জাপান যে ৮টি চমকপ্রদ প্রযুক্তির মাধ্যমে ভূমিকম্প মোকাবিলা করে

বিশ্বের অন্যতম প্রধান ভূমিকম্প-প্রবণ দেশ জাপান। ছোট-বড় ভূমিকম্প লেগেই থাকে এখানে। ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট সুনামির আঘাতও সইতে হয় জাপানিদেরকে। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের শীর্ষে থাকা এই এশিয়ান দেশটি উন্নত ও চমকপ্রদ ৮টি প্রযুক্তির মাধ্যমে যেভাবে ভূমিকম্প মোকাবিলা করে জান-মালের নিরাপত্তা রক্ষা করে তা সত্যিই অনুসরণীয়।
জাপান ভূমিকম্প থেকে সুরক্ষার জন্য আসলে কয়েকটি স্তরে বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে, যা উন্নত কাঠামোগত প্রকৌশল, অত্যাধুনিক আইসোলেশন ও ড্যাম্পিং সিস্টেম আর আর্লি ওয়ার্নিং নেটওয়ার্কের সমন্বয় বলা চলে। ভূমিকম্প মোকাবিলায় জাপানিদের প্রধান প্রযুক্তিগুলো দেখে নিই চলুন।
বেস আইসোলেশন (মেনশিন) সিস্টেম
এই সিস্টেমগুলি বিল্ডিংকে ভূমিকম্পের সময় নড়তে থাকা মাটি থেকে আলাদা করে দেয়। ভিতের বা বেসের অংশে ল্যামিনেটেড রাবার বিয়ারিং আর ড্যাম্পারের মতো নমনীয় স্তর স্থাপন করা হয় এখানে।
এটি ভূমিকম্পের সময় কাঠামোটিকে অনুভূমিকভাবে নড়াচড়া করতে দেয়, যা বিল্ডিং ও এর ভেতরের জিনিসপত্রের ওপর কাজ করা কম্পনের শক্তিকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে।
সিসমিক ড্যাম্পিং (সেইশিন) সিস্টেম
তেল, ইস্পাত আর ভিসকোইলাস্টিক শক অ্যাবজর্বারের মতো ড্যাম্পার একত্রে ব্যবহার করা হয়। এখানে বিল্ডিংয়ের কাঠামো বা দেয়ালে এগুলো একত্রিত করা হয় ভূকম্পনের শক্তি শোষণ করার জন্য।
টোকিও স্কাইট্রির মতো আকাশচুম্বী ভবনগুলিতে, বড় কাউন্টারওয়েট (টিউনড মাস ড্যাম্পার) এবং অয়েল ড্যাম্পারগুলি কম্পনের বিপরীতে দুলতে ব্যবহৃত হয়, যা বিল্ডিংয়ের সামগ্রিক দোলনকে শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দেয়।
ভূমিকম্প-প্রতিরোধী (তাইশিন) কাঠামো
এই মৌলিক পদ্ধতিটি উচ্চ-শক্তির উপকরণ যেমন রিইনফোর্সড কংক্রিট আর নমনীয় ইস্পাত ফ্রেম ব্যবহার করে বিল্ডিংয়ের প্রধান কাঠামোগত উপাদানগুলিকে (কলাম, বিম এবং দেয়াল) শক্তিশালী করার উপর জোর দেয় যাতে দালান ধসে পড়া রোধ করা যায়।
উদ্ভাবনী "ফ্লোটিং" বাড়ি
এয়ার ড্যানশিন নামের এক কোম্পানি আবাসিক বাড়ির জন্য এমন একটি সিস্টেম তৈরি করেছে যা ভূমিকম্পের পি-তরঙ্গ সনাক্ত করতে সেন্সর ব্যবহার করে এবং বাতাস সংকোচনকারী যন্ত্র (এয়ার কম্প্রেসর) চালু করে বাড়িটিকে মাটি থেকে কয়েক সেন্টিমিটার উপরে একটি বায়ুর কুশনের ওপর তুলে ধরে।
এটি কার্যকরভাবে বাড়িটিকে মাটির কম্পন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় যতক্ষণ না ভূমিকম্প বন্ধ হয়।
সিসমিক রেট্রোফিটিং
পুরোনো ভবনগুলিকে আধুনিক নিরাপত্তা মানদণ্ড পূরণের জন্য বিভিন্ন রেট্রোফিট কৌশলের মাধ্যমে আপগ্রেড করা হয়
এর মধ্যে আছে দেয়াল ও কলামগুলিকে শক্তিশালী করা, অথবা বিশেষ কৌশল ব্যবহার করে বর্তমান কাঠামোর নিচে বেস আইসোলেশন সিস্টেম ইনস্টল করা।
ভূমিকম্প আর্লি ওয়ার্নিং (EEW)সিস্টেম
জাপান আবহাওয়া সংস্থা (JMA)এই সিস্টেমটি পরিচালনা করে। এখানে ভূমিকম্পের প্রাথমিক, দ্রুত গতিশীল পি-তরঙ্গ শনাক্ত করতে সেন্সরের একটি কার্যকর নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হয়। এটি তখন টিভি, রেডিও ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে (জে অ্যালার্ট সিস্টেম) কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দ্রুত পাবলিক সতর্কতা জারি করে, যা ধ্বংসাত্মক এস-তরঙ্গ আসার আগে মানুষকে আশ্রয় নেওয়ার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত হলেও গুরুত্বপূর্ণ সময় দেয়।
উন্নত পর্যবেক্ষণ প্রযুক্তি
মাটির স্থান পরিবর্তন আর আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপের রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ তাৎক্ষণিক ডেটা বিশ্লেষণ করতে ও দ্রুত জরুরি প্রতিক্রিয়া জানাতে সাহায্য করে। এতে সুনামি ওয়ার্নিং দেওয়ার সুযোগ থাকে সময় থাকতে।
দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া রোবোটিক্স
মানুষের জন্য অনিরাপদ জায়গায় উদ্ধারকাজ, দুর্যোগ পরবর্তী বিপজ্জনক পরিবেশে অনুসন্ধান ও ডেটা সংগ্রহের জন্য জাপান বিশেষ রোবট ও ড্রোন তৈরি ও মোতায়েন করে।
সূত্র: ওয়েব জাপান, প্রিভেনশন ওয়েব
ছবি: ইন্সটাগ্রাম