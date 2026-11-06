অল সোলস ডে: যে প্রার্থনায় স্মৃত হন প্রিয়জনরা

চট্টগ্রাম নগরের পাথরঘাটা এলাকার পবিত্র জপমালা রানি গির্জায় বিশেষ প্রার্থনা ও ধর্মীয় আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে অল সোলস ডে। এ উপলক্ষে প্রয়াত আত্মীয়স্বজন ও পরিজনদের স্মরণ করেন খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীরা। ঐতিহাসিক এই গির্জার সঙ্গে চট্টগ্রামের খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের ধর্মীয় ও সামাজিক ঐতিহ্য জড়িয়ে রয়েছে। ১৬০০ সালের ২৪ জুন গির্জাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি চট্টগ্রামের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাসনালয়।
দিনটি উপলক্ষে গির্জায় বিশেষ প্রার্থনা ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন করা হয়। প্রিয়জনদের আত্মার শান্তি কামনায় প্রার্থনা, ধর্মীয় সংগীত ও বিশেষ উপাসনায় অংশ নেন খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীরা।
দিনটির সবচেয়ে আবেগঘন দৃশ্য দেখা যায় গির্জার পাশের সমাধিক্ষেত্রে। প্রিয়জনের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে মোমবাতি জ্বালানো, ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে দেওয়া এবং নীরবে প্রার্থনা করার মধ্য দিয়ে মৃত স্বজনদের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পরিবারের সদস্যরা। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে সারি সারি সমাধিতে জ্বলে ওঠে মোমবাতি। আলো-আঁধারির পরিবেশে সৃষ্টি হয় বিষণ্ন অথচ অপূর্ব এক আবহ।
অল সোলস ডেতে পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়া সব বিশ্বস্ত আত্মার মঙ্গল ও শান্তি কামনায় বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। বিশেষ করে যাঁরা পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু কিংবা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাঁদের কাছে দিনটির আবেগ ও তাৎপর্য অনেক গভীর।
খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, মৃত্যু জীবনের চূড়ান্ত সমাপ্তি নয়; বরং অনন্ত জীবনের দিকে যাত্রার একটি পর্যায়। তাই মৃত ব্যক্তিদের ভুলে যাওয়া নয়, তাঁদের জন্য প্রার্থনা করা এবং তাঁদের ভালো কাজ ও স্মৃতিকে হৃদয়ে ধারণ করাই এ দিবসের মূল শিক্ষা। ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসে পরিশুদ্ধির পথে থাকা আত্মাদের জন্য জীবিতদের প্রার্থনা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।
অল সোলস ডে পালনের ইতিহাস বহু পুরোনো। খ্রিষ্টধর্মের প্রাথমিক যুগ থেকেই মৃত ব্যক্তিদের স্মরণে প্রার্থনা ও ধর্মীয় উপাসনার প্রচলন ছিল। তবে ৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের ক্লুনি মঠের অ্যাবট সেন্ট ওডিলো তাঁর অধীনস্থ মঠগুলোতে ২ নভেম্বর মৃত সব বিশ্বাসীর আত্মার জন্য বিশেষ প্রার্থনার দিন হিসেবে পালনের নির্দেশ দেন। পরবর্তী সময়ে এই রীতি ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্যাথলিক চার্চের সর্বজনীন ধর্মীয় ঐতিহ্যের অংশ হয়ে ওঠে। ১৯১৫ সালে পোপ বেনেডিক্ট পঞ্চদশ এদিন যাজকদের একাধিক বিশেষ প্রার্থনাসভা বা মিসা উদ্যাপনের অনুমতি দেন।
একটি মোমবাতির আলো হয়তো অন্ধকার দূর করার জন্য যথেষ্ট নয়, কিন্তু সেই আলো মানুষের হৃদয়ে জাগিয়ে তুলতে পারে হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনের অসংখ্য স্মৃতি। কারও কাছে সেটি বাবা-মায়ের স্মৃতি, কারও কাছে প্রিয় সন্তানের, আবার কারও কাছে জীবনসঙ্গী কিংবা দীর্ঘদিনের বন্ধুর স্মৃতি। সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ যেন ফিরে যান অতীতের সেই দিনগুলোতে, যখন প্রিয়জনের উপস্থিতিতে মুখর ছিল পরিবার ও সংসার।
অল সোলস ডে তাই শুধু শোকের দিন নয়, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও দিন। যাঁরা একসময় পরিবারের জন্য ভালোবাসা, ত্যাগ, শিক্ষা ও মানবিকতার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, তাঁদের স্মরণ করার মধ্য দিয়ে নতুন প্রজন্মও জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে শিক্ষা পায়।
এ দিবসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মানবিকতা। শুধু নিজের পরিবারের মৃত স্বজনদের জন্য নয়, যাঁদের স্মরণ করার মতো কেউ নেই, যাঁরা নিঃসঙ্গ অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, তাঁদের জন্যও প্রার্থনা করার আহ্বান জানায় খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস। মানুষের প্রতি ভালোবাসা, ক্ষমাশীলতা ও পরস্পরের পাশে দাঁড়ানোর শিক্ষাও এ দিনের তাৎপর্যের সঙ্গে জড়িত।
সময়ের স্রোতে মানুষ হারিয়ে যান, বদলে যায় পরিচিত পৃথিবী। কিন্তু ভালোবাসার মানুষকে হারানোর বেদনা কখনো পুরোপুরি মুছে যায় না। অল সোলস ডে সেই বেদনার মধ্যেও আশার আলো জ্বালায়। মোমবাতির ক্ষুদ্র শিখা যেন নীরবে বলে যায়, মানুষ চলে গেলেও তাঁর ভালোবাসা, স্মৃতি ও মানবিক অবদান বেঁচে থাকে।
চট্টগ্রামের পাথরঘাটা জপমালা রানি গির্জার সমাধিক্ষেত্রে একের পর এক মোমবাতি জ্বলে ওঠার দৃশ্য যেন স্মরণ করিয়ে দেয়, এই আলোয় মিশে থাকে হাজারো মানুষের অশ্রু, স্মৃতি, ভালোবাসা আর প্রার্থনা। ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি এটি মানবিক অনুভূতিরও এক অনন্য প্রকাশ।
মৃত্যু মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে, কিন্তু ভালোবাসা ও স্মৃতি মানুষকে আজীবন বেঁধে রাখে। অল সোলস ডে সেই চিরন্তন সত্যই মনে করিয়ে দেয়। প্রিয়জনের শারীরিক অনুপস্থিতি থাকলেও হৃদয়ের গভীরে তাঁদের জন্য ভালোবাসার প্রদীপ কখনো নিভে যায় না।
ছবি: কমল দাশ