দুপুরের খাবারে চা–পাতার ভর্তা, চা-শ্রমিকদের নিত্যসঙ্গী এই পাতিচখা

চা-বাগানের সবুজ ঢেউ দূর থেকে যতটা মায়াবী, সেই সবুজের ভেতরে শ্রমিকদের প্রতিদিনের জীবন ততটাই কঠিন। সকাল হতে না হতেই সংসারের কাজ সেরে তাঁরা ছুটে যান বাগানে। প্রখর রোদ, টানা বৃষ্টি কিংবা ভেজা পাহাড়ি মাটি—সবকিছুকে সঙ্গী করেই টিলার পর টিলা ঘুরে চলে কচি চা–পাতা তোলার কাজ।
দুপুর গড়িয়ে এলে ক্লান্ত শরীর জানান দেয় ক্ষুধার কথা; কিন্তু চা-শ্রমিকদের মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন খুব বেশি জটিল নয়। রুটি, মুড়ি, চালভাজা কিংবা হাতের কাছে থাকা সামান্য কিছু উপকরণের সঙ্গে যোগ হয় বাগান থেকেই পাওয়া কচি চা–পাতার কুঁড়ি। হাতের তালুতে সেই পাতা ডলে পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচা বা শুকনা মরিচ, লবণসহ অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে মিশিয়ে তৈরি হয় একধরনের ভর্তা—স্থানীয়ভাবে যার পরিচিতি ‘পাতিচখা’ নামে।
চা–পাতা মানে আমাদের কাছে সাধারণত এক কাপ চায়ের উপাদান। পাতা শুকিয়ে, প্রক্রিয়াজাত করে তারপর তৈরি হয় পরিচিত সেই পানীয়; কিন্তু চা-বাগানের শ্রমিকদের কাছে কচি চা–পাতা শুধু চায়ের উপাদান নয়; বহুদিনের পরিচিত এক খাবারও।
পাতিচখা তৈরির প্রক্রিয়া সহজ। কয়েকজন শ্রমিক মিলে নিজেদের সঙ্গে আনা খাবারের উপকরণ এক জায়গায় জড়ো করেন। কারও কাছে থাকে রুটি, কারও চালভাজা কিংবা মুড়ি। সঙ্গে থাকে পেঁয়াজ, রসুন, লবণ, মরিচ—কখনো সেদ্ধ আলু বা চানাচুরও।
সবশেষে বাগান থেকে সংগ্রহ করা কচি চা–পাতার কুঁড়ি হাতের তালুতে ডলে মিশিয়ে দেওয়া হয় এসব উপকরণের সঙ্গে। তৈরি হয় ঝাল, তীব্র সুবাস আর কচি পাতার স্বাদে ভিন্নধর্মী এক ভর্তা।
৪-৫ জন থেকে কখনো ১০-১২ জন শ্রমিক মিলে এই খাবার ভাগ করে খান। কেউ উপকরণ সংগ্রহ করেন, কেউ তৈরি করেন পাতিচখা। তারপর সবার হাতে হাতে পৌঁছে যায় দুপুরের খাবার।
সকাল থেকে টানা কাজের পর এই সামান্য খাবারই হয়ে ওঠে তাঁদের দুপুরের বিরতির সঙ্গী। শ্রমিকদের বিশ্বাস, পাতিচখা খেলে শরীরে নতুন শক্তি আসে, ক্লান্তি কিছুটা কমে এবং আবার কাজে ফেরার উদ্যম তৈরি হয়।
দুপুরের বিরতি শেষ হলে আবার শুরু হয় পাতা তোলার কাজ। বিকেলে তোলা পাতার ওজন ও হিসাব শেষ করে ঘরে ফিরতে অনেকের সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। এরপর অপেক্ষা করে সংসারের আরেক দফা কাজ।
তাই পাতিচখা শুধু একটি খাবার নয়; চা-শ্রমিকদের শ্রমঘন জীবনের সঙ্গে মিশে থাকা এক দৈনন্দিন অভ্যাস, সহকর্মীদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া এক ছোট্ট বিরতিও।
পাতিচখার গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে চা-শ্রমিকদের দীর্ঘ ইতিহাস। ব্রিটিশ আমলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে চা-বাগানে কাজের জন্য শ্রমিকদের নিয়ে আসা হয়। তাঁদের সঙ্গে নতুন কর্মস্থলে এসে পৌঁছায় পুরোনো খাদ্যাভ্যাসেরও নানা অংশ।
চা-বাগানে কাজ করতে এসে মধ্যাহ্নভোজে রুটি বা সহজলভ্য খাবার খাওয়ার সেই অভ্যাসের সঙ্গে ধীরে ধীরে যুক্ত হয়েছে হাতের কাছে পাওয়া কচি চা–পাতা। সময়ের সঙ্গে পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ, লবণসহ নানা উপকরণ যোগ হয়ে তৈরি হয়েছে আজকের পাতিচখা।
কতটা নির্দিষ্ট সময় বা কোথা থেকে এই খাবারের শুরু—তার লিখিত ইতিহাস হয়তো সহজে পাওয়া যায় না। তবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চা-বাগানের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে এর প্রচলন টিকে আছে। ফলে পাতিচখা এখন শুধু তাৎক্ষণিক ক্ষুধা মেটানোর খাবার নয়, একটি স্থানীয় খাদ্যসংস্কৃতির অংশও।
মৌলভীবাজারসহ সিলেট অঞ্চলের চা-বাগানগুলো শুধু চা উৎপাদনের জন্য নয়, তাদের নিজস্ব জীবনযাপন ও খাদ্যসংস্কৃতির জন্যও আলাদা। পাতিচখা সেই সংস্কৃতিরই এক অনন্য স্বাদ।
চা–পাতার এই ভর্তা হয়তো শহুরে খাবারের তালিকায় খুব পরিচিত নয়; কিন্তু চা-বাগানের শ্রমিকদের কাছে এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে শৈশব, শ্রম, দুপুরের বিরতি এবং সহকর্মীদের সঙ্গে ভাগ করে খাওয়ার স্মৃতি।
একমুঠো কচি চা–পাতা, সামান্য লবণ-মরিচ আর হাতের কাছে থাকা কয়েকটি উপকরণ—এই সামান্য আয়োজনেই তৈরি হয় এমন এক খাবার, যার স্বাদ শুধু জিভে অনুভব করা যায় না। এর সঙ্গে মিশে থাকে চা-বাগানের মাটি, মানুষের শ্রম, জীবনের সহজ আয়োজন এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে চলা এক খাদ্য–ঐতিহ্যের গল্প।
ছবি: লেখক