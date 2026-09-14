দেশি তালে বিদেশি সিম্ফনি: ফাইন ডাইনিং লুকে ডিকন্সট্রাক্টেড তালের পিঠা

তালের রস ৪ কাপ
নারকেল কোরা ২ কাপ
চিনি ৪ -৫ টেবিল চামচ বা স্বাদ মতো
চাল ২ কাপ
গুঁড়া দুধ ১ কাপ
তরল দুধ ১ কেজি
লবণ সামান্য
বড় লেবু একটা
মাখন ১০০ গ্রাম
আগার আগার পাউডার এক চা-চামচ
প্রণালি
তালের রসে পরিমান মত চিনি যোগ করে জ্বাল দিয়ে ঘন করে নিন। চাল ধুয়ে সামান্য লবণ মিশিয়ে ভেজে নিয়ে পাটায় বা ব্লেন্ডারে গুঁড়া করে নিন। লেবুর রস দিয়ে তরল দুধের সঙ্গে অর্ধেক গুঁড়া দুধ মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে ছানা করে নিন।
এবার ভাজা চালের গুঁড়া, নারিকেল,গুঁড়া দুধ, সামান্য তরল দুধ ও মাখন গলিয়ে তারপর মিশিয়ে ভালোভাবে মথে নিন।
এবার টার্টের মোল্ডে চেপে চেপে সেট করে ফ্রিজে রেখে দিন ঘন্টা খানিক। এবার ছানায় সামান্য চিনি মিশিয়ে মথে নিয়ে টার্টের ওপর বিছিয়ে দিন।
এরপর সবার শেষে তালের রসে আগার আগার পাউডার মিশিয়ে জ্বাল করুন মিনিট খানিক। নামিয়ে টার্টের ওপর ঢেলে দিন।
আবার ফ্রিজে রাখুন। সেট হলে নামিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন গ্রাম-বাংলার আমেজে ফাইন ডাইনিং স্টাইল ডিকন্সট্রাক্টেড তালের পিঠা, কিন্তু নতুন বিদেশি সাজে।