শুকনো নয়, তাজা আলুবোখারাকে বলা হচ্ছে নতুন সুপারফুড

লেখা: সেলিনা শিল্পী

টক-মিষ্টি আর সুদৃশ্য তাজা আলু বোখারা আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু করে তুলতে পারে। এটি আসলে প্লাম জাতীয় ফল।  ছবি তুলেছেন সেলিনা শিল্পী

শুকনো আলুবোখারা তো হরহামেশাই মিলছে বাজারে। আমরা ব্যবহারও করছি রান্নার স্বাদ বাড়াতে। আলুবোখারার চাটনিও বেশ জনপ্রিয়। এদিকে রুচি বাড়াতেও আলুবোখারা চুষে খাওয়ার জুড়ি নেই।

প্লামজাতীয় এই ফলটিকে বলা হছে নতুন সুপারফুড
কিন্তু তাজা আলুবোখারা এখনো ততটা প্রচলিত হয়ে ওঠেনি এদেশে। সুদৃশ্য প্লামজাতীয় এই ফলটিকে বলা হছে নতুন সুপারফুড। আর আমাদের দেশে এটি চাষ করার বিপুল সম্ভাবনা আছে।

আলু বোখারার পুষ্টিগুণ

আলু বোখারা আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদানে সমৃদ্ধ। এতে আছে

ভিটামিন কে: রক্ত জমাট বাঁধার দুর্বলতা কাটায়

পটাসিয়াম: রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে, হার্ট ভালো রাখে

ফাইবার: হজমশক্তি বাড়ায়

অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট: দেহের কোষগুলোকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করে ও বার্ধক্য প্রতিরোধ করে

আলু বোখারার উপকারিতা

১. হজম শক্তি বৃদ্ধি করে

আলু বোখারা প্রাকৃতিক ফাইবার সমৃদ্ধ হওয়ায় এটি হজম শক্তি বৃদ্ধি করে। এটি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করবে এবং অন্ত্রের কার্যকারিতা বাড়াবে।

২. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়

ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ আলু বোখারা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। এটি ফ্লু ও সাধারণ সর্দি-কাশি প্রতিরোধ করবে।

৩. হাড়ের স্বাস্থ্য রক্ষা

আলু বোখারায় থাকা ভিটামিন কে এবং ক্যালসিয়াম হাড়কে শক্তিশালী করবে। এটি অস্টিওপোরোসিসের প্রতিরোধ করবে।

৪. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ

পটাসিয়ামের পরিমাণ বেশি থাকায় এটি উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে।

৫. হার্টের স্বাস্থ্য ভালো রাখা

আলু বোখারা কোলেস্টেরল কমাবে, যা হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাবে।

৬. ত্বকের যত্নে উপকারী

এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন সি ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াবে এবং বার্ধক্যের লক্ষণ কমাবে।

৭. ওজন নিয়ন্ত্রণ

ফাইবারের পরিমাণ বেশি হওয়ায় এটি ক্ষুধা কমাবে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণ করবে

আলুবোখারা একটি প্রাকৃতিক সুপারফুড, যা বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করে এবং শরীরকে সুস্থ্য রাখে। এটি সাশ্রয়ী, সহজলভ্য এবং বহু পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। আপনি যদি স্বাস্থ্য সচেতন হন তবে আলু বোখারা বেছে নিতে পারেন মিষ্টি খাবারের ক্রেভিং হলে বা স্ন্যাকিংয়ের জন্য।

সূত্র: হেলথলাইন

প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ০৬: ৪৪
