বাংলাদেশের প্রথম কার্বন-নিউট্রাল শিশু রুহাব

বিশ্বের প্রথম কার্বন-নিউট্রাল শিশু ছিল তামিলনাড়ুর আদাভি। ভারতের এই ছোট্ট মেয়েটির বাবা-মা, দিনেশ এবং জানাগা তাদের মেয়ের সারা জীবনের কার্বন নিঃসরণ শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে তারা নিজেদের বাড়ির আশপাশে ৬ হাজার ফলের গাছ রোপণ করেন। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাঁরা শুধু নিজেদের সন্তানকেই নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এই অসাধারণ উদ্যোগের স্বীকৃতি হিসেবে এশিয়া বুক অব রেকর্ডস এবং তামিলনাড়ু সরকার তাঁদের সম্মাননা প্রদান করেন। তামিলনাড়ু সরকার আদাভিকে “চাইল্ড অ্যাম্বাসেডর অব গ্রীন মিশন” বা সবুজ অভিযানের শিশু দূত হিসেবেও ঘোষণা করেন। আর খুশির কথা হচ্ছে, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশবান্ধব জীবনযাপন শুরুর এই বার্তা এবার পৌঁছে গেল বাংলাদেশেও।
আয়ান খান রুহাব এই ছোট্ট শিশুটি বাংলাদেশের প্রথম কার্বন শিশু। রুহাবের বাবা ইমরান রাব্বি, পরিবেশবাদী সংগঠন গ্রীনম্যানের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং মা আয়শা আক্তার কিরণ, সংগঠনটির সমন্বয়ক। তাঁদের বিশ্বাস “শিশুর জন্মের মুহূর্ত থেকেই পৃথিবীর প্রতি দায়িত্ববোধ তৈরি হওয়া উচিত।”
২০২৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি জন্ম নেয় রুহাব। জন্মের কয়েক মাস পর, গত সেপ্টেম্বর মাসে তার বাবা-মা সাতক্ষীরার শিবপুর গ্রামে ৫৮০টি ফলজ ও বনজ গাছ রোপণ করেন। যার মধ্যে আছে আম, জাম, কাঁঠাল, আমড়া, সুপারি ও নিম। এই প্রতিটি গাছ রুহাবের জীবদ্দশায় তার সম্ভাব্য কার্বন নিঃসরণ অফসেট করবে, অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে এক সমতা রক্ষা করবে। এই উদ্যোগের স্বীকৃতি দিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ICCCAD)। সংস্থার গ্রান্টজয়ী প্রকল্প ঢাকা প্ল্যান্টারসের আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রুহাবকে বাংলাদেশের প্রথম কার্বন-নিউট্রাল শিশু হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে সনদ প্রদান করা হয়।
এই বিশেষ সনদ প্রদানের সময় ইমরান রাব্বি বলেন, “আমরা রুহাবের জন্য গাছ লাগিয়েছি, যেন সে বিশুদ্ধ বাতাস ও সবুজ পরিবেশে বড় হতে পারে। এটা তার ভবিষ্যৎ ও পৃথিবীর জন্য আমাদের ছোট্ট একটি উদ্যোগ মাত্র।”
রুহাবের মা আয়শা আক্তার কিরণের বয়ানে, “আমাদের ছেলের জন্য গাছ লাগিয়েছি, কিন্তু তা সব শিশুদেরই উপকারে আসবে। প্রত্যেক পরিবার চাইলে নতুন সদস্য এলে কিছু গাছ লাগিয়ে ভবিষ্যতের জন্য অবদান রাখতে পারে।”
স্থানীয়ভাবে এই উদ্যোগটি ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে এবং বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন ও জলবায়ু অভিযোজন প্রচেষ্টায় এক নতুন দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। একটি শিশুর জন্ম থেকে শুরু হওয়া এই সবুজ অঙ্গীকার জানিয়ে দিচ্ছেপ্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের শিক্ষা শুরুর সময় এখনই। পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতার অনুভূতি তৈরি হোক জন্মের সময়ই। আর রুহাব এই ক্ষেত্রে পাইওনিয়ার হলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে।