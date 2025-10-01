শারদীয় ভোজের বিশেষ: কাসুন্দি মুরগি

মুরগির মাংস ১ কেজি
পেঁয়াজ ২টি মাঝারি সাইজের
টক দই ৩ টেবিল চামচ
কাসুন্দি ৩ টেবিল চামচ
কালো শর্ষেবাটা ১ টেবিল চামচ
হলুদ শর্ষে ১ টেবিল চামচ
পোস্ত ১ টেবিল চামচ
আদাবাটা ১ চা–চামচ
রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ
কাঁচা মরিচ ৪–৫টা
হলুদগুঁড়া আধা চা–চামচ
মরিচগুঁড়া ১ চা–চামচ
পোস্তদানা ২ চা–চামচ
কালোজিরা ১/২ চা–চামচ
শর্ষের তেল আধা কাপ
চিনি সামান্য
লবণ স্বাদমতো
প্রথমে ব্লেন্ডারে পোস্ত, হলুদ ও কালো শর্ষে আর ২টি কাঁচা মরিচ দিয়ে ভালো করে পেস্ট করে নিতে হবে। এরপর মুরগির মাংসের সঙ্গে আদা ও রসুনবাটা, টক দই, পোস্ত, হলুদ ও কালো শর্ষে আর কাঁচা মরিচের পেস্ট, লবণ এবং সামান্য শর্ষের তেল দিয়ে মাখিয়ে আধা ঘণ্টা ম্যারিনেট করে রাখতে হবে।
এবার চুলায় একটি প্যান বসিয়ে তাতে শর্ষের তেল দিয়ে কালোজিরা আর কয়েকটি কাঁচা মরিচ দিয়ে একটু ভেজে নিয়ে পেঁয়াজকুচি দিয়ে ২ মিনিট নাড়াচাড়া করতে হবে। পেঁয়াজকুচি হালকা বাদামি হলে তাতে হলুদ ও মরিচগুঁড়া, আদা ও রসুনবাটা দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে ঢেকে দিতে হবে।
এবার ঢাকনা উঠিয়ে নেড়ে ম্যারিনেট করা মাংস দিয়ে কষিয়ে ঢাকনা ঢেকে দিতে হবে। ২–৩ মিনিট হওয়ার পর ঢাকনা খুলে কাসুন্দি দিয়ে আবার কিছুক্ষণ কষিয়ে চুলার আঁচ হালকা করে রেখে দিতে হবে। ৫–৬ মিনিট এভাবে রান্না হয়ে যাওয়ার পর ঢাকনা খুলে সামান্য চিনি আর সামান্য শর্ষের তেল দিয়ে ঢেকে ২ মিনিট রেখে নামিয়ে নিতে হবে। তারপর গরম ভাতের সঙ্গে কাসুন্দি মুরগি পরিবেশন করতে হবে।