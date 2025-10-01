আন্তর্জাতিক কফি দিবস: ভ্যাম্পায়াররাই কফিকে টিকিয়ে রেখেছে ২৫ কোটি বছর ধরে

শত কোটি বছর ধরে বাদুড় পরাগায়নের মাধ্যমে টিকিয়ে রেখেছে বাস্তুতন্ত্র ও প্রাকৃতিক খাদ্যচক্র। এর ফলেই টিকে আছে কফির মতো অসংখ্য ফসল। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনাঞ্চলে বাদুড় শুধু ফুলে ফুলে পরাগ ছড়ায় না, বরং পুরো ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য বজায় রাখে। সেই ভারসাম্যের ফলেই কফিগাছ বাড়ে, বাগান টিকে থাকে আর আমরা পাই প্রতিদিনের প্রিয় পানীয়।
২৫ কোটি বছরের বেশি সময় ধরে মৌমাছি, প্রজাপতি, পাখি আর বাদুড়ের মতো প্রাণীরা ফুল থেকে ফুলে পরাগ ছড়িয়ে উদ্ভিদের বেঁচে থাকা নিশ্চিত করে আসছে। তাদের ছাড়া অসংখ্য ফল, সবজি ও শস্য (কফি বিনসহ) জন্মাতে মারাত্মক সমস্যায় পড়ত। আসলে বৈশ্বিক খাদ্য সরবরাহের একটি বড় অংশ নির্ভর করে এসব প্রাণীর ক্লান্তিহীন কাজের ওপর। এই বাদুড়-পরাগায়নকে বলা হয় কাইরোপ্টরোফিলি (Chiropterophily)।
বাদুড়-পরাগায়িত ফুলগুলো সাধারণত রাতেই ফোটে ও রং ফিকে হয়। এরা বড়, ঘণ্টার মতো আকৃতির আর কিছু বাদুড়ের জিব বিশেষভাবে লম্বা হয়ে বিবর্তিত হয়েছে, যাতে ফুলের গভীরে থাকা মধু পাওয়া যায়। ইকুয়েডরের টিউব-লিপড নেকটার ব্যাট আর মেক্সিকোর প্যাসিফিক উপকূলের বানানা ব্যাট এই অভিযোজনের বিস্ময়কর উদাহরণ। টিউব-লিপড নেকটার ব্যাটের জিব তার শরীরের চেয়ে দেড় গুণ লম্বা!
বাদুড় মহাবিশ্বের প্রাচীনতম প্রাণী। মেক্সিকোর ওয়াহাকা অঞ্চলের জাপোটেক সভ্যতায় বাদুরকে বিশেষভাবে পবিত্র মনে করা হতো। প্রায় ৩৫০–৫০০ খ্রিষ্টাব্দের সময়ের তৈরি ছোট মূর্তিগুলোতে দেখা যায় বাদুর দেবতার প্রতীকী রূপ। এই দেবতা সাধারণত রাত, অন্ধকার, কৃষি এবং উর্বরতার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। জাপোটেক সংস্কৃতিতে বাদুরকে প্রাকৃতিক শক্তি এবং পুনর্জন্মের প্রতীক হিসেবে পূজা করা হতো।
এ ছাড়া একধরনের ছোট্ট হলুদমুখো বাদুড় আছে, যার সারা গায়ে থাকে হলুদ পরাগ। প্রতিবার উড়ে বেড়ানোর সময়ই সে নতুন ফুলে পরাগ ছড়িয়ে ইকোসিস্টেমকে বাঁচিয়ে রাখে। আমরা হয়তো পরাগায়ন নিয়ে ভাবি না, কিন্তু পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এই ছোট প্রাণীদের ভূমিকা গভীর। প্রতিটি কফির চুমুক, প্রতিটি ফলের কামড়, প্রতিটি ফুটন্ত ফুল প্রমাণ করে তাদের শতকোটি বছরের নীরব অথচ অপরিহার্য শ্রমকে।
কফি উৎপাদন হয় মূলত লাতিন আমেরিকা (ব্রাজিল, কলম্বিয়া, মেক্সিকো, পেরু), আফ্রিকা (ইথিওপিয়া, উগান্ডা, কঙ্গো) আর এশিয়া (ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, ভারত) অঞ্চলে। এসব অঞ্চলের ইকোসিস্টেমকে বাদুড় টিকিয়ে রাখে। তারা অনেক ফুলের পরাগায়ন ঘটায়; ফলে বন টিকে থাকে, যা আবার কফি চাষের পরিবেশ ও জলবায়ু সঠিক রাখে।
সহজ করে বললে, বাদুড় কফির পরাগায়নের পরোক্ষ সহায়ক। তারা পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও বনের ভারসাম্য বজায় রাখে, যা কফি বাগানের স্থায়িত্বের জন্য অপরিহার্য। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের ইকোসিস্টেমে বাদুড় ছাড়া কফি টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে যেত।
আজ তাই কফির কাপে চুমুক দেওয়ার সময় মনে মনে ছোট্ট একটা ধন্যবাদ দিতে পারেন উপকারী প্রাণী বাদুড়কে। সে কারণে যদি বামা স্টকারের গল্পের ভ্যাম্পায়ার উষ্ণ কফি হাতে মাঝরাতে আপনার দরজায় কড়া নাড়ে, তবে সে দোষ কিন্তু আমার নয়, বরং আপনার কল্পনার। সবাইকে বিশ্ব কফি দিবসের শুভেচ্ছা।
ছবি: এআই, পেকজেলসডটকম, উইকিপিডিয়া