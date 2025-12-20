মিজুলায় শীতের প্রথম স্নোফল: তুষারে মোড়া পাহাড়, আলোয় ঝলমলে ক্রিসমাসের অপেক্ষা
যাপন

মিজুলায় শীতের প্রথম স্নোফল: তুষারে মোড়া পাহাড়, আলোয় ঝলমলে ক্রিসমাসের অপেক্ষা

লেখা: মোছাব্বের হোসেন
ভোরের আলো ফোটার আগেই মিজুলা যেন বদলে গেল
ছবি: মোছাব্বের হোসেন
সপ্তাহজুড়ে হালকা কুয়াশা আর ঠান্ডা বাতাসের আভাসের পর, রাতের বৃষ্টিমিশ্রিত আকাশ থেকেই নামতে শুরু করে শীতের প্রথম তুষার
ছবি: মোছাব্বের হোসেন
সকালে ঘুম ভেঙে শহরবাসী দেখে—ছাদ, রাস্তা, গাছের ডাল, এমনকি মোড়ের ছোট কাঠের দোকান পর্যন্ত ঢেকে গেছে নরম সাদা বরফে
ছবি: মোছাব্বের হোসেন
চারপাশে ঘিরে থাকা গাছা পাহাড়ে তুষারের পরত আরও ঘন।
ছবি: মোছাব্বের হোসেন
সূর্যের প্রথম আলো পড়তেই পাহাড়ের ঢালে তৈরি হয় মৃদু ঝিলিক, বরফে মোড়া পাইনের ডালগুলো বাতাসে নড়েচড়ে ওঠে ধীরে
ছবি: মোছাব্বের হোসেন
স্থানীয়দের কাছে এই সময়টাই পাহাড়ের সবচেয়ে শান্ত, সবচেয়ে সুন্দর রূপ—যেন ক্যামেরার ফ্রেমে ধরা পড়ার জন্যই অপেক্ষা করে থাকে
ছবি: মোছাব্বের হোসেন
এই শান্ত শীতের ভেতরেই ধীরে ধীরে জেগে উঠছে উৎসবের আমেজ।
ছবি: মোছাব্বের হোসেন
ক্রিসমাসের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত শহরের কেন্দ্রস্থলের দোকানগুলো। হাতে বানানো পাইনের মালা, কাঠের সান্তা, ছোট লণ্ঠন—সব মিলিয়ে সাজানো হচ্ছে শেলফ আর জানালা
ছবি: মোছাব্বের হোসেন
সন্ধ্যা নামলেই বারান্দা আর দোকানের সামনে জ্বলে ওঠে ফেয়ারি লাইট, সাদা বরফের ওপর পড়ে আলো আরও নরম হয়ে যায়।
ছবি: মোছাব্বের হোসেন
বাড়ির ভেতরেও চলছে প্রস্তুতি। অনেক পরিবার ইতিমধ্যে ক্রিসমাস কেকের উপকরণ ভিজিয়ে রেখেছে, কেউ সাজাচ্ছে ক্রিসমাস ট্রি, কেউ আবার চার্চের ক্যারল অনুষ্ঠানের তালিকা চূড়ান্ত করছে
ছবি: মোছাব্বের হোসেন
শহরের অলিগলিতে ছড়িয়ে পড়ছে এক ধরনের ব্যস্ত কিন্তু উষ্ণ আনন্দ।
শিশুরা অবশ্য এই সৌন্দর্যের সবচেয়ে সরল আনন্দটুকু নিয়ে ব্যস্ত। সকাল থেকেই তারা রাস্তায় ছোট ছোট স্নোবল বানাচ্ছে, হাসি আর চিৎকারে ভরে উঠছে শীতল বাতাস।
স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায়, “মিজুলায় প্রথম স্নোফল মানেই সবাই বুঝে নেয়—ক্রিসমাস আর বেশি দূরে নয়। শহরটা যেন হঠাৎ করেই অন্য রকম হয়ে যায়।”
বরফে ঢেকে যাওয়া নরম পাহাড়ি পথ, ঠান্ডা বাতাসের ছোঁয়া আর আলোয় সাজানো শহর—সব মিলিয়ে মিজুলায় তৈরি হয়েছে ডিসেম্বরের সেই চেনা, উৎসবমুখর আবহ।
তুষার আর আলোর এই মেলবন্ধনেই ধরা পড়ে শীতের উষ্ণ আনন্দ, যা চোখে দেখার মতো, আর মনে রেখে দেওয়ার মতো।
প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪: ০১
