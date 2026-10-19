স্কারলেট হাউস: পুরোনো বাংলোয় মালাইকার নতুন দুনিয়া, খাবার থেকে অন্দরসজ্জায় গ্ল্যামার

৯০ বছরের পুরোনো বাংলোয় ভিনটেজ আভিজাত্য, মেনুতে স্বাস্থ্যসচেতন খাবার ও ভারতীয় স্বাদের আন্তর্জাতিক ফিউশন। মালাইকা অরোরার স্কারলেট হাউস শুধু তারকাদের আড্ডাস্থল নয়; বরং স্থাপত্য, খাবার ও সমকালীন যাপনের এক অভিনব অভিজ্ঞতা।
মুম্বাইয়ের বান্দ্রার পালি ভিলেজে ঢুকলে শহরের চেনা ব্যস্ততা যেন কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে। সরু গলি, রঙিন পুরোনো বাড়ি আর পর্তুগিজ স্থাপত্যের স্মৃতিমাখা পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটি লাল বাংলো। বয়স প্রায় ৯০ বছর। বাইরে থেকে দেখলে ইতিহাসের কোনো পুরোনো অধ্যায় মনে হতে পারে, কিন্তু দরজা খুললেই সামনে আসে এক ভিন্ন জগৎ। ভিনটেজ আসবাব, নরম আলো, হাতে আঁকা সিরামিক, আন্তর্জাতিক স্বাদের খাবার আর আধুনিক আতিথেয়তা—সব মিলিয়ে এই বাংলোর নতুন পরিচয় ‘স্কারলেট হাউস’।
বলিউড তারকা মালাইকা অরোরার রেস্তোরাঁটি ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে যাত্রা শুরু করে। পুরোনো স্থাপত্যকে নতুনভাবে ব্যবহার করার পাশাপাশি এখানে গুরুত্ব পেয়েছে খাবার, নকশা ও জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা। মেনুতে যেমন রয়েছে ভারতীয় ঘরোয়া খাবারের পরিচিত স্বাদ, তেমনি আছে সালাদ, ফিউশন সুশি, ব্রেকফাস্ট বোল ও আন্তর্জাতিক রন্ধনশৈলীতে অনুপ্রাণিত নানা পদ।
স্কারলেট হাউসের গল্প তাই শুধু একজন তারকার রেস্তোরাঁ খোলার গল্প নয়। এটি পুরোনো একটি বাড়িকে নতুন করে আবিষ্কার করার, খাবারের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্মৃতিকে জুড়ে দেওয়ার এবং আধুনিক নগরজীবনে আতিথেয়তার নতুন সংজ্ঞা তৈরির গল্প।
মালাইকা অরোরার ভাবনায় প্রথম থেকেই ছিল ব্যতিক্রমী একটি ক্যাফে তৈরির আকাঙ্ক্ষা। বান্দ্রার পালি ভিলেজে লাল রঙের পুরোনো বাংলোটি দেখেই তাঁর মনে হয়েছিল, এই বাড়ির নিজস্ব একটি গল্প রয়েছে। সেই গল্পকে মুছে ফেলে নতুন কিছু তৈরি করার বদলে বাড়িটির চরিত্রকে সামনে রেখেই এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। বাংলোর লাল রং থেকেই এসেছে রেস্তোরাঁর নাম—স্কারলেট হাউস।
এই উদ্যোগে মালাইকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তাঁর ছেলে আরহান খান, মালয়া নাগপাল এবং রেস্তোরাঁ উদ্যোক্তা ধবল উদেশি। মা-ছেলের এই যৌথ উদ্যোগে খাবারের ব্যবসার পাশাপাশি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে স্থাপত্য ও অন্দরসজ্জা।
আর্কিটেকচারাল ডাইজেস্ট ইন্ডিয়ার ২০২৫ সালের ৯ জানুয়ারির প্রতিবেদনে রেস্তোরাঁটিকে পুরোনো বাংলোর ঐতিহ্য ও আধুনিক নকশার এক আকর্ষণীয় মেলবন্ধন হিসেবে তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনটিতে মালাইকার পাশাপাশি নকশার পেছনের ভাবনা নিয়ে কথা বলেছেন স্থপতি নিশি পারেখও।
স্প্লেন্ডার লিভিংয়ের প্রধান স্থপতি নিশি পারেখের নকশায় ভবনটির পুরোনো দিনের সৌন্দর্যকে আড়াল করা হয়নি; বরং সময়ের ছাপ, কাঠের বিম, পুরোনো জানালা ও মেঝের স্বকীয়তাকে নকশার অংশ করা হয়েছে। বাড়িটির চরিত্র অক্ষুণ্ণ রেখে আধুনিক রেস্তোরাঁর প্রয়োজন মেটানোই ছিল এই প্রকল্পের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।
স্কারলেট হাউসে ঢুকলে প্রথমেই চোখে পড়ে ভিনটেজ আসবাব, পুরোনো দিনের কাচের বাসন, কাঠের টেবিল, অলংকৃত টাইলস, রেট্রো শিল্পকর্ম ও নকশাদার ওয়ালপেপার। কোথাও সাদা দেয়ালের সরলতা, কোথাও উষ্ণ রঙের আসবাব, আবার কোথাও পুরোনো দিনের সাজসজ্জার উপকরণ—সব মিলিয়ে অন্দরটি যেন সাজানো কোনো অভিজাত বসার ঘর।
এই নকশার একটি বিশেষ দিক হলো, সবকিছু নিখুঁতভাবে নতুন দেখানোর চেষ্টা নেই। বরং পুরোনো কাঠের মেঝে, সময়ের ছাপ বহন করা বিম কিংবা জানালার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্থপতি নিশি পারেখের ভাবনায় পুরোনো ভবনের এই অসম্পূর্ণতাগুলোই তার সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য।
প্যারিসের বিভিন্ন বাজার থেকে সংগ্রহ করা কার্পেট ও আলোকসজ্জার উপকরণও রয়েছে অন্দরে। হাতে আঁকা নকশার সিরামিক বাসনপত্র এবং ভিনটেজ ডিনারওয়্যার রেস্তোরাঁর নস্টালজিক আবহকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।
মালাইকা এমন একটি পরিবেশ চেয়েছেন, যেখানে অতিথিরা একবার প্রবেশ করলে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যেতে চাইবেন না। সকালের কফি, দীর্ঘ ব্রাঞ্চ কিংবা সন্ধ্যার পানীয়—প্রতিটি মুহূর্তের জন্যই জায়গাটিকে স্বচ্ছন্দ ও আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা রয়েছে। তাঁর কাছে বিলাসিতা মানে শুধু জাঁকজমক নয়; বরং এমন একটি পরিসর, যেখানে আভিজাত্যের সঙ্গে স্বস্তিও সমান গুরুত্বপূর্ণ।
প্রায় আড়াই হাজার বর্গফুটের এই বাংলোয় রয়েছে একাধিক ডাইনিং স্পেস, কফি বার এবং ওয়াইন ও চিজের জন্য আলাদা পরিসর। ফলে রেস্তোরাঁটি কেবল খাওয়াদাওয়ার জায়গা নয়, আড্ডা, সামাজিক যোগাযোগ ও বিশেষ আয়োজনেরও একটি ঠিকানা হয়ে উঠেছে।
স্কারলেট হাউসের খাবারের মেনু তৈরি করেছেন শেফ বীনা নরোনহা। আন্তর্জাতিক রন্ধনশৈলীর সঙ্গে ভারতীয় উপাদান ও পরিচিত স্বাদের নতুন সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে এখানে। মেনুর বিশেষ বিভাগ ‘মাল্লার ফেবারিটস’-এ রয়েছে মালাইকার ব্যক্তিগত পছন্দ ও পারিবারিক রেসিপি থেকে অনুপ্রাণিত কিছু পদ।
এর মধ্যে রয়েছে তাঁর পছন্দের মশালা খিচুড়ি, বেকড ফিশ এবং নতুনভাবে উপস্থাপিত বান মি। ঘরোয়া খাবারকে আধুনিক রেস্তোরাঁর মেনুতে জায়গা দেওয়ার এই ভাবনা স্কারলেট হাউসকে অন্য অনেক তারকাখচিত রেস্তোরাঁ থেকে আলাদা করে।
খাবারের ক্ষেত্রে মালাইকার দর্শনও বেশ স্পষ্ট। তিনি এমন একটি মেনু চেয়েছেন, যেখানে পুষ্টিকর খাবারের পাশাপাশি স্বাদ ও আনন্দের জায়গাও থাকবে। ফলে এখানে যেমন রয়েছে গ্লুটেন-ফ্রি ও ভেগান বিকল্প, তেমনি আছে চিজ, পাস্তা, মাছ, মাংস ও বিভিন্ন ধরনের ফিউশন পদ।
শেফ বীনা নরোনহার রান্নায় ভারতীয় উপাদানের ব্যবহারও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। স্থানীয় উপকরণকে আন্তর্জাতিক রন্ধনশৈলীর সঙ্গে মিলিয়ে নতুন স্বাদ তৈরির চেষ্টা রয়েছে। এই ভাবনা থেকে মেনুতে জায়গা পেয়েছে নানা ধরনের সালাদ, ফিউশন সুশি, সিগনেচার ছোট পদ এবং পূর্ণাঙ্গ খাবার।
মালাইকা দীর্ঘদিন ধরেই ফিটনেস ও স্বাস্থ্যসচেতন জীবনযাপনের জন্য পরিচিত। সেই পরিচয়ের ছাপ তাঁর রেস্তোরাঁর মেনুতেও রয়েছে। সালাদের তালিকায় পাওয়া যায় কুইনোয়া, অ্যাভোকাডো, বিটরুট, বিভিন্ন ধরনের শাকপাতা, বাদাম, ফল ও বীজের সমন্বয়।
অ্যান্টি-অক্সিপপ সালাদে রয়েছে আরুগুলা পাতা, কুইনোয়া, বিটরুট, অ্যাভোকাডো ও ব্লুবেরি। গ্লুটেন-ফ্রি এই নিরামিষ পদে রং, স্বাদ ও বিভিন্ন উপাদানের বৈচিত্র্য একসঙ্গে পাওয়া যায়।
অ্যাপল অর্চার্ড সালাদে সবুজ ও লাল আপেল, বেবি স্পিনাচ, জিকামা, আখরোট, শুকনো ব্ল্যাকবেরি, ফেটা চিজ ও কমলার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে বিশেষ হেম্প সিড ড্রেসিং।
যাঁরা ভেগান খাবার পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য রয়েছে ভেগান ওডিসি। রোমেইন লেটুস, চেরি টমেটো, শসা, পেঁয়াজ, কালামাটা অলিভ, ক্র্যানবেরি, পেস্তা ও ভেগান ফেটা চিজের সঙ্গে পরিবেশন করা হয় ভেগান গ্রিক ড্রেসিং।
অন্যদিকে ফিগ অ্যান্ড বুরাটা ব্লিস সালাদে তাজা ডুমুর, ডালিম, আখরোট, বুরাটা চিজ, ওয়াইল্ড রকেট পাতা ও বালসামিক ভিনিগ্রেটের সমন্বয় রয়েছে। ফল, চিজ ও শাকপাতার স্বাদের এই মেলবন্ধন সালাদটিকে দিয়েছে আলাদা বৈশিষ্ট্য।
মেনুতে আছে চিকেনপ্রেমীদের জন্যও নানা বিকল্প। ব্যাংকক প্যারাডাইস সালাদে গ্রিলড চিকেন, আম, বিভিন্ন ধরনের সবজি ও কাজুবাদামের সঙ্গে রয়েছে পিনাট থাই ড্রেসিং। আর মাইটি মিসো সালাদে অ্যাভোকাডো, কেল, কুইনোয়া, ছোলা, ফেটা চিজ, স্মোকড স্যামন ও কমলার কোয়া একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে।
এই পদগুলো দেখায়, স্বাস্থ্যকর খাবারকে শুধু ডায়েটের অনুষঙ্গ হিসেবে না দেখে স্বাদ ও উপস্থাপনার দিক থেকেও আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা রয়েছে এখানে।
স্কারলেট হাউসের মেনুতে ভারতীয় খাবারের পরিচিত উপাদানকে নতুনভাবে উপস্থাপনের প্রবণতা বেশ স্পষ্ট। হাতে কাটা আলুর ফ্রাইস পাওয়া যায় পেরি-পেরি, সল্টেড কিংবা ট্রাফল চিজের স্বাদে। আবার ভাবনাগরি মরিচের ভেতরে চিজ ভরে তৈরি করা হয়েছে স্টাফড চিলি, যা পরিবেশন করা হয় কড়ি ও বেসনের চাটনির সঙ্গে।
মিসো ও ইউজু বাটারের স্বাদে তৈরি কর্ন রিবসের ওপর থাকে চেডার চিজ ফোম। পনির ও চিজের পুর দেওয়া গুজিয়া, কাঁঠালের সঙ্গে পারমেজান চিজের স্বাদে তৈরি কুলচা এবং ভুট্টা ও চিজের ক্রোকেটসও রয়েছে মেনুতে।
এখানে পরিচিত উপাদানগুলোকে পুরোপুরি অচেনা করে তোলার চেষ্টা নেই। বরং চেনা স্বাদের সঙ্গে নতুন উপকরণ, ভিন্ন টেক্সচার ও পরিবেশনার কৌশল যোগ করে খাবারকে আরও কৌতূহলোদ্দীপক করে তোলা হয়েছে।
মোমোপ্রেমীদের জন্য রয়েছে সবজি ও চিকেনের বিভিন্ন পদ। কাঁঠাল দিয়ে তৈরি টাকোর মতো ফিউশন খাবারও রয়েছে, যা ভারতীয় উপাদান ও আন্তর্জাতিক খাবারের সংমিশ্রণের আরেকটি উদাহরণ।
স্কারলেট হাউসের প্রাতরাশের মেনুও বেশ বৈচিত্র্যময়। গার্ডেন অমলেটের সঙ্গে পরিবেশন করা হয় বম্বে পাও। অন্যদিকে পর্তুগিজ এগ স্কিলেটে ডিমের সঙ্গে রয়েছে পিকলড জালাপেনো, বেল পেপার, পেঁয়াজ, গ্রিন অলিভ ও পারমেজান চিজ। সঙ্গে পরিবেশন করা হয় মাল্টিগ্রেন সাওয়ারডো ও সানড্রাইড টমেটো বাটার।
পারসি ঘরানার স্ক্র্যাম্বলড ডিম থেকে শুরু করে পোচড ডিম, স্মোকড স্যামন, অ্যাভোকাডো ও হল্যান্ডাইজ সস দিয়ে তৈরি ব্রাঞ্চের পদ—বিভিন্ন স্বাদের খাবার রয়েছে এখানে। ফলে সকালের নাশতা কিংবা দীর্ঘ সময় ধরে চলা ব্রাঞ্চ, দুই ধরনের অভিজ্ঞতার জন্যই রয়েছে বিকল্প।
ব্রেকফাস্ট বোলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্পার্টা সানরাইজ। এতে রয়েছে মসলাদার ছোলা, চেরি টমেটো, হুমাস, কালামাটা অলিভ, বেবি স্পিনাচ, কুইনোয়া, শসা, লাভাশ স্টিকস ও ফেটা চিজ।
গ্লুটেন-ফ্রি রেইনবো আসাই বোল সাজানো হয় মিক্সড বেরি স্মুদি, কলা, গ্রানোলা, ব্লুবেরি, কিউই, চিয়া সিড, ডালিম ও স্ট্রবেরি দিয়ে। আর বুয়েনোস দিয়াস বোল-এ রয়েছে সানি-সাইড ডিম, মিষ্টি আলু, ব্ল্যাক বিনস, কেল, কুইনোয়া ও সালসা ব্রাভা।
এই বোলগুলোতে খাবারের পুষ্টিগুণের পাশাপাশি রং ও উপস্থাপনার প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যসচেতন খাদ্যাভ্যাসকে আকর্ষণীয় করে তোলার এ এক সমকালীন রেস্তোরাঁ-ভাবনা।
জাপানি খাবার সুশিকেও স্কারলেট হাউসে নতুনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। নিরামিষ সুশির বিভিন্ন বিকল্পের পাশাপাশি রয়েছে অ্যাভোকাডো, শসা, টোফু, স্প্রিং অনিয়ন, তেরিয়াকি সস, তোগারাশি ও স্পাইসি মেয়োনিজের মতো উপাদানে তৈরি রোল।
অন্য একটি ফিউশন সুশিতে অ্যাভোকাডো, পিকলড বিটরুট, নারকেল-এডামামে ক্রিম চিজ, মাদ্রাজ-স্টাইল শ্রীরাচা সস ও ভাজা কারি পাতা ব্যবহার করা হয়েছে। আবার স্যামন, ক্রিম চিজ, অ্যাভোকাডো, কিউপি মেয়োনিজ ও তোবিকোর সমন্বয়ে তৈরি ক্রাঞ্চি রোলও রয়েছে মেনুতে।
এই পদগুলোতে জাপানি খাবারের কাঠামোর সঙ্গে ভারতীয় মসলা ও আন্তর্জাতিক উপাদানের মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছে। ফলে সুশি এখানে শুধু প্রচলিত স্বাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং রেস্তোরাঁটির ফিউশন-ভাবনারও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
স্কারলেট হাউসের খাবারের দামও আলোচনার একটি বড় বিষয়। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত দ্য ইকোনমিক টাইমসের প্রতিবেদনে রেস্তোরাঁটির মেনু, খাবারের খরচ ও স্বাস্থ্যসচেতন বিকল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। সে সময় মশালা খিচুড়ির দাম ৫৫০ রুপি বলে উল্লেখ করা হয়।
তবে অনলাইন মেনুতে সময়ের সঙ্গে দামের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। সাম্প্রতিক একটি তালিকায় বান্দ্রার রেস্তোরাঁয় দুজনের খাবারের আনুমানিক খরচ ৩ হাজার ৫০০ রুপি দেখানো হয়েছে। খাবার ও পানীয়ের অর্ডার অনুযায়ী প্রকৃত বিল অবশ্যই কমবেশি হতে পারে।
মেনুতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক পানীয় ও হাইড্রেশন ড্রিংকসেরও বিশেষ জায়গা রয়েছে। বেরি, পিপারমিন্ট, ল্যাভেন্ডার কিংবা ব্লু পি-র মতো উপাদানে তৈরি পানীয়ের মাধ্যমে রেস্তোরাঁটি প্রচলিত সফট ড্রিংকের বাইরে ভিন্ন অভিজ্ঞতা দিতে চায়। তবে ‘অ্যান্টি-এজিং’ বা এ ধরনের বিপণন-নামের ভিত্তিতে কোনো পানীয়ের চিকিৎসাগত উপকারিতা ধরে নেওয়া ঠিক নয়।
সুশির দাম নিয়েও অনলাইনে বিভিন্ন তালিকায় অসংগতি রয়েছে। তাই ২০ বা ৩০ রুপির সুশির মতো অস্বাভাবিক দামকে নিশ্চিত তথ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। হালনাগাদ মেনু থেকে মূল্য নিশ্চিত করাই যুক্তিযুক্ত।
স্কারলেট হাউসের দ্বিতীয় শাখা চালু হয় ২০২৫ সালের আগস্টে, জুহুর সানি সাউন্ডের সাবেক ফিল্ম স্টুডিওর জায়গায়। বান্দ্রার পুরোনো বাংলো যেখানে ঐতিহ্য, নস্টালজিয়া ও ভিনটেজ নকশার ওপর দাঁড়িয়ে, জুহুর শাখাটি সেখানে সমুদ্রতীরবর্তী পরিবেশ ও সিনেমার ইতিহাস থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছে।
এনডিটিভি ফুডের ২০২৫ সালের ৭ আগস্টের প্রতিবেদনে জুহু শাখার আলাদা নকশা, হাইড্রেশন বার এবং ককটেল মেনুর কথা উঠে আসে। সেখানে পানীয়ের পাশাপাশি আরামদায়ক পরিবেশে আড্ডা ও খাবার ভাগ করে নেওয়ার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
জুহু শাখার হাইড্রেশন বারে রয়েছে স্বাদযুক্ত পানি, বিভিন্ন ধরনের কুলার ও স্মুদি-ধাঁচের পানীয়। সন্ধ্যার দিকে ককটেল মেনুও এই অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ বান্দ্রার ঐতিহ্যবাহী বাংলোর আবহকে হুবহু অনুকরণ না করে একই ব্র্যান্ডের মধ্যে আলাদা পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে।
রেস্তোরাঁ খোলার সময় তারকাদের উপস্থিতি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রচার কিংবা উদ্বোধনী আয়োজন স্বাভাবিকভাবেই মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু একটি রেস্তোরাঁর সাফল্য নির্ভর করে আরও অনেক কিছুর ওপর—খাবারের ধারাবাহিক মান, আতিথেয়তা, কর্মীদের দক্ষতা, মূল্য নির্ধারণ এবং অতিথিদের বারবার ফিরে আসার আগ্রহ।
২০২৬ সালের জানুয়ারিতে মিড ডের এক প্রতিবেদনে মালাইকা রেস্তোরাঁ পরিচালনার এই বাস্তব দিকগুলো নিয়ে কথা বলেছেন। প্রথম বছরের অভিজ্ঞতায় উঠে এসেছে, উদ্বোধনের উচ্ছ্বাসের পরও ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখতে নিয়মিত মান বজায় রাখা এবং অতিথিদের আস্থা অর্জন করা কতটা জরুরি।
এই দিক থেকে স্কারলেট হাউসের ভাবনাটি কেবল সেলিব্রিটি রেস্তোরাঁর প্রচলিত ধারণায় আটকে নেই। মালাইকার নিজের খাদ্যাভ্যাস, অতিথি আপ্যায়নের ব্যক্তিগত পছন্দ এবং ভ্রমণ থেকে পাওয়া রন্ধনপ্রেরণাকে এখানে ব্যবসার অংশ করা হয়েছে।
স্কারলেট হাউসের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ সম্ভবত এর বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা। কেউ এখানে আসবেন ভিনটেজ অন্দরসজ্জা দেখতে, কেউ সালাদ কিংবা ফিউশন সুশি চেখে দেখতে, কেউ আবার পরিচিত ঘরোয়া খাবারের নতুন উপস্থাপন উপভোগ করতে।
পুরোনো বাংলোকে নতুন ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা এবং তার ইতিহাসকে নকশার অংশ করে রাখার মধ্যেও রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। শহরের ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যকে শুধু অতীতের স্মারক হিসেবে না দেখে সমকালীন জীবনযাপনের সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব—স্কারলেট হাউস তারই একটি উদাহরণ।
মুম্বাইয়ের মতো দ্রুত বদলে যাওয়া শহরে যেখানে নতুন স্থাপত্য ও আধুনিক রেস্তোরাঁর সংখ্যা বাড়ছে, সেখানে পুরোনো বাড়ির চরিত্র ধরে রেখে নতুন অভিজ্ঞতা তৈরি করা আলাদা গুরুত্ব বহন করে।
মালাইকা অরোরার এই উদ্যোগ তাই খাবারের মেনু কিংবা তারকাখ্যাতির গণ্ডি ছাড়িয়ে যায়। এখানে ইতিহাসের সঙ্গে আধুনিকতার, ঘরোয়া স্বাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ফিউশনের এবং আভিজাত্যের সঙ্গে স্বস্তির দেখা হয় একই ছাদের নিচে। স্কারলেট হাউসের গল্প শেষ পর্যন্ত সেই নতুন জীবনযাপনেরই গল্প—যেখানে খাবার শুধু ক্ষুধা মেটায় না, বরং নকশা, স্মৃতি ও অভিজ্ঞতারও অংশ হয়ে ওঠে।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম