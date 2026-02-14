ফরাসি স্বাদসাম্রাজ্যে পনিরের রাজত্ব ৬

ফ্রান্সে কী নেই? যেমন আছে বিস্তীর্ণ সমভূমি, তেমনই আছে অনুচ্চ পাহাড় আর সুউচ্চ পর্বতমালা। সাগর, উপসাগর এমনকি সীমান্ত ঘেঁষে রয়েছে চোখের দৃষ্টি ছাড়িয়ে সুবিশাল জলরাশি—মহাসাগর। এ ছাড়া গহিন অরণ্যঘেরা অঞ্চল; আর নদ–নদী, নালা, খাল, ঝরনাধারা এবং হ্রদের সংখ্যা ঠিক করে বলতে বললে বিশেষজ্ঞরাও খেই হারিয়ে ফেলেন। তবে প্রধান সাতটি নদ এবং সেসব নদের বহু শাখা-প্রশাখা জালের মতো বিস্তৃত হয়েছে সর্বত্র। আর আগ্নেয়গিরি? তা–ও বাদ যাবে কেন? তবে সেসব অগ্নিদানব ভূপৃষ্ঠের বহু গভীরে উত্তপ্ত লাভা আর আগুন বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। আজ থেকে প্রায় সাত হাজার বছর আগে শেষবার জোরালো বিস্ফোরণ পাতাল থেকে উগরে দিয়েছিল বিপুল পরিমাণ জ্বলন্ত লাভা। আজও তার চিহ্ন স্পষ্ট। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, সুপ্ত থাকলেও যেকোনো সময় জেগে উঠতে পারে এই আগ্নেয়গিরি।
ফ্রান্সে সব মিলিয়ে উষ্ণ জলের প্রায় ১ হাজার ২০০ কুণ্ড আছে। আছে প্রাকৃতিক খনিজ পানির ১২০টি উৎস। প্রাচীনকাল থেকে আজও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রোগপীড়িত মানুষ ছুটে আসেন এসব উষ্ণ প্রস্রবণের ধারাস্নানে এবং খনিজ পানি পানে আরোগ্য লাভের আশায়। প্রকৃতি এখানে অনেক বেশি উদার। মোট ১২টি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের অঞ্চল নিয়ে বিশ্বের সর্বাধিক সময়–অঞ্চলের দেশ এই ফ্রান্স। ভূপ্রাকৃতিক অবস্থানের কারণে ৬ লাখ ৩৩ হাজার বর্গ কিলোমিটার ক্ষেত্রফলের পশ্চিম ইউরোপের দেশ ফ্রান্স পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে একেবারে আলাদা ও অনন্য। এ দেশটির জনসংখ্যা আজও সাত কোটির ঘরে পৌঁছাতে পারেনি।
ফ্রান্সকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। মূল ভূমি অর্থাৎ ফ্রান্স মেট্রোপলিটন ও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ফরাসি প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত ভূমি। মোট ১৮টি প্রশাসনিক ‘রিজিয়ন’ বা অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে পুরো ফ্রান্সকে। ফ্রান্সের মূল ভূমি ১৩টি রিজিয়নে বিভক্ত। অনেকটা আমাদের দেশের বিভাগের মতো। রিজিয়নগুলো আবার ডিপার্টমেন্ট বা জেলায় বিভক্ত। ফ্রান্সের মোট ডিপার্টমেন্টের সংখ্যা ১০১। এর মধ্যে ফ্রান্সের মূল ভূমির ১৩টি রিজিয়নে ডিপার্টমেন্টের সংখ্যা ৯৬। মজার ব্যাপার হলো এই ডিপার্টমেন্টগুলোর বেশির ভাগের নামকরণ করা হয়েছে সেই এলাকার প্রধান নদীর নামে। প্রাচীনকালে নদীর অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল জনবসতি ও জনপদ। বোধ করি সে কারণেই এমন নামকরণ।
প্রাচীনকালের ফ্রান্সে যেসব অঞ্চলে শস্য উৎপাদন করা বেশ কঠিন ছিল, সেসব অঞ্চলে মানুষেরা দুধ সংরক্ষণের উপায় হিসেবে পনির উৎপাদনকেই বেশি গুরুত্ব দিত। প্রাকৃতিক বৈচিত্রে৵র দেশ এই ফ্রান্স। অঞ্চল ভেদে জলবায়ুর বেশ তারতম্য ঘটে। আর এই ভিন্নতার কারণে প্রতিটি অঞ্চলের রয়েছে নিজস্ব উদ্ভিদ, ফুল-ফল ও পশু-পাখি। দুগ্ধ উৎপাদনকারী পশুর খাদ্যাভ্যাসের ওপর দুধের স্বাদ ও গুণমান অনেকখানি নির্ভর করে। ভুমধ্যসাগরীয় আবহাওয়ায় প্রকৃতির অকৃপণ শ্যামল তৃণভূমিতে চরে বেড়ানো এবং পিরেনিজ বা আল্পস পর্বতমালার বিভিন্ন উচ্চতায় উপত্যকার ফুলেল চারণভূমিতে চরে বেড়ানো গরু, ছাগল ও মেষের দুধের স্বাদ এবং উপকরণে পার্থক্য হয়ে থাকে। ফ্রান্সের খামারি ও পনির শিল্পীরা এ ব্যাপারটিকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।
অঞ্চলভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ ও বৈশিষ্ট্যের বহু পনিরশিল্প গড়ে উঠেছে। সমগ্র ফ্রান্সে ২ হাজারের বেশি পনিরের মধ্যে এ পর্যন্ত ৪৬টি পনির ব্র্যান্ডভিত্তিক ভ্যালু অর্থাৎ উৎপত্তি ও আদি নাম নির্দেশক ‘সুরক্ষিত’ পনিরের মর্যাদা পেয়েছে। এসব পনিরের গায়ে লাল ও হলুদ রঙের ‘এওপি’ গোলাকার লোগো লাগানো থাকে বলে সহজে শনাক্ত করা যায়।
এওপি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মোট ৪৬টি পনিরের মধ্যে ২৮টি গরুর, ১৫টি ছাগলের এবং ৩টি মেষের দুধের। এওপি স্বীকৃতিতে পনিরের স্বাদ ও গুণগতমান অক্ষুণ্ন রাখা যেমন অন্যতম উদ্দেশ্য, তেমনই এই স্বীকৃতির মাধ্যমে ফরাসি ঐতিহ্য সংরক্ষণ নিশ্চিত হয়। পনির কারিগরদের সহায়তা, প্রাপ্য মর্যাদা এবং উৎসাহ দেওয়াও এওপি স্বীকৃতির আরেকটি প্রধান উদ্দেশ্য। এওপি–স্বীকৃত নির্দিষ্ট পনিরের জন্য নির্দিষ্ট জাতের পশুর দুধ ব্যবহার করা হয়।
ফ্রান্সের উত্তরে ‘লা মঁশ’ অর্থাৎ ইংলিশ চ্যানেল ছুঁয়ে ফরাসি অঞ্চল নরম্যান্ডির নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিংবদন্তির পনির ‘ক্যামেম্বারত’। ফ্রান্সের অনেকটা দক্ষিণ-পূর্বে সুইজারল্যান্ড এবং ইতালির সীমান্ত ঘেঁষে অভার্গ্নে-রোন-আল্পস বিশাল এই অঞ্চলেই আছে ১৪টি এওপি পনির। এই পনিরগুলোর মধ্যে বুলু দ্য অভার্গ্নে, সাঁ নেকতার, বোঁফোর্ত এবং সাত শতাব্দী প্রাচীন কান্তালের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী। শুষ্ক ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বিশেষ জাতের ছাগল বেশ ভালোভাবেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এই অঞ্চলে ছাগলের দুধের স্বাস্থ্যকর পনির পিকোডোঁ সেই চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই মানুষের রসনা পরিতৃপ্ত করে আসছে।
সুইজারল্যান্ডের সীমান্ত ঘেঁষে মধ্য ফ্রান্সের অঞ্চল বুৰ্গইন-ফ্রাঞ্চ-কমতে অঞ্চলে আছে মোট আটটি এওপি পনির। এর মধ্যে মো দ্য অর, মর্বিয়ে এবং কমতে হচ্ছে বেশ বিখ্যাত তিনটি পনির। পর্বতের উচ্চতায় তীব্র শীতের প্রকোপ কেটে গেলে, বসন্তের প্রখর রোদে বরফ গলতে শুরু করে। তখন সবুজ ঘাস, লতাপাতা ও গুল্মে ঢেকে যায় চারদিক। খামারিরা তখন তাঁদের গরু, ছাগল ও মেষ ছেড়ে দেন চারণভূমিতে। লক্ষ্য করা গেছে যে পার্বত্য অঞ্চলের পনিরগুলো আকার–আকৃতিতে বেশ বড় হয়।
পরিবহনে সুবিধা হয় বলেই অতীতে এমনটা করা হতো। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে জুরা অঞ্চলের এই বড় পনির, সম্ভবত আজকের কমতে নামক পনিরের আদি রূপ। মধ্যে ফ্রান্সের অ্যাভেরোঁ পাহাড়ি উপত্যকায় প্রাচীনকাল থেকে উৎপাদিত হয় বিশেষ জাতের মেষের দুধের আইকনিক পনির ‘রকফর্ত’। ইতিহাসবিদেরা মনে করেন, রকফোর্তের যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই একাদশ শতাব্দী থেকে। ফ্রান্সের এই অঞ্চলের মাটি খুব রুক্ষ ও প্রস্তরময়। পাহাড়ের গায়ে আছে অসংখ্য গুহা, সুড়ঙ্গ আর ফাঁকফোকর।
এসব অন্ধকার গুহা ও সুড়ঙ্গতে প্রাকৃতিক তাপমাত্রা, আদ্রতা ও বাতাস চলাচলের কারণে ছানায় যুক্ত করা ছত্রাক পেনিসিলিয়াম রকফোর্টির বৃদ্ধির জন্য চমৎকার পরিবেশের সৃষ্টি হয়। আর এই আইকনিক পনির হচ্ছে ফ্রান্সের প্রথম পনির, যা ১৯২৫ সালে উৎপত্তিস্থলভিত্তিক সুরক্ষিত করা হয়েছিল। ‘লাইওল’ নামের বিখ্যাত পানিরও এই এলাকার গর্ব। গরুর দুধে তৈরি দুই পদের ‘ব্রি’ এওপি স্বীকৃতি নিয়ে স্বাদের সাম্রাজ্য দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ফরাসি ইতিহাসের অংশ ব্রি; এর আরেকটি নাম আছে, তা হলো ‘রাজাদের পনির’। ফ্রান্সের রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে রাজা-রানিরা বিদায় নিয়েছেন বহু বছর আগেই। কিন্তু ব্রি আজও আছে, তারকার মতো স্বাদের বিশাল সাম্রাজ্যে তার দীপ্তিময় উজ্জ্বল বিচরণ আজও অম্লান। (চলবে)