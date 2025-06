গুগল পে এসেছে বাংলাদেশে, দেখুন এই অ্যাপ ব্যবহার করার সহজ ও কার্যকর ৫ টিপস

৪. নিজের এক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্যটিতে টাকা পাঠান

আপনি যদি একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেন, গুগল পে-তে'Self transfer' ফিচার ব্যবহার করে একটি থেকে অন্যটিতে টাকা পাঠাতে পারেন।হোমপেজ থেকে 'Self transfer' → From ও To অ্যাকাউন্ট নির্বাচন করে, প্রয়োজনীয় পরিমাণ ও UPI PIN প্রদান করলে টাকা ট্রান্সফার হয়ে যাবে।