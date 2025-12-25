বড়দিনের ঝটপট ডেজার্ট: স্ট্রবেরি প্যানকেক

বড়দিনের ডেজার্ট যে সবসময় খুব সময়সাপেক্ষ আর জটিল রেসিপিতে তৈরি হতে হবে এমন কোনো কথা নেই।
ক্রিসমাসের লাল-সাদার আমেজে এই ঝটপট স্ট্রবেরি প্যানকেক দিয়েই উদযাপন করতে পারেন আজকের দিনটি।
স্ট্রবেরি ২৫০ গ্রাম
ডিম ২ টা
স্ট্রবেরি এসেন্স ১ চা-চামচ
মাখন ১ টেবিল চামচ
দুধ ১ কাপ
গুঁড়া দুধ ১ টেবিল চামচ
চিনি ৩ টেবিল চামচ
ময়দা আধা কাপ
লবণ ১ চিমটি
হুইপড ক্রিম ১ কাপ
ফুড কালার সামান্য
স্ট্রবেরি পিউরি ২ টেবিল চামচ
ডিম হ্যান্ড বিটারে বিট করুন। এবার স্ট্রবেরি এসেন্স, গলানো মাখন, ২ টেবিল চামচ চিনি মিশিয়ে আবার বিট করুন। দুধ মিশিয়ে নিন। এরপর ময়দার সঙ্গে লবণ মিশিয়ে চালনিতে চেলে নিয়ে মিশ্রণটিতে মিশিয়ে নিন। এ সময় এতে যোগ করুন স্ট্রবেরি পিউরি ও সামান্য ফুড কালার।
এখন পুরো মিশ্রণটিকে ছেঁকে নিন।এবার একটি ননস্টিক ফ্রাইংপ্যানে সামান্য মাখন ব্রাশ করে চুলায় মাঝারি আঁচে বসান। ফ্রাইংপ্যান গরম হলে চুলার আঁচ কমিয়ে নিন। গোল চামচের সাহায্যে প্যানকেকের গোলা দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাতলা রুটির মতো তৈরি করুন। ৩০ সেকেন্ড মতো সময় লাগবে একটি প্যান কেক হতে।
হুইপিং ক্রিমের সঙ্গে ১ টেবিল চামচ চিনি মিশিয়ে ইলেকট্রিক বিটারে ৬ থেকে ৭ মিনিট বিট করে ক্রিম তৈরি করে নিন।
এবার পর পর তিনটি প্যানকেক বিছিয়ে নিয়ে মাঝে ক্রিম ও স্ট্রবেরির টুকরো রেখে চারপাশ থেকে মুড়ে ছবির মতো কোল বালিশের আকারে ভাঁজ করুন। এবার ফ্রিজে ঘন্টাখানিক রেখে কেটে নিয়ে ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশন করুন মজাদার স্ট্রবেরির প্যানকেক।