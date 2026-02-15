চড় দিয়ে শুরু হচ্ছে আজ অ্যান্টি-ভ্যালেন্টাইন উইক, ব্রেক আপ ডে দিয়ে শেষ

প্রেমে না থাকলেও জীবন যে থেমে থাকে না—বরং আরও হালকা, আরও স্বাধীন হতে পারে—সেই বার্তাই দেয় এই সাত দিন।
ভ্যালেন্টাইনস ডের পরদিন, ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে অ্যান্টি-ভ্যালেন্টাইনস উইক ২০২৬। প্রেমের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এটি কোনো তিক্ততার ঘোষণা নয়; বরং এটি নিজের অনুভূতিকে স্বীকার করা, পুরোনো বোঝা নামিয়ে রাখা এবং নতুনভাবে শুরু করার এক প্রতীকী যাত্রা।
সপ্তাহের শুরু ‘স্ল্যাপ ডে’ দিয়ে। অবশ্যই এটি বাস্তব কোনো সহিংসতার আহ্বান নয়। বরং এটি অতীতের নেতিবাচকতা, টক্সিক স্মৃতি বা কষ্টকে প্রতীকীভাবে ‘চড়’ মেরে বিদায় জানানোর দিন। পুরোনো চ্যাট ডিলিট করা, অপ্রয়োজনীয় ছবি সরিয়ে ফেলা—এক ধরনের ইমোশনাল ডিটক্স।
‘কিক ডে’ মানে অতীতের বোঝাকে লাথি মেরে সামনে এগিয়ে যাওয়া। পুরোনো উপহার, অপ্রয়োজনীয় স্মারক বা মানসিক জট—সবকিছুকে বিদায় জানানোর দিন এটি। নতুন শুরু করার সাহসই এই দিনের মূল সুর।
এদিনের বার্তা একেবারেই আলাদা—সেলফ লাভ। নিজের জন্য কিছু কেনা, হয়তো অনেক দিন ধরে পছন্দের একটি পারফিউম—এই ছোট্ট উপহারটিই হয়ে উঠতে পারে আত্মবিশ্বাসের নতুন গন্ধ। নিজের যত্ন নেওয়াও এক ধরনের প্রেম।
সিঙ্গেলদের জন্য খানিকটা মজার দিন। ফ্লার্ট ডে মানে নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, হালকা আড্ডা, একটু হাসি-ঠাট্টা। কোনো প্রতিশ্রুতি নয়, শুধু আত্মবিশ্বাস আর ইতিবাচক ভাইব।
এই দিনটি সত্য বলার। মনের কথা প্রকাশ করা, ক্রাশকে জানানো, কিংবা কারও কাছে ক্ষমা চাওয়া—যা এতদিন বলা হয়নি, তা বলার সাহস জোগায় এই দিন।
কাউকে মিস করা লজ্জার নয়। বন্ধুকে, পুরোনো সঙ্গীকে কিংবা বিশেষ কাউকে—মনের সেই শূন্যতাকে স্বীকার করার দিন এটি। কখনও কখনও স্বীকারোক্তিই এনে দেয় মানসিক স্বস্তি।
সপ্তাহের শেষ দিন ‘ব্রেকআপ ডে’। কোনো সম্পর্ক যদি আর মানানসই না হয়, তবে আত্মসম্মানকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রতীক এই দিন। কখনও কখনও ছেড়ে যাওয়াই নিজের প্রতি সবচেয়ে বড় ভালোবাসা।
অ্যান্টি-ভ্যালেন্টাইনস উইক আসলে এক ধরনের পশ্চিমা সাংস্কৃতিক ট্রেন্ড। যেখানে প্রেমের বিপরীতে দাঁড়িয়ে নিজেকে উদযাপন করা হয়। এটি তিক্ততা নয়, বরং আত্মবিশ্বাসের ভাষা। সিঙ্গেল হওয়া মানেই একাকীত্ব নয়; বরং এটি হতে পারে আত্মঅন্বেষণ, স্বাধীনতা আর নিজের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ।
এই সাত দিন আমাদের মনে করিয়ে দেয়। প্রেম থাকুক বা না থাকুক, জীবনের রং ফিকে হয় না। বরং নিজের ভেতরের শক্তি আর স্বতন্ত্রতাই হয়ে উঠতে পারে সবচেয়ে বড় উদযাপন।
