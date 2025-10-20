পৃথিবীর যে দেশে ৯৬ বছরেও জন্মায়নি একটি শিশু, নেই কোনো হাসপাতাল

প্রতিদিন অসংখ্য শিশু জন্ম নিচ্ছে পৃথিবীর নানা প্রান্তে। নতুন প্রাণের আগমনে ভরে উঠছে ঘরসংসার। অথচ ভাবুন তো এমন একটি দেশ রয়েছে, যেখানে প্রায় এক শতাব্দী ধরে একটিও শিশুর জন্ম হয়নি! হ্যাঁ, আপনার শোনার পর মনে হতে পারে, এটা যেন কোনো রূপকথার গল্প। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও এ ঘটনা সত্য। আরও অবাক করার মতো ব্যাপার হলো, দেশটিতে আজ পর্যন্ত একটি হাসপাতালও নির্মিত হয়নি। অসুস্থ হলে কিংবা জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজনে বাসিন্দাদের ভরসা কেবল পাশের শহর রোমের হাসপাতালগুলোতে।
সেই দেশটির নাম হলো ভ্যাটিকান সিটি। আয়তনে বিশ্বের সবচেয়ে ছোট দেশ হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। ইতালির রাজধানী রোমের ভেতরে অবস্থিত ভ্যাটিকান সিটি শুধু একটি রাষ্ট্র নয়, এটি সারা বিশ্বের কোটি কোটি ক্যাথলিক খ্রিষ্টানের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র। এখান থেকেই পরিচালিত হয় পুরো ক্যাথলিক চার্চের কর্মকাণ্ড। অদ্ভুত হলেও সত্য যে একটি দেশের ইতিহাস রয়েছে, কিন্তু নেই এর কোনো মাতৃত্বের ইতিহাস। জন্ম হয়েছে রাষ্ট্রের, কিন্তু জন্ম হয়নি কোনো শিশুর। এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণেই ভ্যাটিকান সিটি আজ বিশ্বের বুকে রহস্যময় এক দেশ হিসেবে পরিচিত। চলুন এ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই।
১৯২৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ভ্যাটিকান সিটির জন্ম হয়। কিন্তু অবাক করার মতো সত্য হলো যে এত বছর পেরিয়েও এই দেশের ভেতরে কোনো শিশুর জন্ম হয়নি। এর কারণ খুব সহজ, এখানে নেই কোনো মাতৃসদন, নেই কোনো হাসপাতাল। ফলে অসুস্থতা কিংবা প্রসূতিসেবা—সবকিছুর জন্যই ভ্যাটিকানের মানুষকে যেতে হয় পাশের রোমের হাসপাতালে।
ভ্যাটিকান সিটি আয়তনে পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট দেশ। মাত্র ১১৮ একর জায়গাজুড়ে বিস্তৃত এই রাষ্ট্রটির আকার প্রায় একটি বড় পার্কের সমান। এত সীমিত ভূখণ্ডে হাসপাতাল গড়ে তোলা বাস্তবসম্মত নয়। ফলে এখানকার মানুষ চিকিৎসার জন্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ইতালির রাজধানী রোমের আধুনিক হাসপাতালগুলোর ওপর। দেশটির স্থায়ী জনসংখ্যা মাত্র ৮০০ থেকে ৯০০ জন। তাঁদেরও বেশির ভাগই প্রবীণ ক্যাথলিক ধর্মযাজক, কর্মকর্তা এবং নিরাপত্তাকর্মী। এখানে পরিবার বা শিশু নিয়ে বসবাস প্রায় নেই বললেই চলে। তাই মাতৃসদন বা প্রসূতি বিভাগের প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয়নি কখনো।
ভ্যাটিকান সিটির স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা মাত্র ৮০০ থেকে ৯০০ জন। এত কম মানুষ থাকা সত্ত্বেও পরিসংখ্যান বলছে, এখানে অপরাধের হার আশ্চর্যজনকভাবে বেশি। কিন্তু এ অপরাধের জন্য স্থানীয় মানুষ নয়, বরং দায়ী পর্যটকের ভিড়। প্রতিবছর লাখ লাখ ভক্ত ও দর্শনার্থী ভ্যাটিকান সিটিতে আসেন ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক স্থাপনা দেখতে। পোপের ভাষণ কিংবা সেন্ট পিটার্স বাসিলিকা দেখার জন্য মানুষের ঢল নামে এখানে। এই ভিড়কে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে সক্রিয় হয় চোর ও অপরাধ চক্র। বিশেষত চুরি, পার্স ছিনতাই, পকেটমারি, ক্যামেরা বা মুঠোফোন ছিনিয়ে নেওয়া—এসবই এখানে সবচেয়ে সাধারণ অপরাধ।
বিশেষজ্ঞরা বলেন, ভ্যাটিকান সিটির ছোট্ট সীমান্তে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর নজরদারি থাকলেও এত বিশাল পর্যটকের প্রবাহ সামলানো সহজ নয়। ফলে অপরাধের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি মনে হয়। বাস্তবে এখানকার অপরাধগুলোর বেশির ভাগই ক্ষুদ্র অপরাধ, যেগুলো মূলত বিদেশি পর্যটকদের লক্ষ্য করেই ঘটে।
শুধু ভ্যাটিকান সিটি নয়, পৃথিবীতে আরও কিছু স্থান আছে, যেখানে শিশুর জন্ম প্রায় ঘটে না বললেই চলে। এর মধ্যে অন্যতম হলো প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে অবস্থিত ব্রিটিশ ভূখণ্ড পিটকেয়ার্ন দ্বীপপুঞ্জ। দ্বীপটির স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা ৫০ জনের কম। এত অল্পসংখ্যক মানুষের জন্য সেখানে কোনো মাতৃসদন বা হাসপাতাল নেই, ফলে বহু বছর ধরে নতুন কোনো শিশু জন্ম নেয়নি। ছোট্ট এই দ্বীপের নীরব জীবন তাই যেন এক জন্মহীন অধ্যায়ের প্রতিচ্ছবি। একইভাবে অ্যান্টার্কটিকাতেও জন্ম অত্যন্ত বিরল। তবে এটি কোনো স্বাধীন দেশ নয়, বরফে মোড়া এক গবেষণার মহাদেশ। এখানে স্থায়ী কোনো বাসিন্দা নেই; কেবল পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আসা বিজ্ঞানী ও গবেষকেরা সাময়িকভাবে অবস্থান করেন এখানে। কঠিন আবহাওয়া, জীবনযাপনের অনুপযোগী পরিবেশ এবং চিকিৎসা সুবিধার অভাবের কারণে সেখানে প্রাকৃতিক জন্ম প্রায় অসম্ভব। তাই এই মহাদেশের ইতিহাসও প্রায় জন্মহীনই রয়ে গেছে।
পৃথিবীতে যেখানে প্রতিদিন লাখো নবজাতকের কান্না শোনা যায়, সেখানে ভ্যাটিকান সিটিতে এক ব্যতিক্রম চিত্র দেখা যায়। এক শতাব্দীর কাছাকাছি সময় ধরে এখানে কোনো শিশু জন্মায়নি, যা একদিকে অদ্ভুত, আবার অন্যদিকে বাস্তবতার প্রতিফলন। ক্ষুদ্র আয়তন, হাসপাতালের অনুপস্থিতি এবং ধর্মীয়-কেন্দ্রিক জনসংখ্যাই এ দেশের এই বিশেষ অবস্থান তৈরি করেছে। বিশ্বের মানচিত্রে তাই ভ্যাটিকান সিটি কেবল আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হিসেবেই নয়, বরং জন্মহীনতার এক বিস্ময়কর ইতিহাস নিয়েও অনন্য হয়ে আছে।
তথ্যসূত্র: নিউজ এইটিন
ছবি: ইন্সটাগ্রাম, উইকিপিডিয়া