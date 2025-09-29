শারদীয় ভোজের নিরামিষবিশেষ: তিলবেগুন

সাদা তিল ২ টেবিল চামচ
পোস্তদানা ১ টেবিল চামচ
শর্ষে ২ চা–চামচ
হলুদগুঁড়া ১ চা–চামচ
মরিচগুঁড়া ১ চা–চামচ
কালোজিরা ১ চা–চামচ
লবণ স্বাদমতো
শর্ষের তেল পরিমাণমতো
বেগুন ধুয়ে নিয়ে তিন কোনা করে কেটে নিতে হবে বোঁটাসহ। সাইজে কিছুটা বড় হলে একটা বেগুন চার থেকে ছয় পিস করা যাবে। কাটা হলে লবণ আর হালকা হলুদ মেখে শর্ষের তেলে বাদামি করে ভেজে নিতে হবে মিডিয়াম আঁচে। এবার সাদা তিল, পোস্তদানা, এক চামচ সরিষা আর চারটি কাঁচা মরিচ নিয়ে একসঙ্গে মিহি করে ব্লেন্ড করে নিতে হবে।
এখন কড়াইয়ে এক টেবিল চামচ সরিষার তেল দিয়ে গরম হয়ে এলে তাতে শর্ষে কালোজিরা দিয়ে ভেজে নিয়ে বেটে রাখা তিলের পেস্ট দিয়ে নেড়েচেড়ে কষিয়ে নিতে হবে। এবার ভাজা বেগুনগুলো এক এক করে ছেড়ে দিয়ে নেড়েচেড়ে আধা কাপ পানি দিয়ে ঢেকে রান্না করতে হবে কয়েক মিনিট। মসলা থেকে তেল ছেড়ে এলে নামিয়ে নিতে হবে।