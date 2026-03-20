ঢাকায় যেসব মসজিদে নারীরাও আদায় করতে পারেন ঈদের নামাজ
ঢাকায় যেসব মসজিদে নারীরাও আদায় করতে পারেন ঈদের নামাজ

নাদিয়া ইসলাম

ঢাকায় বর্তমানে কিছু মসজিদ ও ভেন্যুতে নারীদের জন্যও আলাদা ব্যবস্থাসহ জামাতের সুযোগ রাখা হয়ে থাকে।

ঢাকায় ঈদের জামাত সাধারণত বড় ঈদগাহগুলোতে হয়ে থাকে। এগুলোতে প্রাধান্য পান পুরুষেরা। অবশ্য বর্তমানে কিছু মসজিদ ও ভেন্যুতে নারীদের জন্যও আলাদা ব্যবস্থাসহ জামাতের সুযোগ রাখা হয়ে থাকে। আপনি ঈদের নামাজ জামাতে আদায় করতে চাইলে সে সুযোগ আছে। তেমন কিছু মসজিদের খোঁজ থাকল।

ধানমন্ডি তাকওয়া মসজিদ

বেশ আগে থেকেই ধানমন্ডি তাকওয়া মসজিদে নারীদের জন্য ঈদের নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা আছে। মোহাম্মদপুর ও ধানমন্ডির দিকে যাঁদের বাসা, তাঁরা চলে যেতে পারেন এই মসজিদে।

বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ

ঢাকার সবচেয়ে বড় ও প্রধান মসজিদ। এখানে নারীদের জন্য আলাদা নামাজের স্থান রয়েছে (সাধারণত ভেতরের নির্দিষ্ট অংশে)। ঈদের দিন ভিড় অনেক বেশি হয়, তাই আগে পৌঁছানো ভালো।


বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার মসজিদসমূহ
বসুন্ধরা এলাকায় বেশ কিছু আধুনিক মসজিদ আছে। এখানকার বেশির ভাগ মসজিদেই নারীদের জন্য আলাদা নামাজের ব্যবস্থা থাকে। বিশেষ করে ঈদের জামাতের জন্য।

গুলশান আজাদ মসজিদ

এ মসজিদে নিয়মিতই নারীদের নামাজের ব্যবস্থা আছে। ঈদের সময়ও আলাদা জায়গা রাখা হয় নামাজ আদায়ের জন্য।

উত্তরার কিছু মসজিদ

উত্তরা ও আশপাশের এলাকার বেশ কয়েকটি মসজিদে নারীদের নামাজের ব্যবস্থা আছে। এর মধ্যে উত্তরা ৪ নম্বর সেক্টরের পার্কের মসজিদে নারীরা ঈদের জামাতে শরিক হতে পারেন।

প্রয়োজনীয় পরামর্শ

• ভিড় এড়াতে আগে পৌঁছান
• প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে যান

ঢাকায় নারীদের জন্য ঈদের জামাতে অংশ নেওয়ার সুযোগ বাড়ছে। এটা নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন। আপনি চাইলে আপনার বাসার কাছাকাছি মসজিদেও খোঁজ নিতে পারেন। অনেক সময় স্থানীয় ব্যবস্থাপনায়ও নারীদের জন্য আলাদা জামাতের ব্যবস্থা রাখা হয়।

ছবি: সামাজিক মাধ্যম

প্রকাশ: ২০ মার্চ ২০২৬, ১২: ২৯
