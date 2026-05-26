গরমে স্বস্তি দেবে রেডমিটের হালকা ও মুখরোচক পদ থাই বিফ স্ট্যু

হাড় ছাড়া গরুর মাংস ১ কেজি
ময়দা ১ টেবিল চামচ
ধনেপাতার গোড়া/ লেমন গ্রাস কুচি এক মুঠো
কাঁচা মরিচ ৪/৫ টা
লেবুর রস ১ টেবিল চামচ
গোল মরিচ গুঁড়া আধা চা-চামচ
তেল ২ টেবিল চামচ
লাল মরিচের গুঁড়া ১-২ চা-চামচ
রসুনের কোয়া ৫/৬টি
আদা-রসুন বাটা ২ চা-চামচ
আদা (খোসা ছাড়িয়ে লম্বা ফালি করা) ১ ইঞ্চি সাইজের
দারুচিনি ছোট এক টুকরা
এলাচ ২টি
লবঙ্গ ২-৩টি
তেজপাতা ১ টি
পেঁয়াজ কুচি ২ টি ছোট
সয়াসস ১ টেবিল চামচ
মাংস ১ থেকে ১.৫ ইঞ্চি সাইজে কেটে নিন। ভাল করে ধুয়ে মাংসের পানি ঝরিয়ে নিন।
এবার মাংসে লবণ, আদা-রসুন বাটা, গোলমরিচ ও লেবুর রস মিশিয়ে ঢেকে রেস্টে রাখুন ৩০ মিনিট।
এর পর দেড় লিটার পানি দিয়ে প্রেসার কুকারে বা চুলায় সেদ্ধ করে নিন মাংস। এবার বাকি সব উপকরণ মিশিয়ে মৃদু আঁচে ত্রিশ মিনিট রান্না করুন। পরিবেশনের সময় ওপরে চিলি ফ্লেক্স, ধনেপাতা কুচি ও লেবুর রস দিন।