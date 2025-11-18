মনে ক্ষোভ আর কষ্ট নিয়েও যেভাবে হাসিমুখে থাকবেন, দেখে নিন ৫টি প্রয়োজনীয় মাইন্ডসেট

জীবন যেমনই হোক, ক্ষোভ আর কষ্ট থেকে আমরা কখনও পুরোপুরি মুক্ত হতে পারি না। তবে এর মাঝেও কিছু মাইন্ডসেট অনুসরণ করে নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করলেই আপনি হাসিমুখে থাকতে পারবেন। আমাদের পক্ষে বাইরের জগৎ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, তবে নিজের প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। পাঁচটি মাইন্ডসেট অনুসরণ করলে আপনি মানসিক চাপ পাশ কাটিয়ে চলতে পারবেন। আর তখন আপনি অনায়াসে সব পরিস্থিতিতে হাসিমুখে থাকতে পারবেন। চলুন এই ৫টি মাইন্ডসেট বা ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে আসি।
১. যা নিয়ন্ত্রণযোগ্য, তা নিয়ন্ত্রণ করুন; যা নয়, তা মেনে নিন
জীবনের অধিকাংশ কষ্ট আসে সেই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করার কারণে যা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আমরা কখনো আবহাওয়া, অন্যের মতামত, বাজারের ওঠাপড়া বা যানজট নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। এই বিষয়গুলোর জন্য নিজেকে অতিরিক্ত চাপ দেওয়া মানে শুধু নিজের মানসিক শক্তি নষ্ট করা। তাই শক্তি খরচ না করে নিজের মন ও কাজের দিকে মনোযোগ দিন। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার চাকরিতে কোনো পরিবর্তন আসে,যেমন অফিসে পদোন্নতি না হওয়া।আপনি তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। তবে আপনি নিজের প্রস্তুতি, দক্ষতা এবং বিকল্প পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। বিষয়টি মেনে নিলে আপনার মানসিক চাপ অনেকটাই কমে যাবে এবং আপনার শক্তি সঠিক জায়গায় ব্যবহার করা সম্ভব হবে।
২. বর্তমানে থেকে শেখা
আমাদের মন প্রায়ই অতীত বা ভবিষ্যতের চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। আমরা গতকাল যা ভুল করেছি বা আগামীকাল কী ঘটবে তা নিয়ে বারবার চিন্তা করি। কিন্তু বর্তমানে যা ঘটছে তা আমাদের থেকে হারিয়ে যায়। অতীতের ভুল বা ভবিষ্যতের ভয় আমাদের মানসিক শান্তি কেড়ে নেয়। তাই প্রতিদিনের ছোট ছোট মুহূর্তে মনোযোগ দিন। যেমন, এক কাপ চায়ের সাথে সকালের সূর্য দেখা, বন্ধু বা পরিবারের সঙ্গে কিছু মুহূর্ত ভাগাভাগি করে নেওয়া ,এই ছোট আনন্দগুলোই জীবনের আসল সুখ।
৩. কম চাওয়া, বেশি কৃতজ্ঞ হওয়া
আমাদের সমাজ বারবার বলে: সুখ মানে যা চাই তাই পাওয়া। কিন্তু এই সূত্র আমাদের কোনোদিনও পূর্ণ সুখ দেয় না। চাওয়ার পরিমাণ কখনও শেষ হয় না, তাই আমরা সবসময় নতুন চাওয়ার পিছে ছুটতে থাকি। সত্যিকারের সুখ তখনই আসে যা ইতিমধ্যে আমাদের কাছে আছে তাকে মূল্যায়ন করা। অর্থাৎ কম আশা এবং বেশি কৃতজ্ঞতা যেমন, ছোট একটি ঘর, পরিবার বা বন্ধুর সঙ্গ,এগুলো মূল্যায়ন করলে আমরা অপ্রয়োজনীয় লোভ থেকে মুক্তি পাই এবং সেই সাথে ছোট আনন্দও খুঁজে পাই। নিয়মিত ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতার অভ্যাস তৈরি করলে আমাদের মন প্রশান্ত থাকে এবং জীবনের ছোট ছোট মুহূর্তগুলো আরও আনন্দদায়ক হয়।
৪. চ্যালেঞ্জকে শিক্ষা হিসেবে নিন
জীবনের সমস্যা বা অসুবিধা শুধু বাঁধা নয়; এগুলো আমাদেরকে জীবনে চলার পথে আরও শক্তিশালী করে।জীবনের প্রতিটি চ্যালেঞ্জ,চাকরিতে চাপ, সম্পর্কের দ্বন্দ্ব বা আর্থিক ধাক্কা এর সবই আমাদের মানসিক ধৈর্য, বাস্তবিক চিন্তা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করে। যেমন, কঠিন কাজের চাপ আমাদের সময় ব্যবস্থাপনা ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা শেখায়। তাই জীবনের প্রতিটি বাঁধাকে শেখার সুযোগ হিসেবে নিন। চ্যালেঞ্জকে বাঁধা নয়, বরং নিজেকে উন্নত করার এক প্রশিক্ষণ হিসেবে দেখলে ভয় অনেকটা কমে এবং জীবনের অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াও অনেক সহজ হয়।
৫. আবেগ নয়, নীতির ভিত্তিতে কাজ করুন
ক্ষোভ বা কষ্টের কারণে আমরা এমন সিদ্ধান্ত নিতে থাকি যা পরে আমাদের নিজেদেরই ক্ষতি করে। তাই আবেগকে পর্যবেক্ষণ করুন, এবং নৈতিকতা ও যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিন।যেমন, কেউ যদি ট্রাফিক জ্যামে আপনার পথ বন্ধ করে, রাগে ফেটে পড়ার বদলে শান্তভাবে চিন্তা করুন বা বিকল্প পথ ব্যবহার করুন। এইভাবে আপনি নিজের মন ও সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবেন। নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখি এবং জীবনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি।
হাসিমুখে থাকার প্রক্রিয়া জটিল নয়,বরং এটি শুরু হয় নিজের মনকে বোঝা ও নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে। আমাদের জীবনের প্রতিটি চ্যালেঞ্জ, প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের শেখার সুযোগ দেয়; আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখলে জীবন আরও সহজ, আরও সুন্দর হয়। তখন ক্ষোভ বা কষ্ট থাকলেও আমরা হাসিমুখে থাকতে সক্ষম হই।
তথ্যসূত্র: নিউ ট্রাডা উই
ছবি: জেমিনাই এআই