গুমে কাবাব ফেস্ট: ওয়েস্টিনে চলছে আন্তর্জাতিক কাবাব উৎসব

কায়রো, ইস্তাম্বুল থেকে শুরু করে পেরু, ঢাকা ও হায়দরাবাদের সমুদ্রতট, আফগান থেকে পেশোয়ার, তুরস্ক, মিসর, লেবানন—কাবাবের বিস্তৃতি বিশ্বজুড়ে। বিভিন্ন অঞ্চলের অথেনটিক কাবাবকে ঢাকার রসনাবিলাসীদের কাছে পৌঁছে দিতেই ১০ দিনব্যাপী এই উৎসবের শুরু হয়েছে ৩ সেপ্টেম্বর। আয়োজকেরা বলছেন, এই উৎসব কেবল খাবারের আনন্দ নয়, বরং সংস্কৃতি ও আতিথেয়তার প্রতীক হিসেবেও গুরুত্ব বহন করে।
উৎসবের মূল আকর্ষণ ছিল দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শেফদের রন্ধনশৈলীর প্রদর্শনী। এক্সিকিউটিভ শেফ রুমান ওবায়েদ ও ওয়েস্টিন ঢাকার জুনিয়র শেফ সাইয়েদ দুসসের অতিথিদের জন্য তৈরি করেছিলেন তুর্কি, মিসরীয় ও আঞ্চলিক বিশেষ কাবাব। পরিবেশিত হয় আদানা কাবাব, দোগা কাবাব, হালুক কাবাব, ল্যাম্ব চপ, ঢাকাইয়া শিক কাবাব, হায়দরাবাদি শিক কাবাব ও বিভিন্ন মাছের কাবাব।
উৎসবের উদ্বোধনীতে প্রধান অতিথি মিসরের রাষ্ট্রদূত ওমান মৌহে আলদে আম্বেদ্দো বলেন, কাবাব কেবল খাবার নয়, এটি আতিথেয়তার প্রতীক। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কাবাব সংস্কৃতিকে এক করেছে, মানুষের মাঝে উষ্ণতা ছড়িয়েছে।
ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টস পিএলসির প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘খাবার কেবল স্বাদ নয়, এটি মানুষকে যুক্ত করে। আমরা চাই ফুড ডিপ্লোমেসির মাধ্যমে বিশ্বকে সংযুক্ত করতে। এ ছাড়া দেশীয় খাবার যেমন ইলিশ মাছকে আমরা ভিন্নভাবে পরিবেশন করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছি।’
উৎসব চলবে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ওয়েস্টিন ঢাকার সিজনাল টেস্ট রেস্টুরেন্টে। এটি হবে বুফে ডিনার, যেখানে থাকবে বাই ওয়ান, গেট টু ফ্রি অফার। প্রতি টিকিটের মূল্য ৮ হাজার ৯৫০ টাকা, যা নির্বাচিত ব্যাংক কার্ডের মাধ্যমে পাওয়া যাবে।
উৎসবের মাধ্যমে শুধু স্বাদ নয়, সংস্কৃতি, আতিথেয়তা এবং আন্তর্জাতিক সংযোগের অভিজ্ঞতাও উপভোগের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
ছবি: ওয়েস্টিন ও হাল ফ্যাশন