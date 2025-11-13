মরুভূমির মূর্ছনায় ঢাকার স্বপ্ন: সাউন্ডস্টর্ম ২০২৫ নতুন এক সাংস্কৃতিক অধ্যায়
মরুভূমির মূর্ছনায় ঢাকার স্বপ্ন: সাউন্ডস্টর্ম ২০২৫ নতুন এক সাংস্কৃতিক অধ্যায়

শেখ সাইফুর রহমান

১১ থেকে ১৩ ডিসেম্বর রিয়াদের বাইরে বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে তৈরি হবে এক স্বপ্নরাজ্য—একটি শহর যেখানে আলো, ছন্দ আর প্রযুক্তি মিলেমিশে তৈরি করবে এক অনন্য অভিজ্ঞতা। বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পীদের নিয়ে অংশগ্রহণে অনুষ্ঠেয় এই উৎসবকে অনেকে ইতিমধ্যেই বলছেন ‘প্রাচ্যের কোচেলা’।

সাউন্ডস্টর্ম ২০২৫—সৌদির সংগীত ও সংস্কৃতির এক অভিনব মেলবন্ধন, আত্মপরিচয়ের এক সাহসী উদ্‌যাপন। ডিসেম্বরের শীতল হাওয়ায় যখন রিয়াদের সোনালি মরুভূমি আলো ও সুরের মূর্ছনায় মেতে উঠবে, তখন সেই দৃশ্য হবে এক অনন্য অভিজ্ঞতা। তিন দিনের এই মহোৎসব তখন আর কেবল একটি বিনোদন নয়, হয়ে উঠবে সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের প্রতীক, যেখানে মরুভূমির বালুকণাতেও প্রতিধ্বনিত হবে নবযুগের সুর।

বিশ্ব তারকারা মরুভূমির মঞ্চে

এ বছরের সাউন্ডস্টর্মে মঞ্চ মাতাতে আসছেন বিশ্বসংগীতের একদল তারকা—পোস্ট ম্যালোন, কার্ডি বি, হ্যালসি, পিটবুল, বেনসন বুন, ক্যালভিন হ্যারিসসহ আরও অনেকেই। তাঁদের সঙ্গে থাকবেন মধ্যপ্রাচ্যের উদীয়মান শিল্পীরা, যাঁরা আরবি, আফ্রো, টেকনো ও ফিউশন ঘরানার সুরে তৈরি করবেন সংগীতের এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ।
চোখধাঁধানো আলো, ডিজিটাল প্রজেকশন, স্থাপত্য ও সাউন্ড ডিজাইনের এক বিস্ময়কর সমন্বয়ে তৈরি হবে ১৪টি বৃহৎ স্টেজ। প্রতিটি স্টেজের থাকছে নিজস্ব থিম, সেখানে কখনো প্রতীয়মান হবে মরুভূমির ঢেউ, কখনো মহাজাগতিক আলো, আবার কখনো ভবিষ্যতের শহর।

বাংলাদেশের জন্য খুলছে নতুন দরজা

সাউন্ডস্টর্ম কেবল সৌদিদের উৎসব নয়, এটি এখন গোটা অঞ্চলের তরুণ সৃষ্টিশীলদের জন্য এক অনুপ্রেরণার প্ল্যাটফর্ম। এর মূল আয়োজক প্রতিষ্ঠান এমডিএলবিস্ট গত কয়েক বছরে তৈরি করেছে একটি পূর্ণাঙ্গ সৃজনশীল ইকোসিস্টেম, যার মধ্যে রয়েছে এক্সপি মিউজিক ফিউচারস সম্মেলন, ট্যালেন্ট ইনকিউবেশন প্রোগ্রাম এবং আন্তর্জাতিক শিল্পীদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সেশন।

এই প্ল্যাটফর্ম ইতিমধ্যেই দক্ষিণ এশিয়ার শিল্পীদের আকর্ষণ করতে শুরু করেছে। ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার পর এবার নজর বাংলাদেশে—এক দেশ যার সংগীত ঐতিহ্য হাজার বছরের, আর বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম আজ ইলেকট্রনিক, হিপহপ, ইন্ডি ও ফোক সংগীতের মিশেলে তৈরি করছে নতুন এক সাউন্ডস্কেপ।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট কিংবা রাজশাহীর তরুণ ডিজে, প্রডিউসার ও ব্যান্ডরা এখন কেবল স্থানীয় পারফর্মার নয়, তারা আন্তর্জাতিক মঞ্চের দাবিদারও। কোক স্টুডিও বাংলা, ঢাকা ইলেক্ট্রনিকা, সিন কিংবা আন্ডারগ্রাউন্ড মিউজিক মুভমেন্টের মতো উদ্যোগগুলো প্রমাণ করছে, বাংলাদেশের তরুণেরা সংগীত ভীষণভাবে প্রস্তুত। আর সাউন্ডস্টর্মের মতো উৎসব হতে পারে তাদের জন্য বৈশ্বিক উৎসবে প্রথম প্রবেশদ্বার।

প্রবাসীদের স্বস্তি ও গর্ব

সৌদি আরবে প্রায় ৩০ লাখ বাংলাদেশি কাজ করেন। তাঁদের ঘামেই গড়ে উঠছে দেশটির অর্থনীতির বহু স্তম্ভ। অথচ তাঁদের জীবনে বিনোদনের সুযোগ খুবই সীমিত। তাই সাউন্ডস্টর্ম ২০২৫ তাঁদের জন্য এক অসাধারণ সুযোগ—এক দিনের নয়, তিন দিনের এক মিলনমেলা, যেখানে তাঁরা পরিবারসহ অংশ নিতে পারবেন সংগীত, সংস্কৃতি ও আনন্দে ভরা এ উৎসবে।

রিয়াদ, জেদ্দা ও দাম্মামে কর্মরত প্রবাসীরা এবার উৎসবকে ঘিরে তৈরি করছেন নিজেদের ছোট ছোট কমিউনিটি প্ল্যান। কেউ যাচ্ছে বন্ধুদের সঙ্গে, কেউ পরিবার নিয়ে; কেউ আবার রিয়াদের বাইরে থেকে ছুটি নিয়ে উড়ে আসছেন মরুভূমির মঞ্চে এক রাতের মুক্তির স্বাদ নিতে।

সংগীতের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে পর্যটন ও প্রযুক্তি

সাউন্ডস্টর্ম কেবল একটি কনসার্ট নয়, এটি এক অভিজ্ঞতা। উৎসবের টিকিটের সঙ্গে থাকছে বিভিন্ন ভ্রমণ ও অভিজ্ঞতা প্যাকেজ: রেড সি ভ্রমণ, ঐতিহ্যবাহী সৌদি বাজার ঘুরে দেখা, মরুভূমিতে স্যান্ড ড্রাইভিং এবং হেরিটেজ ট্যুর—সবকিছু মিলিয়ে এ এক অনন্য সংস্কৃতি ও পর্যটনের সংমিশ্রণ।

ঢাকা থেকে রিয়াদের উড়ান মাত্র ছয় ঘণ্টার। তাই বাংলাদেশের তরুণ পর্যটক ও সংগীতপ্রেমীদের জন্য এটি হতে পারে এক আদর্শ ভ্রমণ গন্তব্য, যেখানে আধুনিকতা ও ঐতিহ্য একসঙ্গে সহাবস্থান করে।

এক নতুন সুরের সংযোগ: রিয়াদ থেকে ঢাকা

যখন মরুভূমির আলোঝলমলে স্টেজে ক্যালভিন হ্যারিস বাজাবেন তাঁর বিখ্যাত বিট, তখন হয়তো কোথাও ঢাকায় কোনো তরুণ ডিজে সেই তালে নিজের নতুন ট্র্যাক তৈরি করে চলবেন। এই ছন্দের সংযোগটাই আসলে সাউন্ডস্টর্মের আসল সাফল্য—সংস্কৃতির সেতুবন্ধন।

সাউন্ডস্টর্ম প্রমাণ করছে, সংগীত কোনো সীমানা মানে না। একদিকে রিয়াদের মরুভূমি, অন্যদিকে ঢাকার ব্যস্ত নগরী—দুটিই এক ছন্দে বাঁধা পড়ছে।
এটাই সংগীতের শক্তি। এটাই নতুন বিশ্বের কণ্ঠস্বর।

মরুভূমি থেকে বাজছে বাংলাদেশের সুর

সাউন্ডস্টর্ম ২০২৫ শুধু সৌদি আরবের উৎসব নয়, এটা গোটা অঞ্চলের আত্মপ্রকাশ। এটি একটি প্রজন্মের গল্প, যারা সীমান্তের বাইরে গিয়ে নিজেদের স্বপ্নকে তালে ও ছন্দে সাজাতে শিখেছে।

বাংলাদেশের জন্য এটি এক আমন্ত্রণ—নিজের সুর, গল্প ও ঐতিহ্য নিয়ে এই বৈশ্বিক উৎসবের অংশ হতে। রিয়াদের মরুভূমিতে শুরু হওয়া তাল প্রতিধ্বনিত হবে ঢাকার স্টুডিও, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও রোডসাইড কফিশপগুলোতে। কারণ, সাউন্ডস্টর্ম আসলে কেবল সংগীত নয়, এ এক নতুন যুগের স্পন্দন, যেখানে মরুভূমির বাতাসে ভেসে আসবে বাংলাদেশের গান।

বিস্তারিত ও টিকিট সংরক্ষণের জন্য ঢুঁ মারতে পারেন এই সাইটে: www.mdlbeast.com

ছবি: সৌদি টুরিজম অথরিটি

প্রকাশ: ১২ নভেম্বর ২০২৫, ১৯: ০০
