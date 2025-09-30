শারদীয় ভোজের বিশেষ মিষ্টি: গাজরের রসমালাই
রেসিপি

শারদীয় ভোজের বিশেষ মিষ্টি: গাজরের রসমালাই

একটু অন্য রকম শোনাচ্ছে? স্বাভাবিক। আপনাদের চমকে দিতে তো বটেই, উৎসব বা উপলক্ষে নতুন স্বাদ দিতেই আমাদের এই আয়োজন। এ জন্য সদা প্রস্তুতি থাকে আমাদের ফুড আর্টিস্ট ও ফুডোগ্রাফার সেলিনা শিল্পীর। এ ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। অতএব এই পূজায় বানিয়েই দেখুন না গাজরের রসমালাই। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে প্রিয়জনরা।

উপকরণ

গাজরের রসমালাইয়ের উপকরণ
গাজর ৪টা
সুজি ১/২ কাপ
তরল দুধ ১/২ কেজি
গুঁড়াদুধ ১ কাপ
চিনি ১/২ কাপ বা স্বাদমতো
বাদামকুচি ৩ টেবিল চামচ
জাফরান ১ চিমটি
ঘি ১ টেবিল চামচ

প্রণালি

শেষপাতে হতে পারে গাজরের রসমালাই
গাজর ভালোভাবে ধুয়ে ছিলে কুচি করে কেটে নিন। হালকা ভাপে সেদ্ধ করে নিয়ে ব্লেন্ড করে নিন। অনেকেই কাঁচা গাজর ব্লেন্ড করেন; এতে করে মিহি বা স্মুথ কম হয়। কিছুটা গাজর পেস্ট আলাদা রেখে দিন।

এভাবেও পরিবেশন করা যায়
দেখতে যেমন খেতেও তেমন
দেখতে যেমন খেতেও তেমন

এবার প্যানে ঘি দিয়ে ব্লেন্ড করা গাজর কিছুক্ষণ নেড়ে তাতে সুজি আর আধা কাপ গুঁড়াদুধ দিয়ে অনবরত নাড়তে থাকুন। হালুয়ার মতো আঠালো হয়ে এলে নামিয়ে নিন। এবার হাতে ছোট গোল গোল মিষ্টির মতো বানিয়ে নিয়ে কয়েক মিনিট ভাপ দিয়ে নিন।  
তরল দুধ জ্বাল দিন গুঁড়াদুধ আর চিনি মিশিয়ে। ফুটে ওঠার পর তাতে আলাদা করে রাখা গাজর পেস্ট আর বাদামকুচি দিয়ে দিন। এবার গাজরের মিষ্টিগুলো রসে ঢেলে দিয়ে ১০ মিনিট ফোটান। ঠান্ডা হলে ওপরে বাদামকুচি দিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার এই গাজরের রসমালাই।

প্রকাশ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩: ০০
