হাল ফ্যাশন শারদীয় ভোজ: চেনা রান্নায় নতুন স্বাদ আনবে শসা দিয়ে খাসির মাংস

খাসির মাংস ৫০০ গ্রাম
শসা ২–৩টি (বড় টুকরা করে কাটা)
পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ
আদা বাটা ১ টেবিল চামচ
রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ
হলুদ গুঁড়া আধা চা-চামচ
মরিচ গুঁড়া ১ চা-চামচ
ধনে গুঁড়া আধা চা-চামচ
দারুচিনি ২ টুকরা
এলাচ ২–৩টি
তেজপাতা ২টি
তেল ও লবণ পরিমাণমতো
শুকনা মরিচ ৪–৫টি
প্রথমে খাসির মাংস ভালো করে ধুয়ে সামান্য লবণ, হলুদ ও পরিমাণমতো পানি দিয়ে সেদ্ধ করে নিতে হবে। আরেকটি কড়াইয়ে তেল গরম করে গোটা গরমমসলা, তেজপাতা ও পেঁয়াজকুচি দিয়ে হালকা বাদামি করে ভাজতে হবে। এরপর একে একে আদাবাটা, রসুনবাটা, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া ও ধনেগুঁড়া দিয়ে সামান্য পানি মিশিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে।
এবার সেদ্ধ করা খাসির মাংস ও আস্ত শুকনা মরিচ মসলায় দিয়ে ভালোভাবে কষাতে হবে। মাংস থেকে তেল ছেড়ে দিলে প্রয়োজনমতো ঝোলের পানি দিতে হবে।
মাংস প্রায় সেদ্ধ হয়ে এলে কেটে রাখা শসার টুকরাগুলো দিয়ে দিতে হবে।
খুব বেশি সময় শসা রান্না করা যাবে না। কারণ বেশি গলে যেতে পারে। শসা একটু নরম হয়ে এলে এবং ঝোল মাখো মাখো হলেই নামিয়ে নিতে হবে। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন শসা দিয়ে খাসির মাংস।