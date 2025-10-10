বিশ্ব ডিম দিবস: ডিমের এই অদ্ভুত ১০টি বিকল্প ব্যবহারের কথা জানতেন কি

আজ অক্টোবরের ১০ তারিখ সারা বিশ্বেই ডিম দিবস হিসেবে পালিত হয়। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট আমিষের উৎস ডিম। ডিমের পুষ্টিগুণ নিয়ে তো বলে শেষ করা যাবে না। অত্যন্ত সর্বজনীন এই খাবারটি বিশ্বের সর্বত্র খাওয়া হয় বিভিন্নভাবে। আবার এটি রন্ধনশিল্পী, বেকার ও আইসক্রিম প্রস্তুতকারকদের জন্যও একটি অপরিহার্য উপাদান। তবে মজার বিষয় হলো ডিম যে শুধু খাবার হিসেবেই ব্যবহার করা হয় তা কিন্তু নয়। চলুন আজ ডিম দিবসে ডিম খেতে খেতে এর বিকল্প ব্যবহারগুলো নিয়েও কিছু তথ্য জেনে নিই।
১. ফেস মাস্ক
একটু পানি মিশিয়ে ডিমের সাদা অংশ ফেটিয়ে নিলে তা ত্বক টানটান করার জন্য দারুণ এক ফেস মাস্ক হয়। এটি ফোলাভাব কমায়, রোমকূপ ছোট দেখায় এবং ত্বককে তরুণ রাখতেও সাহায্য করে।
২. আঠা
ডিমের সাদা অংশ শুকোতে থাকলে এটি আঠালো হয়ে যায়। খুব শক্ত না হলেও কাগজ বা হালকা কার্ডবোর্ড জোড়া লাগাতে এটি কার্যকর।
৩. চামড়ার জিনিস পরিষ্কার
ডিমের সাদার এই আঠালো ভাব চামড়ার জিনিস পরিষ্কার করতেও কাজে লাগে। জুতো, ব্যাগ বা সোফায় হালকা করে ঘষে নিয়ে পরে কাপড় দিয়ে মুছে ফেললে তা চকচকে হয় এবং সাদা অংশ একটি সুরক্ষা স্তর তৈরি করে।
৪. চুলের কন্ডিশনার
একটি ডিমের কুসুমের সঙ্গে পানি বা অলিভ অয়েল মিশিয়ে চুলে লাগাও। শ্যাম্পুর পর মিশ্রণটি ১০ মিনিট রেখে ঠান্ডা বা হালকা গরম পানিতে ধুয়ে ফেলতে হবে (গরম পানি নয়, নইলে ডিম রান্না হয়ে যাবে!)।
৫. বাগানে সার হিসেবে
ডিমের খোসা চূর্ণ করে কম্পোস্টে মেশালে মাটির ক্যালসিয়াম বৃদ্ধি পায় এবং তা আরও উর্বর হয়।
৬. বীজ রোপণের পাত্র
খোসায় থাকা ক্যালসিয়াম বীজ গজাতে সাহায্য করে। ডিম ভাঙার সময় চেষ্টা করুন মাঝ বরাবর ফাটাতে। তাহলে দুটি ছোট বাটি হবে। তাতে মাটি ও বীজ দিন, আর এগুলোকে ডিমের ট্রেতে রেখে দিলে সহজে দাঁড়িয়ে থাকবে।
৭. পোকামাকড় প্রতিরোধক
ডিমের খোসা চূর্ণ করে গাছের চারপাশে ছড়িয়ে দিলে শামুক বা স্লাগের মতো পোকা দূরে থাকে। কারণ তারা খোসার খসখসে পৃষ্ঠ পছন্দ করে না।
৮. হাঁড়ি পরিষ্কার করতে
সাবান-পানিতে চূর্ণ খোসা মিশিয়ে নিন। এটি ঘষামাজার কাজ করতে ব্যবহার করা যায়। হাঁড়ির দাগ বা লেগে থাকা খাবার তুলে ফেলে এই ডিমের খোসা।
৯. কাপড় সাদা রাখার উপায়
ডিমের খোসা ছোট সুতির ব্যাগে ভরে কাপড়ের সঙ্গে ওয়াশিং মেশিনে দিলে সাদা কাপড় আরও উজ্জ্বল হবে।
১০. পেইন্টিংয়ে ব্যবহার
ইতিহাস থেকে জানা যায়, ডিমের কুসুম টেম্পেরা পেইন্ট তৈরির প্রধান উপাদান ছিল।ইতালীয় রেনেসাঁ যুগের বিখ্যাত ছবিগুলোতে এটি ব্যবহার করা হতো ওপরে গ্লসি ভাব আনতে আর সুরক্ষা দিতে।
১১. গৃহসজ্জায়
ডিমের খোসায় ছবি আঁকা এক পুরোনো প্রচলন। বিভিন্ন রঙে রাঙিয়ে ইস্টারসহ নানা উৎসবে ডিম দিয়ে সাজানো হয় ঘর।
১২. প্রতিবাদ হিসেবে
পচা ডিম মারা হয় কাউকে অপদস্থ করতে বা প্রতিবাদ জানাতে যুগ যুগ ধরে। পচা ডিম না পেলে সাধারণ কাঁচা ডিমও ব্যবহার হয়।
সূত্র: স্লো ফুড
ছবি: পেকজেলস, ইন্সটাগ্রাম ও হাল ফ্যাশন