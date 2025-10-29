আচার তো অনেক হলো, এই মৌসুমের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফলটির জেলি বানিয়েছেন কি
এই মৌসুমের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফল বলা যায় এই প্রকৃতির এই সবুজ আশীর্বাদকে। আচার তো সবাই বানায়। বরঞ্চ এ দিয়ে বানিয়ে ফেলুন জেলি। রেসিপি ও ছবি সেলিনা শিল্পী।

এই মৌসুম এলেই বাজারে দেখা মেলে জলপাইয়ের। জিবে জল আনা ফলটি দিয়ে আচার-চাটনি বানানোর ধুম পড়ে যায়। ডালে বা ছোট মাছের চচ্চড়ি-সালুনেও অনবদ্য মৌসুমের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফলটি।

কেউ কেউ জুসও বানিয়ে থাকেন। কিন্তু সকালের নাশতা বা স্ন্যাক হিসেবে ব্রেড-ক্র্যাকারের সঙ্গে জলপাইয়ের জেলি হলে কেমন হয়?

উপকরণ

জলপাই ১ কেজি

চিনি আড়াই কাপ  

লেবুর রস দেড় টেবিল চামচ

সবুজ ফুড কালার সামান্য  (ইচ্ছা)

লবণ এক চিমটি

প্রণালি

জলপাইগুলো ভালোভাবে ধুয়ে টুকরা করে নিন। এরপর লবণ পানিতে ডুবিয়ে রাখুন পনের মিনিটের মতো। এতে করে জলপাইয়ের কষটে ভাবটা কমে যাবে।

এবার চুলায় একটি হাঁড়িতে এক লিটার পানি নিয়ে তাতে টুকরা করা জলপাইগুলো দিয়ে সেদ্ধ দিন। চুলার আঁচ কমিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন। পানি শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেলে এবং জলপাই একদম নরম হয়ে গেলে তুলে ফেলুন চুলা থেকে। এবার ছাঁকনিতে অথবা পাতলা পরিষ্কার কাপডের সাহায্যে ছেঁকে জলপাইয়ের রস একটি পাত্রে আলাদা করে নিন।

এরপর পাত্রটি চুলায় দিয়ে মাঝারি আঁচে চিনি দিয়ে নাড়তে থাকুন। ঘন হয়ে ফেনা উঠে গেলে লেবুর রস ও ইচ্ছা হলে ফুড কালার দিয়ে নেড়ে দুই মিনিট পর চুলা থেকে নামিয়ে ফেলুন।

ঠান্ডা করে স্টেরিলাইজ করা শুকনা বয়ামে ভরে রাখুন। ফ্রিজে রেখে দিলে বহুদিন ভালো থাকে এই জেলি।

সকালের না়শতায় পাউরুটির সাথে পরিবেশ করুন টক-মিষ্টি স্বাদের জলপাইয়ের জেলি। স্ন্যাকসে ক্র্যাকারের সঙ্গে বা বিভিন্ন ডেজার্টেও চলতে পারে এই জেলি।

প্রকাশ: ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৭: ১১
