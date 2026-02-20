দ্য ওয়েস্টিন ও শেরাটনের রিওয়াতে রামাদান: মধ্যবিত্তের নাগালে এখন বিলাসী ইফতারি

পবিত্র রমজান মাস সামনে রেখে রাজধানীর আন্তর্জাতিক মানের দুটি পাঁচ তারকা হোটেল দ্য ওয়েস্টিন ঢাকা ও শেরাটন ঢাকায় শুরু হয়েছে ‘রিওয়াতে রামাদান’ শিরোনামে এক ব্যতিক্রমী বুফে আয়োজন। স্থানীয় ঐতিহ্য, আরবি ও তুর্কি স্বাদ, ভূমধ্যসাগরীয় রন্ধনশৈলী ও উপমহাদেশীয় খাবারের সমন্বয়ে সাজানো হয়েছে মাসব্যাপী ইফতার, নৈশভোজ ও সাহরির বুফে।
আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শেফ রিমৌন ওবাইদ, জাপানি মাস্টারশেফ হিরোমি ইয়োনেকাওয়া, শেফ স্বপন রোজারিও ও ক্লাস্টার সু শেফ সাইত দুরসানের পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধানে পরিবেশন করা হচ্ছে প্রতিটি পদ। এক মাস ধরে নানা পরীক্ষামূলক প্রস্তুতি ও স্বাদ যাচাইয়ের পর প্রতিটি পদ চূড়ান্ত করা হয়েছে, যাতে অতিথিরা উপভোগ করতে পারেন মানসম্মত স্বাস্থ্যকর খাবার।
শেরাটন ঢাকার দ্য গার্ডেন কিচেনে পরিবেশন করা হবে দেশীয় ঐতিহ্যবাহী পদ ও আন্তর্জাতিক জনপ্রিয় খাবারের সমাহার। এর মধ্যে থাকবে পেশোয়ারি গরুর নল্লি নিহারি, বিভিন্ন ধরনের তুর্কি কাবাব, গরুর মাংস, ল্যাম্ব উজি, পায়েইয়া, পুরান ঢাকার বিখ্যাত কাবাব এবং অথেনটিক তুর্কি বাকলাভা (সোবিয়ে ও ঠান্ডা দুধ বাকলাভা), কাতায়েফ কাশতা ও মুশাবাক হালাবিসহ নানা লোভনীয় পদ। এখানে ইফতার ও নৈশভোজের জন্য জনপ্রতি দিতে হবে ১২ হাজার ৯৯০ টাকা এবং বৃহস্পতি ও শুক্রবার পরিবেশিত সাহরির জন্য দিতে হবে ৭ হাজার ৯৯০ টাকা।
দ্য ওয়েস্টিন ঢাকার সিজনাল টেস্টস রেস্তোরাঁয় পরিবেশিত হবে ইফতারি ও নৈশভোজের বিভিন্ন পদ। মেন্যুতে থাকছে লবস্টার কাবাব, গ্রিলড স্যামন, ল্যাম্ব শ্যাঙ্ক অ্যারাবিয়ান খাবসা, ঢাকাইয়া গরুর মাংস, ঢিমা আঁচে রান্না করা গরুর লেজের ঝোল।
পাশাপাশি থাকছে মিষ্টি; যেমন– তুর্কি তুলুম্বা, বাকলাভা, কুনাফাসহ নানা পদ।
ইফতারি ও নৈশভোজের জন্য জনপ্রতি দিতে হবে ১১ হাজার ৯৯০ টাকা। সাহরির আয়োজন থাকবে কেবল বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও সরকারি ছুটির আগের রাতে; এর জন্য জনপ্রতি দিতে হবে ৬ হাজার ৯৯০ টাকা।
১৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলন ও ফুড টেস্টিংয়ে জানানো হয় বিশদ। ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য স্বাস্থ্যকর ও মানসম্মত খাবার পরিবেশন করা। পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী কাবাব থেকে তুর্কি কাবাব—সবকিছুই আমরা পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও উন্নত সেবার মাধ্যমে এক ছাদের নিচে এনেছি। প্রতিটি পদ বহুবার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তবেই পরিবেশন করা হচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি—সেবা, মান ও ধারাবাহিকতাই আমাদের শক্তি।’
এই আয়োজনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ব্যাংক এশিয়ার এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট জিশান আহমেদ বলেন, ‘দ্য ওয়েস্টিন ঢাকা ও শেরাটন ঢাকার সঙ্গে আমাদের অংশীদারত্ব দীর্ঘদিনের। আমাদের প্রিমিয়াম কার্ডধারীরা বিশেষ ছাড় ও একটি নিলে তিনটি ফ্রির সুবিধা পাবেন। ইফতার, নৈশভোজ ও বহনযোগ্য প্যাক—সব ক্ষেত্রেই একই সুবিধা প্রযোজ্য। আমরা চাই গ্রাহকেরা পরিবারের সঙ্গে আনন্দময় রমজান উপভোগ করুক।’
ওয়েস্টিন ও শেরাটন ঢাকার পরিচালক (বিক্রয় ও বিপণন) মামুনুর রহমান সুমন বলেন, ‘মিডিয়া ও অংশীদারদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। তাদের সহযোগিতায় আমাদের আয়োজন সবার কাছে পৌঁছে যায়। আমরা আশা করি, এই রমজান হবে অংশীদারত্ব, সমৃদ্ধি ও সাফল্যের।’
‘আমরা আন্তরিকতা ও যত্ন দিয়ে প্রতিটি পদ তৈরি করেছি। অতিথিরা পরিবার-পরিজন নিয়ে এসে শান্তি ও আনন্দের সঙ্গে রমজান উদ্যাপন করতে পারবেন; অন্তত সেটিই আমাদের কামনা, বললেন শেফ রিমৌন ওবাইদ।’
দারুন সব অফারের মধ্যে থাকছে ২১টির বেশি ব্যাংকের নির্বাচিত কার্ডে ‘একটি কিনলে একটি ফ্রি’ সুবিধা থাকছে। ইসলামী ব্যাংক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক, এনসিসি ব্যাংক ও যমুনা ব্যাংকের কার্ডে ‘একটি কিনলে দুটি ফ্রি’ সুবিধা পাওয়া যাবে। এ ছাড়া ব্যাংক এশিয়া, ডাচ-বাংলা ব্যাংক, এনসিসি ব্যাংক, এনআরবি ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক (শুধু শুক্রবার) এবং মার্কেন্টাইল ব্যাংকের কার্ডে ১৬ রমজান থেকে ‘একটি কিনলে তিনটি ফ্রি’ সুবিধা উপভোগ করা যাবে। এ ছাড়া ব্যাংক এশিয়ার কার্ডধারীরা রমজান মাস জুড়ে ইফতার-পরবর্তী নৈশভোজ ও সাহরিতে একটি কিনলে তিনটি ফ্রি সুবিধা পাবেন।
সিজনাল টেস্টসে সৌভাগ্যবান অতিথিরা জিতে নিতে পারবেন নভোএয়ারের রিটার্ন বিমান টিকিট। আর দ্য গার্ডেন কিচেনে নৈশভোজ গ্রহণকারীরা জয়ের সুযোগ পাবেন এয়ার অ্যারাবিয়া ও নভোএয়ারের টিকিট। এ ছাড়া ঘরে বসে উপভোগের জন্য উভয় হোটেলেই থাকছে বিশেষ ইফতারি বক্স।
দ্য ওয়েস্টিন ঢাকায় থাকছে প্লাটিনাম (১১ হাজার ৯৯০ টাকা), গোল্ড (৮ হাজার ৯৯০ টাকা) ও সিলভার (৭ হাজার ৯৯০ টাকা) বক্স। অন্যদিকে শেরাটন ঢাকায় আছে লাক্সারি (১২ হাজার ৯৯০ টাকা), প্রিমিয়াম (৯ হাজার ৪৯০ টাকা) ও ক্ল্যাসিক (৮ হাজার ৪৯০ টাকা) বক্স। এ ছাড়া শাহি হালিম ও জিলাপিসহ ঐতিহ্যবাহী ইফতারির পদ নেওয়া যাবে উভয় হোটেল থেকেই।
ছবি: দ্য ওয়েস্টিন ঢাকা ও শেরাটন ঢাকা