৃদয়। সুস্থতার এক ভিন্নধর্মী বার্তা যেন পৌঁছে গেছে মানুষের কাছে। ‘আর্ট হিলিং’ ও ‘রাইট টু রিলিজ’ সেশনে শিশুদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। বাচ্চারা নিজের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা লেখা কার্ড বানিয়েছে—কেউ লিখেছে “আত্মবিশ্বাস”, কেউ “শান্তি”, কেউ “ভালোবাসা”।
‘রাইট টু রিলিজ’ সেশনের পরিচালক কাশফী আহসান বৃষ্টি বলেন, ‘অনেকেই আছেন, যাঁরা ইন্ট্রোভার্ট হওয়ায় মনের কথা ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন না। এই সেশন সেই মানুষদের জন্য দারুণ কাজ করে। লেখার মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করে সেলফ হিলিংয়ের অভিজ্ঞতা পান।’ শেষ দিনের ‘হাভানা সালসা’-র নাচ ছিল দর্শকদের বিশেষ পছন্দের।
শুক্রবার, সাপ্তাহিক ছুটির দিনে—অর্থী আহমেদ ড্যান্স একাডেমির সব বয়সী নৃত্যশিল্পীরা উপস্থাপন করেছে বিভিন্ন ঘরানার নাচ। আর শেষে অর্থীর পরিচালনায় সবাইকে নিয়ে ‘লাল পাহাড়ির দেশে যা’ গানের তালে দলবদ্ধ নাচ—এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উষ্ণতা ছড়াচ্ছে। অস্থির সময়ের ভিড়ে এমন নাচ চোখে আরাম দেয়, মনে আনে প্রশান্তি। সুরে-তালে হাসি, খেলাধুলা আর মুক্ত নাচ—এ যেন নাচের মাধ্যমে একধরনের ‘ডোপামিন ডিটক্স’ থেরাপি। ফ্লো ফেস্টের দ্বিতীয় দিনে ‘মাঝামাঝি’ থিয়েটার গ্রুপ মঞ্চে তুলে ধরেছে মানসিক স্বাস্থ্য, অনলাইন ট্রলিং, নারীর প্রতি সহিংসতা ও ট্রমার গল্প—সৃজনশীল উপস্থাপনায় যা দর্শকদের টেনেছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।
সবচেয়ে সুন্দর অংশ ছিল—শিশুরা ছিল এই ফেস্টের সত্যিকারের কেন্দ্রবিন্দু। তাদের জন্য থাকছে স্টোরিটেলিং, আর্ট–ক্রাফট, মিক্সড মার্শাল আর্ট, সালসা, জুম্বা এবং ওপেন–এয়ার গেমস। বাবা–মায়ের হাত ধরে শিশুরা যেভাবে অংশ নিয়েছে, তাতে পুরো আয়োজন পেয়েছে উৎসবের উচ্ছ্বাস ও পারিবারিক উষ্ণতা। দারুণ আয়োজনগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল কল্যাণমূলক উদ্যোগ ও কমিউনিটি অংশগ্রহণ।
শুক্রবারের থ্রাইব ওয়াকাথন—শিশুদের পুষ্টি ও শিক্ষার সচেতনতার জন্য হাঁটা; আর শনিবারের ৫ কিলোমিটার ফান রান—আনন্দের সঙ্গে ফিটনেসের অনুশীলন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শতাধিক ট্রেইনার ও বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এসব সেশন ছিল সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে, যা সাধারণ মানুষের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য ও অনুপ্রেরণাদায়ক হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় দিনের ‘পার্টনারস ইন ফ্লো’ প্যানেলে অংশ নিয়ে ফ্লো ফেস্টের পৃষ্ঠপোষক ইউসিবির চেয়ারম্যান শরীফ জাহির বলেন, ‘সুস্থ শরীর আর সুস্থ মনই টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি। একটি ব্যাংক শুধু মুনাফার জন্য নয়—মানুষ, সমাজ ও পরিবেশের জন্যও কাজ করতে পারে।’
ইউসিবি শুধু স্পনসর নয়, বরং এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বার্তা দিচ্ছে—আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোরও দায়িত্ব আছে মানবিক বিকাশে অবদান রাখার।
প্রতিবছরের মতো এবারও উপস্থিত ছিলেন সাবেক মিসেস বাংলাদেশ, মডেল ও ফ্লো ফেস্টের ওয়েলনেস অ্যাম্বাসেডর মুনজারিন অবনী। তিনি বলেন, ‘এখানে এলে মনে হয় জীবন একটু থেমে গেল, নিজের মনের যত্ন নেওয়া হলো।’
ফ্লো ফেস্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ২০২৬ সালে দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত হবে এর আন্তর্জাতিক সংস্করণ। সেখানে বাংলাদেশি ট্রেনার, শিল্পী ও ভেন্ডররাও অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন—যা স্থানীয়দের জন্য একটি বড় আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পারে। তবে সব ইতিবাচক অভিজ্ঞতার মাঝেও কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। যেহেতু এটি ওয়েলনেসকেন্দ্রিক আয়োজন, তাই সকালবেলার ‘ব্রেকফাস্ট ক্লাব’–এ উচ্চস্বরে ক্লাব মিউজিক বাজানো অনেকের কাছেই অস্বস্তিকর ছিল, কারণ ঠিক পাশেই চলছিল রেইকি, কোয়া এবং যোগ সেশন—যা পরিবেশগতভাবে বেমানান লেগেছে অংশগ্রহণকারীদের কাছে। সাস্টেইনেবল ফ্যাশন জোনে কিছু উদ্যোক্তা লজিস্টিক–সংক্রান্ত অভিযোগ তুলেছেন।
দিন শেষে ওপেন–এন্ট্রি ও ফ্রি রেজিস্ট্রেশন লিংক থাকার কারণে সন্ধ্যার পর ভিড় বেড়ে যায় এবং কেউ কেউ ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেন; সেই পরিস্থিতিতে কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনারও সৃষ্টি হয়। পরে ব্যবস্থাপনা কমিটি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে, আর শেষ দিনে বিকেল পাঁচটার পর প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে আয়োজনে অংশগ্রহণ, উপভোগ এবং সামাজিক প্রভাবের দিক দিয়ে ফ্লো ফেস্ট ঢাকার মতো শহরে নিঃসন্দেহে ভিন্নমাত্রা যোগ করেছে। যেহেতু এটি প্রতিবছর বড় আকারে সাড়া পাচ্ছে, তাই আগামীর আয়োজনগুলোতে আরও দৃঢ় ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা ও পরিবেশগত ভারসাম্য নিশ্চিত করার প্রত্যাশা থাকছে সবার।
ঢাকায় উৎসবের অভাব নেই, তবে সুস্থতাকেন্দ্রিক উৎসব সত্যিই খুব কম। সেই কারণেই ‘দ্য ফ্লো ফেস্ট ঢাকা’ অন্য রকম আকর্ষণ তৈরি করেছে দর্শকদের মধ্যে। এখানে সুস্থতার ধারণা শুধু জিম বা ব্যায়ামে সীমাবদ্ধ ছিল না; নাচ, শিল্প, গল্প, আলোচনা, শ্বাসপ্রশ্বাসের চর্চা—সবকিছুই ছিল থেরাপির অংশ। একই প্রাঙ্গণে সব বয়সের মানুষের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা ছিল, আর সবচেয়ে প্রশংসনীয় বিষয়—অনেক কার্যক্রমই ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত।
এতে মানুষ শুধু দেখেনি, নিজেরাও অংশ নিয়েছে, শিখেছে, অনুভব করেছে। সবচেয়ে বড় বার্তাটি ছিল পরিষ্কার—একসঙ্গে ভালো থাকা সম্ভব। ঢাকার ব্যস্ত জীবন, যানজট, চাপের মাঝে এই তিন দিন যেন শহরটা একটু থেমে গিয়ে নিশ্বাস নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। অভিজ্ঞতাটি হয়তো স্বল্প সময়ের, কিন্তু এর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হবে—মানুষ হয়তো আবার নিজের দিকে, নিজের শরীর-মন, আর নিজের সুখের দিকে তাকাতে শিখবে। দ্য ফ্লো ফেস্ট ঢাকা ২০২৫: শুধু উৎসব নয়, সুস্থতার নতুন ভাষা।
