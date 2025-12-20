মিজুলায় শীতের প্রথম স্নোফল: তুষারে মোড়া পাহাড়, আলোয় ঝলমলে ক্রিসমাসের অপেক্ষা

যাপন
মিজুলায় শীতের প্রথম স্নোফল: তুষারে মোড়া পাহাড়, আলোয় ঝলমলে ক্রিসমাসের অপেক্ষা
লেখা: মোছাব্বের হোসেন
১/১৫
ভোরের আলো ফোটার আগেই মিজুলা যেন বদলে গেল
ছবি: মোছাব্বের হোসেন
২/১৫
সপ্তাহজুড়ে হালকা কুয়াশা আর ঠান্ডা বাতাসের আভাসের পর, রাতের বৃষ্টিমিশ্রিত আকাশ থেকেই নামতে শুরু করে শীতের প্রথম তুষার
ছবি: মোছাব্বের হোসেন
৩/১৫
সকালে ঘুম ভেঙে শহরবাসী দেখে—ছাদ, রাস্তা, গাছের ডাল, এমনকি মোড়ের ছোট কাঠের দোকান পর্যন্ত ঢেকে গেছে নরম সাদা বরফে
ছবি: মোছাব্বের হোসেন
৪/১৫
চারপাশে ঘিরে থাকা গাছা পাহাড়ে তুষারের পরত আরও ঘন।
ছবি: মোছাব্বের হোসেন
৫/১৫
সূর্যের প্রথম আলো পড়তেই পাহাড়ের ঢালে তৈরি হয় মৃদু ঝিলিক, বরফে মোড়া পাইনের ডালগুলো বাতাসে নড়েচড়ে ওঠে ধীরে
ছবি: মোছাব্বের হোসেন
৬/১৫
স্থানীয়দের কাছে এই সময়টাই পাহাড়ের সবচেয়ে শান্ত, সবচেয়ে সুন্দর রূপ—যেন ক্যামেরার ফ্রেমে ধরা পড়ার জন্যই অপেক্ষা করে থাকে
ছবি: মোছাব্বের হোসেন
৭/১৫
এই শান্ত শীতের ভেতরেই ধীরে ধীরে জেগে উঠছে উৎসবের আমেজ।
ছবি: মোছাব্বের হোসেন
৮/১৫
ক্রিসমাসের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত শহরের কেন্দ্রস্থলের দোকানগুলো। হাতে বানানো পাইনের মালা, কাঠের সান্তা, ছোট লণ্ঠন—সব মিলিয়ে সাজানো হচ্ছে শেলফ আর জানালা
ছবি: মোছাব্বের হোসেন
৯/১৫
সন্ধ্যা নামলেই বারান্দা আর দোকানের সামনে জ্বলে ওঠে ফেয়ারি লাইট, সাদা বরফের ওপর পড়ে আলো আরও নরম হয়ে যায়।
ছবি: মোছাব্বের হোসেন
১০/১৫
বাড়ির ভেতরেও চলছে প্রস্তুতি। অনেক পরিবার ইতিমধ্যে ক্রিসমাস কেকের উপকরণ ভিজিয়ে রেখেছে, কেউ সাজাচ্ছে ক্রিসমাস ট্রি, কেউ আবার চার্চের ক্যারল অনুষ্ঠানের তালিকা চূড়ান্ত করছে
ছবি: মোছাব্বের হোসেন
১১/১৫
শহরের অলিগলিতে ছড়িয়ে পড়ছে এক ধরনের ব্যস্ত কিন্তু উষ্ণ আনন্দ।
১২/১৫
শিশুরা অবশ্য এই সৌন্দর্যের সবচেয়ে সরল আনন্দটুকু নিয়ে ব্যস্ত। সকাল থেকেই তারা রাস্তায় ছোট ছোট স্নোবল বানাচ্ছে, হাসি আর চিৎকারে ভরে উঠছে শীতল বাতাস।
১৩/১৫
স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায়, “মিজুলায় প্রথম স্নোফল মানেই সবাই বুঝে নেয়—ক্রিসমাস আর বেশি দূরে নয়। শহরটা যেন হঠাৎ করেই অন্য রকম হয়ে যায়।”
১৪/১৫
বরফে ঢেকে যাওয়া নরম পাহাড়ি পথ, ঠান্ডা বাতাসের ছোঁয়া আর আলোয় সাজানো শহর—সব মিলিয়ে মিজুলায় তৈরি হয়েছে ডিসেম্বরের সেই চেনা, উৎসবমুখর আবহ।
১৫/১৫
তুষার আর আলোর এই মেলবন্ধনেই ধরা পড়ে শীতের উষ্ণ আনন্দ, যা চোখে দেখার মতো, আর মনে রেখে দেওয়ার মতো।
প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪: ০১
তুষারপাত
ক্রিসমাস
