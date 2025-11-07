লো মেরিডিয়েন ঢাকায় গ্রিক ফুড ফেস্টিভ্যাল: ইতিহাসঋদ্ধ নানা পদের অনবদ্য আয়োজন

মেডিটেরেনিয়ান, অটোমান, বাইজেন্টাইন, রোমান ও পার্সিয়ান ঐতিহ্যের মিশেলে গ্রিসের রন্ধনশৈলীকে করেছে ইতিহাসসমৃদ্ধ ও উপভোগ্য। এই গ্রিক কালিনারির আসল স্বাদ নিয়ে স্বাদকোরক মাতাতে হাজির হয়েছে রাজধানীর পাঁচ তারকা হোটেল লো মেরিডিয়েন ঢাকা। ১০ দিনের এই উৎসবকে পূর্ণতা দিতে উড়িয়ে আনা হয়েছে অতিথি গ্রিক শেফ আইওআনিস জিওরগাকাকিস।
এই ফুড ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষে লো মেরিডিয়েনের ১৫ তলার সিগনেচার রেস্তোরাঁ ‘লেটেস্ট রেসিপি’ সাজানো হয়েছে গ্রিক থিমে। সাগর উপকূলের শহর সান্তোরিনির নীল-সাদা আবহ, পৌরাণিক গল্পের দেব–দেবী জিউস, এথেনা ও ভিক্টোরিয়ার কাট-আউট ছিল বিভিন্ন পদের খাবারের পাশেই। ড্যাংলারগুলোতেও গ্রিসের নীল-সাদা পতাকা আর প্রাচীন গ্রিসের বড় রণতরীর ছবি। গ্রিসের প্রাচীন মন্দিরের স্থাপত্য নিদর্শনের নমুনা দিয়ে সাজানো ‘লেটেস্ট রেসিপি’ রেস্তোরাঁ মনে হচ্ছিল নিউ ক্ল্যাসিক গ্রিক ডাইনিংয়র এক দারুণ প্রদর্শনী। বস্তুত এই রেস্তোরাঁ হয়ে উঠেছিল একটুকরা গ্রিস।
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় এই উৎসবের। আর এই আয়োজনের প্রতিটি পদকে অথেনটিক করার জন্য জেডব্লিউম্যারিয়ট ক্রিট রিসোর্ট অ্যান্ড স্পার সৌজন্যে ঢাকায় এসেছেন অতিথি শেফ আইওআনিস জিওরগাকাকিস। ১০ দিনের এই গ্রিক ফুড ফেস্টিভ্যালের পৃষ্ঠপোষণায় আছে ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি।
গেল সন্ধ্যায় উৎসবের উদ্বোধন করেন লো মেরিডিয়েন ঢাকার জেনারেল ম্যানেজার কনস্টান্টিনোস এস গ্যাব্রিয়েল, ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসির রিটেইল ও এসএমই ব্যাংকিংয়ের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর এম খোরশেদ আনোয়ার, শেফ আইওআনিস জিওরগাকাকিস এবং বাংলাদেশে গ্রিসের অনারারি কনসাল জেনারেল ও সাবেক বিজিএমইএ প্রেসিডেন্ট ফারুক হাসান।
হোটেলের জেনারেল ম্যানেজার কনস্টান্টিনোস এস গ্যাব্রিয়েল বলেন, ‘সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বজুড়ে “গ্রিক কুইজিন” নতুন করে জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং আমরা আনন্দিত যে ঢাকার খাদ্যপ্রেমীদের জন্য বিশ্বমানের গ্রিক কুইজিন উপস্থাপন করতে পারছি।’
‘আমরা চাই, আমাদের গ্রাহকেরা কার্ড ব্যবহার করে হাই-এন্ড লাইফস্টাইলের অভিজ্ঞতা নেওয়ার সুযোগ পাক। এ জন্য লো মেরিডিয়েনের এই দারুণ আয়োজনে আমরা সম্পৃক্ত হয়েছি’—বলেন, ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসির রিটেইল ও এসএমই ব্যাংকিংয়ের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর এম খোরশেদ আনোয়ার।
গ্রিসের অনারারি কনসাল জেনারেল ও বিজিএমইএর সাবেক প্রেসিডেন্ট ফারুক হাসান বলেন, ‘২০১৯ সালে লো মেরিডিয়েন ঢাকায় প্রথমবারের মতো আয়োজিত গ্রিক ফুড ফেস্টিভ্যাল দারুণ সাড়া পায়। প্রায় ছয় বছর পর আবার এই আয়োজন নিয়ে আমি আশাবাদী, এবারও গ্রিক খাবারের অথেনটিক স্বাদ ঢাকার ভোজনরসিকদের আপ্লুত করবে।’
উদ্বোধন শেষে অতিথিদের ফুড ট্যুরে নিয়ে যান শেফ। এই আয়োজনে আছে নানা ধরণের গ্রিক সালাদ ও মেজে, হট অ্যাপেটাইজার, মেইন কোর্স আর অবশ্যই শেষপাতে অসাধারণ সব ঐতিহ্যবাহী গ্রিক ডেজার্ট, যা দেবে এজিয়ানের অথেনটিক স্বাদ।
ফুড ট্যুরের ফাঁকে কথা হয় শেফ আইওআনিস জিওরগাকাকিসের সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘গ্রিক খাবারে অলিভ অয়েল, হার্বস, ফেটা চিজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ; যেগুলো এই উৎসবের জন্য সরাসরি গ্রিস থেকে আনা হয়েছে। এ ছাড়া লেবু, অলিভ—এসব একেবারেই গ্রিক খাবারের অথেনটিসিটির মধ্যে পড়ে। যেহেতু মেডিটেরেনিয়ান খাবারের জন্য গ্রিস বিখ্যাত, তাই কালামারি, স্যামন, চিংড়ি, সামুদ্রিক মাছ বিভিন্ন ড্রেসিং ও টেম্পুরা দিয়ে পরিবেশন করা হয়েছে।’
অথেনটিক গ্রিক খাবারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে বললে শেফ বলেন, ‘স্পানাকোপিতা, যার মধ্যে আছে পালংশাক আর ফেটা চিজের পুর; টিরোপিতা (চিজ পাই), গামবাস সাগানাকি (রসুনে ভাজা চিংড়ি), লেবুর রসে ভাজা কালামারি, জুকিনি চপ, দুই ধরনের মুসাকা (বেগুন ও মাংসের ক্যাসেরোল), ল্যাম্ব সুভলাকি, টমেটো সসে সি–ফুড ওরজো, চিকেন জিউভেটসি আর লেবু ও হার্বসে গ্রিল করা স্ন্যাপার।’
শেফ আরও বলেন, ‘কয়েক শতাব্দী ধরে অটোমান আধিপত্যের কারণে বর্তমান তুরস্ক, মেসোপটেমিয়া ও ইউরোপের অনেক দেশ একত্রেই ছিল, সে কারণে অনেক খাবার তুরস্ক ও গ্রিসে একই, যেমন বাকলাভা। তবে গ্রিসে এটা অন্যভাবে পরিবেশন করা হয়; যেমন গালাকতোবুরেকো, কাটাইফি, পোর্তোকালোপিতা। এখানেও বাকলাভার দেখা মিলল, তবে সেটি শেফস স্পেশাল।’
খাবারের সতেজতা দিয়েছে ভালো লাগার দারুণ অনুভূতি। গ্রিসের জনপ্রিয় স্ট্রিট ফুড গ্রিক স্টাইলের চিকেন গাইরোর স্বাদ মুখে লেগে থাকার মতো। বেগুন, মাংসের কিমা আর চিজের সমন্বয়ে তৈরি মুসাকা স্বাদ উপভোগ্য। সালাদ স্টেশনে ছিল গ্রিক সালাদ, তজাতজিকি ড্রেসিং, তরমুজ ও ফেটা চিজ সালাদ, কমলা ও জলপাই সালাদ, পাইনঅ্যাপলের সঙ্গে কোল্ড মিটের সালাদ ও গ্রিন বিন লেমন সালাদ—প্রতিটিই দারুণ মুখরোচক।
নিঃসন্দেহে বলা যায়, যার খাবারের স্বাদে এথেন্সের প্রাচীনতা আর সান্তোরিনির নীল সমুদ্রতট দেখতে চাইলে চলে যাওয়া যেতে পারে গ্রিক ফুড ফেস্টিভ্যালে।
লো মেরিডিয়েন ঢাকার সিগনেচার বুফে রেস্টুরেন্ট ‘লেটেস্ট রেসিপি’তে গ্রিক ফুড ফেস্টিভ্যাল চলবে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত, প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত। গ্রিক-থিমড ডেকর, অতিথি শেফের কিউরেটেড রেসিপি কার্ডের সঙ্গে বুফে ভোজনবিলাসীদের মুগ্ধ না করে পারবে না। তবে এ জন্য গুনতে হবে জনপ্রতি ৮ হাজার ৯৫০ টাকা। অবশ্য ইবিএলের সিলেক্টিভ কার্ডহোল্ডাররা পাবেন এক্সক্লুসিভ ‘বাই ওয়ান গেট থ্রি’ অফার। এ ছাড়া অন্যান্য ২০টি পার্টনার ব্যাংকের কার্ডহোল্ডারদের জন্য আছে ‘বাই ওয়ান গেট টু’ অফার।
ছবি: হাল ফ্যাশন ও লো মেরিডিয়েন