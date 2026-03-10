মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহ্যবাহী ডিপ মুয়াম্মারা বাড়িয়ে দেবে ইফতারের স্বাদ
রেসিপি

মুয়াম্মারা সস মধ্যপ্রাচ্যের জনপ্রিয় একটি ডিপ, যা মূলত ভাজা লাল মরিচ, বাদাম, অলিভ অয়েল ও ব্রেডক্রাম দিয়ে তৈরি। এর স্বাদ মিষ্টি, ঝাল ও টক মিশ্রিত। রুটি, পিটা বা গ্রিল করা খাবারের সঙ্গে এটি বিশেষভাবে উপভোগ্য। চমৎকার ও সুস্বাদু এই সসে রেসিপি দিয়েছে এবং ছবি তুলেছেন সেলিনা শিল্পী

উপকরণ

লাল ক্যাপসিকাম ২–৩টা
টমেটো ২টা
বাদাম ৫০ গ্রাম
রসুন ১টা
লেবু একটা  
চিলি ফ্লেক্স ১ চা–চামচ
ব্রেডক্রাম আধা কাপ  
জিরাগুঁড়া আধা চা–চামচ    
শর্ষের তেল বা অলিভ অয়েল ২ টেবিল চামচ  
লবণ পরিমাণমতো

প্রণালি

ক্যাপসিকাম, রসুন, টমেটো রোস্ট করে নিন। বাদাম ভেজে নিন। জিরা টেলে গুঁড়া করে নিন। এবার  ব্লেন্ডারের জারে একে একে ক্যাপসিকাম, টমেটো, রসুন, বাদাম, ব্রেডক্রামব দিয়ে ব্ল্যান্ড করে নিন।

এবার লবণ, লেবুর রস, জিরাগুঁড়া, চিলি ফ্লেক্স, শর্ষের তেল দিয়ে নেড়ে পছন্দমতো পরিবেশন পাত্রে ঢেলে পরিবেশন করুন যেকোনো চপ বা ব্রেডের সঙ্গে। নুডলস, পাস্তা, পিৎজাতেও ব্যবহার করতে পারেন মুয়াম্মা সস। সে ক্ষেত্রে ব্রেডক্রামটা শুধু মেশাবেন না।

প্রকাশ: ১০ মার্চ ২০২৬, ১৩: ১৪
