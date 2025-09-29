শারদীয় ভোজের বিশেষ: নারকেল দুধ দিয়ে ডুমুর–চিংড়ি

ডুমুর–২৫০ গ্রাম
চিংড়ি-মাঝারি সাইজের ১০–১২টা
নারকেল দুধ-১ কাপ
পেঁয়াজকুচি-১/২ কাপ
আদা রসুন বাটা-১ টেবিল চামচ
জিরা বাটা-১/২ চাচামচ
ধনেগুঁড়া-১ চাচামচ
হলুদগুঁড়া-১/২ চাচামচ
মরিচগুঁড়া-১ চাচামচ
তেজপাতা-২টি
দারুচিনি-২ টুকরা
এলাচ-২টি
লবঙ্গ–২টি
কাঁচা মরিচ-৪–৫টা
তেল-৪ টেবিল চামচ
গরম মসলার গুঁড়া-১ চা–চামচ
লবণ স্বাদমতো
প্রথমে ডুমুরগুলোকে ছিলে মাঝখানে ফালি করে ভেতরের দানা বের করে পানিতে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে ভালোভাবে ধুয়ে উঠিয়ে নিতে হবে। এবার চুলায় একটি প্যান দিয়ে তাতে তেলে গরম মসলার ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজকুচি দিয়ে নাড়াচাড়া করে একটু বাদামি হয়ে এলে এক এক করে আদা ও রসুন বাটা, জিরা বাটা, ধনেগুঁড়া, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া দিয়ে একটু কষিয়ে চিংড়ি দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কষিয়ে চিংড়িগুলো উঠিয়ে নিয়ে, সেই মসলায় ডুমুর ও আরও কিছু পেঁয়াজকুচি দিয়ে কষিয়ে নারকেলের দুধ দিয়ে ১৫ মিনিট মাঝারি আঁচে রান্না করতে হবে। এই সময় গরম পানি দিতে হবে।
ডুমুরের ঝোল ফুটে উঠলে কষানো চিংড়ি আর কাঁচা মরিচ দিয়ে হালকা আঁচে আরও ১০ মিনিট চুলায় রেখে গরম মসলার গুঁড়া দিয়ে নামিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করতে হবে।