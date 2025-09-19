রাজধানীতেই পাহাড়ি স্বাদ: বেলা শেষের মুংডি

পাহাড়ে ঘুরতে গিয়ে ভ্রমণপিপাসুরা যেমন প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন, তেমনি স্থানীয় খাবারের স্বাদ নিতেও ভোলেন না। আবার অনেক ভোজনরসিক আছেন, যাঁরা শুধুই পাহাড়ি খাবারের টানেই ছুটে যান পাহাড়ের কোলে। তবে এখন পাহাড়ে না গিয়েও খাওয়া যায় পাহাড়ি নানা পদ। রাজধানীতেই মিলছে আসল পাহাড়ি খাবারের স্বাদ। এর জন্য যেতে হবে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে।
সংসদ ভবনের পশ্চিম পাশ ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে সামনে এগোলেই আপনার চোখে পড়বে একটি ফুড কার্ট। নাম—বেলা শেষের মুংডি। ঠিক উল্টো দিকে তাকালেই চোখে পড়বে কৃষকের বাজার। ছায়াঘেরা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা এই অন্য রকম ফুড কার্ট যেন ভোজনরসিকদের জন্য এক ছোট্ট স্বর্গ হয়ে উঠেছে।
বর্তমানে তরুণদের মধ্যে পাহাড়ি খাবারের জনপ্রিয়তা বেড়েছে অনেক গুণ। ঢাকার নানা প্রান্তে মিলছে পাহাড়ি খাবার। ফুড কর্নার থেকে পুরোদস্তুর রেস্তোরাঁ মজুত আছে সবকিছুই। কোনো কোনোটার খাবার স্বাদ আর মানও যথেষ্ট ভালো। তবে অথেনটিক স্বাদের খোঁজ পেতে চাইলে ‘বেলা শেষের মুংডি’ হতে পারে এক অনন্য গন্তব্য। এখানেই মিলবে ট্র্যাডিশনাল পাহাড়ি রান্নার আসল স্বাদ, যা একবার চেখে দেখলে ভুলে থাকা কঠিন।
পাহাড়ি অঞ্চলের খাবারের কথা উঠলেই প্রথমেই মুংডির কথা আসবে। তিন পার্বত্য জেলার এই সিগনেচার খাবারটির চাহিদা এখন তুঙ্গে। ট্রেন্ডিং খাবার বললেও ভুল হবে না।
কথা হলো বেলা শেষের মুংডির উদ্যোক্তা সুমন নংমিনের সঙ্গে। প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম ‘বেলা শেষের মুংডি’ নামটা কী ভেবে দিয়েছেন। উত্তরে জানালেন, ‘বেলা শেষ বলতে আসলে গোধূলিবেলা আর সূর্যাস্তের মিলনকে বুঝিয়েছি। এই সময় মানুষ কাজ সেরে ঘরে ফেরে, বন্ধুদের আড্ডাও জমে ওঠে। এই মুহূর্তটাকে ধারণ করেই এই নামকরণ।’
তিনি আরও জানালেন, ‘প্রতিযোগিতার বাজারে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি আসল স্বাদের মুংডি সবাইকে খাওয়াতে। সহকর্মীদের আমি বলেছি ব্যবসার চেয়ে কোয়ালিটিটাই আসল গুরুত্ব পাবে আমাদের খাবারে। এভাবেই আমরা কাস্টমারদের কাছে পৌঁছাতে চাই।’
বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষ এই কার্টটি চালাচ্ছেন ও দেখভাল করছেন। আর মুখরোচক এই খাবারগুলো বেশ যত্ন নিয়ে তৈরি করেন মনি মারমা। রন্ধনশিল্পী হিসেবে তাঁকে দশে দশ দেওয়াই যায়।
তাঁর কাছ থেকে জানা গেল জনপ্রিয় এই মুংডি তৈরির রেসিপি। চালের নুডলস, মুরগির মাংস, সেদ্ধ ডিম, চিংড়ির গুঁড়া, গোলমরিচের গুঁড়া, চিলি ফ্লেক্স, পেঁয়াজকুচি আর ধনেপাতার সঙ্গে ওপরে ঢেলে দেওয়া হয় স্পেশাল স্যুপ।
মনি মারমা জানালেন, এই সিক্রেট স্যুপই তাঁদের আসল বিশেষত্ব। মুংডির আসল মজা আসলে এই ঝোলেই। যেন সবাই বেস্ট মুংডিটা খেতে পারেন, তাই দামও রাখা হয়েছে সাধ্যের মধ্যে। ৫০ থেকে ১০০ টাকার মধ্যে চার ধরনের মুংডি পাওয়া যায় এখানে।
কার্টে মুংডি ছাড়াও পাওয়া যায় পার্বত্য অঞ্চলের আরেক জনপ্রিয় খাবার লাকসু বা চিকেন চাটনি।
বিশেষভাবে সেদ্ধ করা মাংসের সঙ্গে পেঁয়াজকুচি, ধনেপাতা, কাঁচা মরিচ আর লেবুর রস দিয়ে মাখানো এই লাকসুর দামও মাত্র ১০০ টাকা। আড্ডা দিতে দিতে সুযোগ হলো বেলা শেষের মুংডির সিগনেচার খাবারগুলো পরখ করে দেখার।
মুংডি, লাকসু ছাড়াও এখানে পাওয়া যায় স্বাস্থ্যসম্মত রোজেলা চা, আমড়ার জুস আর পাহাড়ি বিন্নি চালের পায়েস।
এই ফুড কার্টের আরেকটি ভালো দিক, তাঁরা পরিচ্ছন্নতা মেনে খাবার পরিবেশন করেন।
সুমন নংমিন জানালেন, ‘পথের ধারে এই কার্টটি বসানো হয়েছে। এ জন্য যতটা সম্ভব খেয়াল রাখি যেন হাইজিন মানার। বসে খাওয়ার পাশাপাশি পার্সেল নেওয়ারও সুযোগ আছে। সে ক্ষেত্রে কোনো অতিরিক্ত টাকা গুনতে হবে না।
বেলা সাড়ে ৩টা থেকে মোটামুটি রাত ১০টা পর্যন্ত বসে বেলা শেষের মুংডি। অথেনটিক স্বাদের ট্র্যাডিশনাল পাহাড়ি খাবারের স্বাদ পেতে অবশ্যই ঢুঁ মারতে পারেন ভোজনরসিকেরা।’
ছবি: হাল ফ্যাশন