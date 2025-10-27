বিশ্বের সেরা ৫ নিরাপদ মেট্রোরেল কোনগুলো আর কেন
যাপন

বিশ্বের সেরা ৫ নিরাপদ মেট্রোরেল কোনগুলো আর কেন

হাল ফ্যাশন ডেস্ক

দুর্ঘটনা না ঘটার রেকর্ড, যান্ত্রিক ত্রুটি না হওয়া আর অবশ্যই দুর্ঘটনা না ঘটার রেকর্ড, যান্ত্রিক ত্রুটি না হওয়া আর অবশ্যই পুরো অবকাঠামোতে ব্যবহৃত প্রতিটি এলিমেন্টের গুণগত মান নিয়মিত মনিটর ও পরীক্ষা করা আর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের মাপকাঠিতে বিশ্বের এই ৫টি মেট্রোকে সবচেয়ে নিরাপদ বলা হয়।

শেয়ার করুন
ফলো করুন

সারা দেশের মানুষকে ঝাঁকুনি দিয়ে গিয়েছে গতকাল ২৬ অক্টোবরে ঘটে যাওয়া মেট্রোরেল দুর্ঘটনা। এদিন ঢাকার ফার্মগেটে মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয় পথচারী যুবক আবুল কালামের। আর সেই সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে এই ঢাকা মেট্রো সিস্টেমের অত্যন্ত ব্যয়বহুল অবকাঠামোর নিরাপত্তা নিয়ে। মেট্রো ব্যবস্থার অবকাঠামোর অবস্থা বিচার করতে গেলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক ঠিক করে দেয় একটি ব্যবস্থার গুণগত মান। এর মধ্যে আছে দুর্ঘটনা না ঘটার রেকর্ড, যান্ত্রিক ত্রুটি না হওয়া আর অবশ্যই পুরো অবকাঠামোতে ব্যবহৃত প্রতিটি এলিমেন্টের গুণগত মান নিয়মিত মনিটর ও পরীক্ষা করা আর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ। বিখ্যাত মেট্রো সিস্টেম যেমন লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ড বা নিউইয়র্ক সাবওয়ের মতো পুরনো ব্যবস্থাগুলো তাদের ইতিহাস ও বিশালতার জন্য প্রশংসিত হলেও, এশিয়া ও ইউরোপের নতুন বা আধুনিকায়িত মেট্রো ব্যবস্থাগুলো অবকাঠামোর দিক থেকে সবচেয়ে উন্নত বলে বিবেচিত হয়। আর সেই সঙ্গে নিরাপদও। বিভিন্ন দেশের কিছু মেট্রো ব্যবস্থা আসলেই প্রশংসনীয় ও অনুসরণীয়, যেগুলো উচ্চমানের নিরাপদ অবকাঠামোর জন্য প্রায়ই উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় বিশ্বজুড়ে।

সারা বিশ্বে উন্নত অবকাঠামো ও পরিচালনার উৎকর্ষের মানদণ্ড হিসেবে পরিচিত হংকং এম টি আর
সারা বিশ্বে উন্নত অবকাঠামো ও পরিচালনার উৎকর্ষের মানদণ্ড হিসেবে পরিচিত হংকং এম টি আর


হংকং এমটিআর (MTR)

হংকংয়ের ম্যাস ট্রানজিট রেলওয়ে (MTR) সারা বিশ্বে উন্নত অবকাঠামো ও পরিচালনার উৎকর্ষের মানদণ্ড হিসেবে পরিচিত। এটি নিয়মিতভাবে ৯৯.৯% সময়মতো চলাচলের রেকর্ড বজায় রাখে, যা বিশ্বের অনেক পরিবহন ব্যবস্থার কাছে ঈর্ষণীয়। স্টেশনগুলো পরিচ্ছন্ন, আধুনিক, প্রশস্ত এবং শপিং সেন্টার ও অন্যান্য গণপরিবহনের সঙ্গে সহজে যুক্ত। এটি একটি হুইলচেয়ার প্রবেশযোগ্য স্থান, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য স্পর্শনির্ভর প্ল্যাটফর্ম ফ্লোর, এবং সহজ পেমেন্টের জন্য “অক্টোপাস” স্মার্ট কার্ড ব্যবস্থা রয়েছে।

বিজ্ঞাপন

সিউল মেট্রোপলিটন সাবওয়ে, দক্ষিণ কোরিয়া

সিউল মেট্রোপলিটন সাবওয়ে সিস্টেমটি পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও সময়নিষ্ঠ
সিউল মেট্রোপলিটন সাবওয়ে সিস্টেমটি পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও সময়নিষ্ঠ

বিস্তৃত নেটওয়ার্ক ও উন্নত প্রযুক্তির সমন্বয়ে সিউল মেট্রোকে বিশ্বের অন্যতম সেরা হিসেবে গণ্য করা হয়। পুরো সিস্টেমজুড়ে, এমনকি টানেলেও, উচ্চগতির ওয়াই-ফাই পাওয়া যায়; কিছু ট্রেনে রয়েছে উষ্ণ আসনের ব্যবস্থা। সিস্টেমটি পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও সময়নিষ্ঠ হওয়ার জন্য বিখ্যাত।সব স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম স্ক্রিন দরজা রয়েছে, যা দুর্ঘটনা রোধ করে, শব্দ কমায় ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

বিজ্ঞাপন

সিঙ্গাপুর এমআরটি (MRT)

সিঙ্গাপুরের মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট
সিঙ্গাপুরের মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট

বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল মেট্রো ব্যবস্থাগুলোর একটি হলেও, সিঙ্গাপুরের ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট তার আধুনিকতা ও নিখুঁত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য শীর্ষে। এখানে খাওয়া, পান করা ও ধূমপান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ— এজন্যই এটি বিশ্বব্যাপী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিচিত।এর অধিকাংশ ট্রেনই চালকবিহীন ও সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়; অনেক স্টেশন ভূগর্ভস্থ বা উঁচুতে নির্মিত, এবং কিছু স্টেশন দুর্যোগের আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করতে পারে। এটি বিশ্বের প্রথম দিকের মেট্রো ব্যবস্থাগুলোর একটি, যেখানে ভূগর্ভস্থ অংশেও সম্পূর্ণ মোবাইল নেটওয়ার্ক পাওয়া যায়।

সাংহাই মেট্রো, চীন

দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে সাংহাই মেট্রো বর্তমানে রুট-দৈর্ঘ্যের দিক থেকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মেট্রো নেটওয়ার্কে পরিণত হয়েছে, যার অবকাঠামো বিপুল যাত্রী ধারণক্ষমতার জন্য পরিকল্পিত।

বিশ্বের দীর্ঘতম মেট্রো নেটওয়ার্ক হলেও বেশ নিরাপদ সাংহাই মেট্রো
বিশ্বের দীর্ঘতম মেট্রো নেটওয়ার্ক হলেও বেশ নিরাপদ সাংহাই মেট্রো

এতে ৫০০-র বেশি স্টেশন ও ৮০০ কিলোমিটারের বেশি রেললাইন রয়েছে; ২০২৫ সালের মধ্যে আরও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আছে। পিক আওয়ারে প্রতি ৯০ সেকেন্ড পর পর ট্রেন ছাড়ে। অনেক স্টেশনই বড় শপিং মল, বাজার ও ফুড কোর্টের সঙ্গে যুক্ত।

কোপেনহেগেন মেট্রো, ডেনমার্ক

এই মেট্রো তার পরিশীলিত, ব্যবহারবান্ধব নকশা ও চমৎকার পরিচালনার জন্য পরিচিত। চালকবিহীন এই মেট্রো ২৪ ঘণ্টা চলাচল করে।

কোপেনহেগেনে চালকবিহীন এই মেট্রো ২৪ ঘণ্টা চলাচল করে
কোপেনহেগেনে চালকবিহীন এই মেট্রো ২৪ ঘণ্টা চলাচল করে

দিনের অধিকাংশ সময়ই প্রতি দুই মিনিট পর পর ট্রেন আসে— যা নির্ভরযোগ্যতা ও আরামদায়ক অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে। এটি শহরের সাইকেল হাব, বাস ও ট্রেনের সঙ্গে চমৎকারভাবে সংযুক্ত।

প্রকাশ: ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ০২: ৫২
বিজ্ঞাপন