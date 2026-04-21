প্রকাশের আগেই বেস্টসেলার: কিশোয়ার চৌধুরীর নতুন কুকবুক

‘স্মোক, রাইস ওয়াটার: রেসিপিস অ্যান্ড স্টোরিজ ফ্রম আ বেঙ্গলি হোম’ নামের কুকবুকটি আগামী ২৬ মে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মাত্র দুদিন আগে বইটির ঘোষণা দিয়েছেন লেখক কিশোয়ার চৌধুরী। আজ বিকালে তিনি জানান, বইটি ইতিমধ্যেই অ্যামাজনে বেস্টসেলার তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে—মূলত বিপুল প্রি-অর্ডারের কারণেই প্রকাশের আগেই এই সাফল্য।
মাস্টারশেফ অস্ট্রেলিয়ায় অংশ নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিচিতি পাওয়া কিশোয়ার চৌধুরীর এই বই ‘স্মোক, রাইস ওয়াটার: রেসিপিস অ্যান্ড স্টোরিজ ফ্রম আ বেঙ্গলি হোম’–এ রয়েছে প্রায় ১০০টি রেসিপি। এসব রান্নার মধ্য দিয়ে তিনি তুলে ধরেছেন বাঙালি খাবারের ঐতিহ্য, স্বাদ এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা গল্প। তাঁর বিশ্বাস, এই বই বিশ্বজুড়ে পাঠকদের কাছে বাংলা খাবারকে নতুনভাবে পরিচিত করবে।
কিশোয়ার জানিয়েছেন, বইটি হয়েছে একটি যৌথ প্রয়াসের মাধ্যমে। ঢাকার ইয়াহ এবং ফটোগ্রাফার আতা মোহাম্মদ আদনানের সঙ্গে কোলাবরেশনেরই ফসল এই বই।
প্রি-অর্ডারের কারণে বইটি ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক পাঠকমহলে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের খাবার নিয়ে বিদেশি পাঠকদের উচ্ছ্বাস ও কৌতূহল তাঁকে বিস্মিত করেছে বলেও জানান তিনি। বইটি অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ আরও বিভিন্ন দেশে পাওয়া যাবে।
অস্ট্রেলিয়ান মাস্টারশেফের গ্র্যান্ড ফাইনালে কিশোয়ার বলেছিলেন, তিনি বাঙালি রান্নাকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরতে একটি বই লিখবেন। সেই প্রতিশ্রুতিই বাস্তবে রূপ নিয়েছে এই বইয়ের মাধ্যমে।
নিজের ফেসবুক পোস্টে তিনি লিখেছেন—মাস্টারশেফের রান্নাঘরে প্রথম প্রবেশ করা সেই মেয়েটিকে যদি বলা হতো যে সে একদিন গ্র্যান্ড ফাইনালে পৌঁছাবে, বিশ্বজুড়ে বাঙালি রান্নার প্রতিনিধিত্ব করবে এবং নামকরা কিচেনগুলোতে রান্না করবে, তাহলে সে হয়তো বিশ্বাসই করত না। সেই মুহূর্ত থেকে তার জীবন এক অসাধারণ যাত্রায় পরিণত হয়েছে। আর এখন তিনি যেন আবার সেই শুরুতে ফিরে এসেছেন—যে স্বপ্ন তাঁকে এই পথে এনেছিল, সেই স্বপ্নই এবার বইয়ের মাধ্যমে বাস্তব হয়েছে।
প্রকাশের আগেই অ্যামাজনে বইটি ব্যাপক চাহিদার কারণে খাদ্যপ্রেমীদের মধ্যে নতুন আগ্রহ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে প্রবাসী বাঙালিদের কাছে এটি একধরনের নস্টালজিয়া হয়ে উঠেছে।
এই বইয়ে রেসিপির পাশাপাশি রয়েছে ব্যক্তিগত স্মৃতি, পারিবারিক ঐতিহ্য এবং বাঙালি জীবনের নানা গল্প। খিচুড়ি, ভর্তা, মাছের ঝোল কিংবা পান্তা ভাত—প্রতিটি খাবারের মধ্যেই ধরা পড়েছে ইতিহাস ও অনুভূতির ছোঁয়া।
কিশোয়ার চৌধুরী বরাবরই তাঁর রান্নার মাধ্যমে বাঙালি খাবারকে আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এই বই সেই প্রচেষ্টারই বিস্তৃত রূপ, যেখানে বাংলা রান্না শুধু খাদ্য নয়—একটি সংস্কৃতি, একটি পরিচয়।
‘স্মোক, রাইস ওয়াটার: রেসিপিস অ্যান্ড স্টোরিজ ফ্রম আ বেঙ্গলি হোম’ তাই শুধুই একটি কুকবুক নয়; এটি বাঙালির ঘর, স্মৃতি ও স্বাদের এক জীবন্ত দলিল। কিশোয়ার চৌধুরীর হাত ধরে এই বই প্রমাণ করে—সাধারণ ভাত-ডালও বিশ্বমানের এক সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতায় পরিণত হতে পারে।
