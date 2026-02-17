অটোমান আমেজে রাজকীয় ইফতার: রেডিসন ব্লুতে ‘সুলতান’স সোফরা’

‘সুলতান’স সোফরা’ শব্দগুচ্ছের অর্থ—সুলতানের ভোজের টেবিল বা রাজকীয় দাওয়াতের আসর। অর্থাৎ এমন এক ভোজনসভা, যেখানে ঐশ্বর্য, ঐতিহ্য ও আন্তরিক আতিথেয়তার সমন্বয় থাকে। পুরো রমজান মাসজুড়ে চলা এই আয়োজন ঢাকার ভোজনরসিকদের জন্য নিয়ে এসেছে অটোমান আমেজে এক আন্তর্জাতিক কালিনারি অভিজ্ঞতা।
এই আয়োজনকে আলাদা মাত্রা দিতে তুরস্ক থেকে এসেছেন দুইজন অভিজ্ঞ শেফ। শেফ ওনহান হাসান গাজিয়ানতেপ—ঐতিহ্যবাহী তুর্কি ডেজার্টে বিশেষজ্ঞ। তাঁর হাতে তৈরি অথেন্টিক বাকলাভা ও কুনাফা অতিথিদের দেবে আসল তুর্কি স্বাদের ছোঁয়া।
অন্যদিকে শেফ চেলিক আহমেত মেলিকগাজি পরিবেশন করছেন তুরস্কের জনপ্রিয় শর্মা, তানতুনি, কাবাব ও কোফতার মতো অথেনটিক পদ। তুর্কি ও মধ্যপ্রাচ্যের স্বাদের পাশাপাশি থাকছে আমাদের নিজস্ব ইফতার আয়োজন—হালিম, বিরিয়ানি, উজি, খাবসা, নানা রকম কাবাব, জিলাপি, বাসবুসাসহ আরও বহু সুস্বাদু মিষ্টান্ন।
‘সুলতান’স সোফরা’ কেবল একটি বুফে নয়; এটি ইতিহাস, আতিথেয়তা ও আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বের এক মিলনমেলা। পৃষ্ঠপোষক হিসেবে রয়েছে ট্রাস্ট ব্যংক লিমিটেড এবং তার্কিশ এয়ারলাইন্স। আয়োজকদের ভাষায়, অতিথিরা এখানে শুধু খাবার উপভোগ করবেন না—অনুভব করবেন তুর্কি রন্ধনঐতিহ্যের গল্প ও ভূমধ্যসাগরীয় সংস্কৃতির প্রভাব।
হোটেলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ.এন.এম. মনজুরুল হক মজুমদার জানান, ২০ বছর পূর্তি উদ্যাপনের পর এই বিশেষ আয়োজন রমজানকে আরও স্মরণীয় করে তুলেছে। ক্লাস্টার জেনারেল ম্যানেজার ডুকো এভারেন ডি ভ্রিস বলেন, এটি একটি কুলিনারি ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা—রমজানকে আন্তর্জাতিক মাত্রায় উদযাপনের প্রয়াস।
নির্বাচিত ব্যাংক কার্ডে ৯,৯৫০ টাকা (নেট) মূল্যে থাকছে ‘বাই ১ গেট ৩’ সুবিধা। এছাড়া বিভিন্ন ব্যাংকের সঙ্গে ‘বাই ১ গেট ২’ ও ‘বাই ১ গেট ১’ অফারও চালু রয়েছে।
চলছে ‘ডাইন অ্যান্ড উইন’ ক্যাম্পেইন—যেখানে একজন সৌভাগ্যবান অতিথি জিততে পারেন টার্কিশ এয়ারলাইন্সের সৌজন্যে ঢাকা-তুরস্ক-ঢাকা রিটার্ন টিকিট।
৮,৯৫০ টাকা (নেট) থেকে শুরু ইফতার টেক-অ্যাওয়ে বক্স, কর্পোরেট ইফতারের জন্য ব্যাংকুয়েট সুবিধা এবং বিশেষ ‘রমজান রিট্রিট’ রুম প্যাকেজও রয়েছে। হোটেল লবিতে বসানো হয়েছে ‘ইফতার বাজার’, যেখানে পরিবার বা বন্ধুদের জন্য আলাদাভাবে ইফতার সংগ্রহ করা যাবে।
বিশ্বমানের সেবা ও আতিথেয়তার জন্য সুপরিচিত রেডিসন ব্লু ঢাকা ওয়াটার গার্ডেন এবার রমজানে যোগ করেছে অটোমান ঐতিহ্যের আবহ। যারা ইফতারকে শুধু খাবার নয়, বরং সংস্কৃতি ও ইতিহাসের স্বাদ মিশ্রিত এক অভিজ্ঞতা হিসেবে উপভোগ করতে চান—তাদের জন্য ‘সুলতান’স সোফরা’ হতে পারে এই মৌসুমের অন্যতম আকর্ষণীয় গন্তব্য।
ছবি: রেডিসন ব্লু ঢাকা ওয়াটার গার্ডেন