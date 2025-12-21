টাকা-পয়সা কি আসলেই হাতের ময়লা? বিলিয়নিয়ার থেকে দেউলিয়া হওয়া ১০ বিখ্যাত ব্যক্তির কাহিনী

.টাকা-পয়সা বা সম্পদ আসলে চিরস্থায়ী হয়। এই যে টেসলা আর স্পেস এক্সের অধিপতি ধনকুবের ইলন মাস্কের বিশ্বসেরা ধনী হওয়া নিয়ে এত কথা হচ্ছে, এমন অনেক বিলিয়নিয়ার কালের ফেরে হারিয়েছেন সর্বস্ব। বিশ্ববিখ্যাত ১০ বিলিনিয়ারের দেউলিয়া হওয়ার কাহিনী দেখলে আপনারও মনে হবে, আসলে টাকা-পয়সা হাতের ময়লা বিলিয়নিয়ার হওয়া যেমন খুবই বিরল একটি অর্জন, তেমনি সেই সম্পদ হারানোও কারও কারও জন্য বাস্তবতা। এদের মধ্যে কেউ আইনি জটিলতা ও বাজার ধসের কারণে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। চলুন দেখে আসি এই ১০ বিলিয়নিয়ারের পতনের গল্প আর তা থেকে কিছু শিখতে চেষ্টা করি। নিজের অবস্থান নিয়ে সুখী হওয়ারও প্রয়াস রাখি।
স্যাম ব্যাংকম্যান-ফ্রাইড
ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এফিটিএক্স–এর প্রতিষ্ঠাতা স্যামের সম্পদের সর্বোচ্চ মূল্য ছিল ২৬.৫ বিলিয়ন ডলার। ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে তার সম্পদ শূন্যে নেমে আসে, যখন তার প্রতিষ্ঠানে গ্রাহকদের অর্থ অপব্যবহারের বিষয়টি প্রকাশ পায়। ২০২৪ সালে তাকে ২৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
এলিজাবেথ হোমস
এক সময় ৪.৫ বিলিয়ন ডলার সম্পদের মালিক এবং সবচেয়ে কম বয়সী স্বনির্ভর নারী বিলিয়নিয়ার ছিলেন তিনি। তিনি থেরানোস নামের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন, যা রক্ত পরীক্ষায় বিপ্লব আনার দাবি করেছিল ২০১৪ সালে। তদন্তে প্রযুক্তিটি ভুয়া প্রমাণিত হলে তার সম্পদ শূন্য হয়ে যায়।
বার্নি মাডফ
ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পনজি স্কিম পরিচালনা করেছিলেন, যার পরিমাণ আনুমানিক ৬৫ বিলিয়ন ডলার। ২০০৮ সালে ধরা পড়ার আগে তার ব্যক্তিগত সম্পদের মূল্য ছিল ৮২০ মিলিয়ন ডলারের বেশি। ১৫০ বছরের সাজা ভোগ করতে করতে ২০২১ সালে তিনি কারাগারেই মারা যান।
অ্যালেন স্ট্যানফোর্ড
স্ট্যানফোর্ড ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপের মাধ্যমে ৭ বিলিয়ন ডলারের পনজি স্কিম চালান। ২০০৯ সালে গ্রেপ্তারের পর তার সব সম্পদ বাজেয়াপ্ত হয়। বর্তমানে তিনি ১১০ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন।
অনিল আম্বানি:
২০০৮ সালে তিনি ছিলেন বিশ্বের ষষ্ঠ ধনী ব্যক্তি, সম্পদের পরিমাণ ছিল ৪২ বিলিয়ন ডলার। টেলিকম ও অবকাঠামো খাতে অতিরিক্ত ঋণের কারণে ২০২০ সালে যুক্তরাজ্যের আদালতে নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করেন। আম্বানি পরিবারের এই সদস্য এখন অবশ্য কিছুটা সামলে নিয়েছেন নিজের আর্থিক অবস্থা।
আইকে বাতিস্তা
২০১২ সালে ব্রাজিলের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ছিলেন, সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩০ বিলিয়ন ডলার। উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় তার জ্বালানি ও তেল ব্যবসা ধসে পড়ে। ২০১৩ সালে দেউলিয়া হন এবং পরে দুর্নীতির দায়ে কারাদণ্ড পান।
বিজয় মালিয়া
ভারতের ‘গুড টাইমসের রাজা’ নামে পরিচিত মালিয়ার ১.৫ বিলিয়ন ডলারের সম্পদ কিংফিশার এয়ারলাইন্স ধসে পড়ার পর শেষ হয়ে যায়। বিপুল ব্যাংক ঋণের মামলায় এড়াতে ২০১৬ সালে তিনি যুক্তরাজ্যে পালিয়ে যান।
শন কুইন
এক সময় আয়ারল্যান্ডের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ছিলেন, সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি। ২০০৮ সালের আর্থিক সংকটে অ্যাংলো আইরিশ ব্যাংকে ভুল বিনিয়োগের কারণে তার সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। ২০১১ সালে তিনি দেউলিয়া হন, তখন তার সম্পদ ছিল মাত্র ৫০ হাজার পাউন্ডেরও কম।
জোসেলিন উইলডেনস্টাইন
‘ক্যাটউইম্যান’ নামে পরিচিত তিনি ১৯৯৯ সালে ২.৫ বিলিয়ন ডলারের ডিভোর্স সেটেলমেন্ট পান। অস্বাভাবিক প্লাস্টিক সার্জারিজনিত অতিরিক্ত খরচ ও আইনি জটিলতার কারণে ২০১৮ সালে তিনি নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করেন এবং জানান তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কোনো টাকা নেই। তিনি ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ সালে মারা যান।
প্যাট্রিসিয়া ক্লুজ
মিডিয়া ব্যবসায়ী জন ক্লুজের কাছ থেকে বড় অঙ্কের ডিভোর্স সেটেলমেন্ট পাওয়া এক সাবেক উত্তরাধিকারী। ২০০৮ সালের হাউজিং বাজার ধসের ঠিক আগে ওয়াইনারি ও বিলাসবহুল রিয়েল এস্টেটে অতিরিক্ত বিনিয়োগের ফলে তিনি তার সম্পদ হারান।
সূত্র: বিজনেস ইন্সাইডার
ছবি: ইন্সটাগ্রাম