ট্র্যাভেল পাস কী? কারা পেতে পারেন ও কীভাবে

সাধারণত পাসপোর্ট-ভিসা নিয়েই আমরা এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাই। যদি সে দেশের নাগরিক না হন, তবে সেটাই নিয়ম। বাংলাদেশে ভ্রমণ ডকুমেন্ট হিসেবে ট্র্যাভেল পাসের কথা কমই শুনি আমরা। প্রচলিত আইন ও নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন বিশেষ ক্ষেত্রে এটি দেওয়া হয়। এই ট্র্যাভেল পাস আসলে একটি অস্থায়ী ও ইমার্জেন্সো ভ্রমণ ডকুমেন্ট। বাংলাদেশের এমন কোনো নাগরিক, যাঁর কাছে পাসপোর্ট নেই, তিনি যদি বাংলাদেশে আসতে চান, তবে এই ট্র্যাভেল পাস ইস্যু করা হতে পারে তাঁর জন্য। এটি পাসপোর্টের বিকল্প নয় আর অন্যান্য দেশ ভ্রমণে ট্র্যাভেল ডকুমেন্ট হিসেবে ব্যবহারও করা যায় না। ভ্রমণের এই সিজনে জেনে রাখা ভালো বাংলাদেশে ট্র্যাভেল পাস কারা পেতে পারেন ও কীভাবে।
বাংলাদেশে কারা পেতে পারেন ট্র্যাভেল পাস
প্রবাসী বাংলাদেশি কারও কাছে যদি পাসপোর্ট না থাকে তবে জরুরি ভিত্তিতে তাঁকে ট্র্যাভেল পাস দেওয়া যায় সকল নিয়ম ও শর্তসাপেক্ষে। বিভিন্ন কারণে তাঁর কাছে পাসপোর্ট না থাকতে পারে। হয়তো তা হারিয়ে গিয়েছে, চুরি হয়েছে বা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, যাতে সেই ব্যক্তির ফটো আইশি হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে এটি। আবার অনেক সময় পাসপোর্ট মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেলে ও দেশের বাইরে থেকে কোনো কারণে রিনিউ না করা গেলেও ট্র্যাভেল পাস পেতে পারেন বাংলাদেশের প্রবাসীরা। বিশেষ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অনেকে বিদেশে জন্ম সূত্রে অন্য দেশের নাগরিক হয়ে যান। আর তাঁদের কখনোই হয়তো বাংলাদেশের পাসপোর্ট করা হয় নি। সেক্ষেত্রেও ট্র্যাভেল পাস নিয়ে আসতে হয় তাঁদের এদেশে। নিকটতম বাংলাদেশ দূতাবাস বা কন্সুলেটে আবেদন করে সাক্ষাৎকারের পর এই ট্র্যাভেল পাস ইস্যু করা হয় বিদেশের বাংলাদেশিদের জন্য।
ট্র্যাভেল পাসের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে একবার ওয়ান ওয়ে ভ্রমণের জন্য একটি অস্থায়ী, আইনসম্মত ও জরুরি ভিত্তিতে একটি ভ্রমণ ডকুমেন্ট দেওয়া। সাধারণভাবে সব দেশে ভ্রমণ করতে বাংলাদেশের নাগরিকদের একটি ভ্যালিড পাসপোর্টই ব্যবহার করতে হবে। আবার দেশে একটি ডোমেস্টিক ট্র্যাভেল পাসও ইস্যু করা হয়। এতে কিউআর কোড থাকে। বর্তমানে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে যেতে এই ট্র্যাভেল পাস লাগে। স্ট্যান্ডার্ড, আন্তর্জাতিক ট্র্যাভেল পাস বাংলাদেশের প্রবাসী নাগরিকদেরকে দেওয়া হয় ভিসা ফ্রি এনট্রি, ভিসা অন অ্যারাইভাল ইত্যাদি রূপে ইস্যু করা হয়।
বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী নাগরিকেরা বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশেও এভাবে ট্র্যাভেল পাস নিয়ে ভ্রমণ করতে পারেন। অন অ্যারাইভাল ভিসা দেওয়া হয় তখন। অনলাইনে আগে থেকে আবেদন করেও ভিসামুক্ত এন্ট্রি মিলবে ট্রাভেল পাসের মাধ্যমে। ওশেনিয়া, আফ্রিকা আর এশিয়ার অনেক দেশেই যাওয়া যাবে এভাবে।
সূত্র: মিনিস্ট্রি অব ফরেন অ্যাফেয়ার্স, ইটিপি প্রেস
