প্রকৃতির সবুজ আশীর্বাদ এই মৌসুমি ফল, দেখুন এর জানা-অজানা ১০টি অনন্য গুণ

জলপাই আমাদের দেশে খুব পরিচিত জনপ্রিয় একটি টক জাতীয় ফল। এ মৌসুমে বাজারে প্রচুর জলপাই মেলে। এই জিবে জল আনা জলপাইয়ে আছে অনেক বেশি বেশি পুষ্টিগুণ, যা শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী।
প্রথমেই জেনে নেওয়া যাক কোন কোন উপাদান মেলে জলপাইয়ে
প্রোটিন
কার্বোহাইড্রেট
ফাইবার
কপার
ভিটামিন-ই
ভিটামিন-এ
আয়রন
উপকারী ফ্যাট
ক্যালসিয়াম
সোডিয়াম
অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট
প্রতি ১০০ গ্রাম জলপাইয়ে আছে:
খাদ্যশক্তি: ৭০ কিলোক্যালরি
শর্করা: ৯.৭ গ্রাম
ক্যালসিয়াম: ৫৯ মিলিগ্রাম
ভিটামিন সি: ১৩ মিলিগ্রাম
জলপাইয়ের উপকারিতা
জলপাইয়ের উপকারিতা সংক্ষেপে বলে শেষ করা সম্ভব নয়। দীর্ঘকাল ধরে ক্ষুদ্র এই ফলের মাধ্যমে মানুষ স্বাস্থ্যগত উপকার পেয়ে আসছে বলেই এর এত কদর। আর তাই তো বেশি দাম হওয়া সত্ত্বেও চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী জলপাইয়ের তেল বা অলিভ অয়েলের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে।
চলুন জলপাই-এর সকল প্রকার উপকারিতা সম্পর্কে সবিস্তারে জেনে নেওয়া যাক:
১. পরিপাকতন্ত্রের সুস্থতা নিশ্চিত করে
জলপাইয়ের খোসায় প্রচুর আঁশ আছে যা হজম প্রক্রিয়াকে উন্নত করে। এটি গ্যাস্ট্রিক ও আলসারের সমস্যা কমাতে সাহায্য করে। আঁশ খাবার হজমকে সহজ করে এবং পরিপাকতন্ত্রকে সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। জলপাই নিয়মিত খেলে বিপাকক্রিয়ার ভারসাম্য বজায় থাকে এবং পরিপাকতন্ত্রের জটিলতা কমে।
২. হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়
জলপাইয়ে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়। এটি রক্তনালীর গঠনকে সুস্থ রাখে এবং হৃদযন্ত্রের কার্যক্ষমতা বাড়ায়। জলপাইয়ের তেলে থাকা মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
৩. ক্যানসার প্রতিরোধে সহায়ক
কালো জলপাই ভিটামিন ই-এর একটি বড় উৎস, যা শরীরে মুক্ত কণিকাকে ধ্বংস করে। এই ভিটামিন কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি রোধ করে এবং ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। নিয়মিত জলপাই খাওয়ার মাধ্যমে শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব, যা ক্যানসার প্রতিরোধে সহায়ক।
৪. ত্বক ও চুলের যত্নে কার্যকর
জলপাইয়ের তেলে থাকা ফ্যাটি অ্যাসিড এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বক ও চুলের যত্নে সহায়ক। এটি চুলের গোড়া মজবুত করে এবং চুল পড়া কমায়। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির কারণে ত্বকের যে ক্ষতি হয়, তা রোধ করতে জলপাই খুবই কার্যকর। নিয়মিত জলপাই তেল ব্যবহারে ত্বক মসৃণ ও উজ্জ্বল হয়।
৫. হাড়ের ক্ষয় রোধ করে
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকের হাড় দুর্বল হয়ে পড়ে। জলপাইয়ের মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট প্রদাহবিরোধী উপাদান হিসেবে কাজ করে এবং হাড়ের ক্ষয় রোধ করে। এটি হাড়ের ঘনত্ব বজায় রাখতে সাহায্য করে।
৬. লৌহের ঘাটতি পূরণ
জলপাই লৌহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস, যা শরীরে অক্সিজেন পরিবহনে সহায়তা করে। লৌহের অভাবে রক্তাল্পতা, দুর্বলতা এবং বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। জলপাই রক্তের লোহিত কণিকা তৈরিতে সহায়তা করে এবং লৌহের অভাবজনিত সমস্যাগুলো দূর করে।
৭. চোখের জন্য উপকারী
জলপাইয়ে ভিটামিন এ প্রচুর পরিমাণে থাকে, যা রাতকানা রোগ এবং চোখের সংক্রমণ প্রতিরোধে সহায়ক। এটি দৃষ্টিশক্তি উন্নত করে এবং চোখের লালভাব বা অস্বস্তি দূর করতে কার্যকর।
৮. পিত্তথলিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি কমায়
পিত্তথলিতে পাথর হওয়া একটি সাধারণ সমস্যা। এটি পেটে ব্যথা, বমি বমি ভাব ইত্যাদি সৃষ্টি করতে পারে। জলপাই পিত্তথলিতে পাথর তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াকে ধীর করে দিতে পারে। এটি পিত্তরসের স্বাভাবিক প্রবাহ বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং পিত্তথলিতে পাথর জমার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়।
৯. ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখে
ডায়াবেটিস একটি দীর্ঘস্থায়ী রোগ যা রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি করে। জলপাইয়ের আঁশ এবং মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। এটি ইনসুলিনের কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেয়, যা ডায়াবেটিসের জটিলতা কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
১০. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়
জলপাইয়ে থাকা ভিটামিন সি এবং প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এটি সর্দি, জ্বর এবং অন্যান্য সংক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য করে এবং শরীরকে সুস্থ রাখে।
আমাদের দেশে জলপাই ডালে, ছোট মাছে আর তরকারিতেওে খাওয়া হয়। আচার চাটনি বা মাখা ও ভর্তা হিসেবে বেশি পছন্দ করি আমরা জলপাই। এছাড়া জ্যাম বা জেলি হিসাবেও খাওয়া হয়। জলপাইয়ের জুসও তৈরি করা হয়।
জলপাই সেদ্ধ করার সময় সামান্য লবণ মেশানো যেতে পারে, তবে অতিরিক্ত লবণ এড়ানো উচিত। সেদ্ধ জলপাই সরাসরি অথবা সালাদে মিশিয়ে খাওয়া যায়।
পরিমাণমত খাওয়া: জলপাই খুব বেশি পরিমাণে খাওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ এতে সোডিয়াম বেশি থাকে। দৈনিক ৫-৬ টি জলপাই খাওয়া যেতে পারে।
আচার হিসেবে খাওয়া: যদি আচার হিসেবে খেতে চান, তাহলে জলপাইকে অতিরিক্ত তেল বা লবণ ছাড়া খাওয়ার চেষ্টা করুন, কারণ এসব উপাদান বেশি পরিমাণে খেলে উচ্চ রক্তচাপ সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের দেশে জলপাইয়ের আচার অন্যতম মুখরোচক খাবার।
জলপাইয়ের তেল ব্যবহার: জলপাইয়ের তেল বা অলিভ অয়েল অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর, যা বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করা যায়। রান্নার সময় জলপাই তেল ব্যবহার করা ভালো কারণ এতে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে যা হৃদরোগ প্রতিরোধে সহায়ক। এছাড়া সালাদ বা স্যুপে এই তেল দিয়ে খেলে স্বাদ বাড়ে।