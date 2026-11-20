চীনের শেনঝেনে এশিয়া–প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থার (এপেক) সম্মেলনে গোলটেবিল বৈঠক চলছে। বক্তব্য দিচ্ছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিন পিং। আর তাঁর বক্তব্যের সময় চোখ বন্ধ করে বসে আছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
গত ১৮ নভেম্বরের এই দৃশ্যের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে প্রায় ১০ সেকেন্ড ধরে ট্রাম্পকে চোখ বন্ধ করে থাকতে দেখা যায়। তাঁর মাথাও ছিল কিছুটা কাত। ভিডিওর শেষ দিকে চোখ পিটপিট করে জেগে থাকার চেষ্টা করতে দেখা যায় তাঁকে।
নিউজউইক ও সিএনএনের বরাতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চীনের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম সিসিটিভির ধারণ করা ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর সমালোচকেরা ট্রাম্পকে কটাক্ষ করেন। অথচ তাঁর পূর্বসূরি জো বাইডেনকে জনসমক্ষে ঘুমিয়ে পড়ার অভিযোগে প্রায়ই ‘ঘুমকাতুরে জো’ বলে বিদ্রূপ করতেন ট্রাম্প। বাইডেনের কর্মশক্তি ও দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি।
নিজের ক্ষেত্রে অবশ্য ট্রাম্প এমন অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, বৈঠকগুলো তাঁর কাছে আরামদায়ক মনে হয়, তিনি ঘুমান না, চোখের পলক ফেলেন মাত্র।
রাষ্ট্রপ্রধানের এমন দৃশ্য যেমন আলোচনার জন্ম দেয়, তেমনি আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও কাজের সময় ঘুম ঘুম ভাব বেশ পরিচিত সমস্যা। অফিসের গুরুত্বপূর্ণ মিটিং, কম্পিউটারের সামনে দীর্ঘক্ষণ কাজ কিংবা দুপুরের খাবারের পর হঠাৎ চোখ জড়িয়ে আসতে পারে। কিন্তু কাজের ফাঁকে ঘুম পেলে কী করবেন?
একটু হাঁটাহাঁটি করুন
একটানা বসে কাজ করলে শরীরের সক্রিয়তা কমে যায়, ফলে ঝিমুনি আসতে পারে। প্রতি ৩০ থেকে ৬০ মিনিট পর চেয়ার ছেড়ে উঠে একটু হাঁটুন। সম্ভব হলে কয়েক মিনিট সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করুন বা অফিসের ভেতরেই একটু ঘুরে আসুন। এতে শরীর সচল হবে, মনোযোগও ফিরতে পারে।
আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করুন
অন্ধকার বা কম আলোযুক্ত ঘরে কাজ করলে ঘুম ঘুম ভাব বাড়তে পারে। তাই সম্ভব হলে জানালার পাশে বসুন, পর্দা সরিয়ে দিনের আলো ঢুকতে দিন। বাইরে যাওয়ার সুযোগ থাকলে কয়েক মিনিট খোলা বাতাসে হাঁটুন। প্রাকৃতিক আলো শরীরের জৈবিক ঘড়িকে সজাগ থাকতে সাহায্য করে।
পানি পান করুন
শরীরে পানির ঘাটতি হলে ক্লান্তি ও অবসাদ দেখা দিতে পারে। তাই কাজের টেবিলে পানির বোতল রাখুন। তৃষ্ণা না পেলেও কিছুক্ষণ পরপর পানি পান করুন। তবে অতিরিক্ত চা-কফি খেয়ে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা না করাই ভালো।
খাবারের দিকে খেয়াল রাখুন
দুপুরে অতিরিক্ত ভারী খাবার খেলে অনেকের ঘুম পায়। বিশেষ করে অতিরিক্ত ভাত, তেল-চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়ার পর শরীর কিছুটা নিস্তেজ লাগতে পারে। তাই পরিমিত খাবার খান। প্রয়োজনে বিকেলে ফল, বাদাম বা হালকা কোনো নাশতা খেতে পারেন।
বিরতি নিয়ে স্ট্রেচিং করুন
কাজের ফাঁকে ঘাড়, কাঁধ, হাত ও পায়ের হালকা ব্যায়াম করুন। কয়েকবার গভীর শ্বাস নিন। দীর্ঘক্ষণ একই ভঙ্গিতে বসে থাকলে শরীরে অস্বস্তি ও ক্লান্তি তৈরি হতে পারে। ছোট বিরতি মনোযোগ ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে।
সম্ভব হলে ছোট্ট ঘুম
সুযোগ থাকলে দুপুরে ১০ থেকে ২০ মিনিটের ছোট্ট ঘুম বেশ কার্যকর হতে পারে। একে বলা হয় পাওয়ার ন্যাপ। তবে বেশি সময় ঘুমালে ঘুম ভাঙার পর বরং আরও ঝিমুনি আসতে পারে। তাই অ্যালার্ম দিয়ে অল্প সময়ের জন্য চোখ বন্ধ করুন।
চা-কফি কখন খাবেন?
চা বা কফির ক্যাফেইন সাময়িকভাবে ঘুমের ভাব কমাতে পারে। তবে দিনের শেষ ভাগে বা সন্ধ্যার পর ক্যাফেইন গ্রহণ করলে রাতে ঘুম আসতে দেরি হতে পারে। এতে পরদিন আবার ক্লান্তি ও ঝিমুনি তৈরি হয়। তাই পরিমিত পরিমাণে এবং সময় বুঝে চা-কফি পান করুন।
ঘুমের ঘাটতি হচ্ছে না তো?
কাজের সময় ঘুম পাওয়ার অন্যতম কারণ রাতে পর্যাপ্ত ঘুম না হওয়া। প্রাপ্তবয়স্কদের সাধারণত প্রতিদিন ৭ থেকে ৯ ঘণ্টা ঘুম প্রয়োজন। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যাওয়া ও ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস করুন। ঘুমানোর আগে মুঠোফোন বা কম্পিউটারের পর্দা থেকে দূরে থাকুন।
পর্যাপ্ত ঘুমের পরও যদি নিয়মিত দিনের বেলায় অতিরিক্ত ঘুম পায়, বিষয়টি অবহেলা করবেন না। স্লিপ অ্যাপনিয়া, রক্তস্বল্পতা, থাইরয়েডের সমস্যা কিংবা কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় এমন হতে পারে। প্রয়োজন হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
আর সবচেয়ে জরুরি কথা, ঘুম ঘুম অবস্থায় গাড়ি চালানো বা ঝুঁকিপূর্ণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবেন না। কাজের সময় সাময়িক ঝিমুনি কাটানো যায়, কিন্তু শরীরের প্রয়োজনীয় ঘুমের বিকল্প নেই।
সূত্র: প্রথম আলো, হেলথলাইন
ছবি: ইন্সটাগ্রাম