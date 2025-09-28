শারদীয় ভোজের নিরামিষবিশেষ: ঝিঙার জলবড়া

শারদীয় উৎসব মানেই বিশেষ ভোজ। মিষ্টি, ভাজাভুজি বা নানা রকম ঝাল-ঝোলের পাশাপাশি থাকে কিছু ব্যতিক্রমী নিরামিষ পদও। এমনই এক ঐতিহ্যবাহী ও অভিনব স্বাদের রান্না হলো ঝিঙার জলবড়া। ঝামেলাহীন, হালকা অথচ পুষ্টিকর এই পদ ভোজনের আনন্দকে আরও বাড়িয়ে তোলে। ঝিঙার প্রাকৃতিক রসেই ভাপে তৈরি হয় নরম বড়া, আর সর্ষে-নারকেলের মিশ্রণে তৈরি হয় অতুলনীয় স্বাদ।
ঝিঙা ১ কেজি
মটরের ডাল ২৫০ গ্রাম
নারকেল কোরা আধা কাপ
কালিজিরা ১ চা-চামচ
হলুদ আর কালো শর্ষে ১ টেবিল চামচ
শর্ষের তেল ৪ টেবিল চামচ
কাঁচা মরিচ ৫-৬টি
চিনি আধা চা-চামচ
হলুদগুঁড়া আধা চা-চামচ
মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ
লবণ স্বাদমতো
প্রণালি
প্রথমে মটরের ডাল ভালো করে ধুয়ে পানিতে ২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। এরপর বেটে নেওয়া ডালে মরিচ ও হলুদগুঁড়া আর লবণ দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে হাত দিয়ে। যত ভালো করে ফেটানো হবে, বড়াগুলো ততই নরম ও ফ্লাফি হবে।
এবার ঝিঙাগুলো ভালো করে ধুয়ে নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে টুকরা করে নিতে হবে। এরপর চুলায় কড়াই বসিয়ে তাতে ২ টেবিল চামচ শর্ষের তেল দিয়ে গরম হলে তাতে কালিজিরা দিতে হবে। একটু নেড়েচেড়ে টুকরা করা ঝিঙা আর লবণ দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়ে ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে রাখতে হবে। চুলার আঁচ যেন মাঝারি-মৃদু থাকে। পাঁচ মিনিট রান্না করার পর দেখা যাবে ঝিঙা থেকে অনেকখানি পানি বের হয়েছে। সেই পানিতে ঝিঙার পাশে পাশে একটি চামচ দিয়ে ফেটানো মটর ডাল অল্প অল্প করে বড়া আকারে ছাড়তে হবে।
তারপর আবার ৫ মিনিটের জন্য ঢেকে দিতে হবে। এরপর ঢাকনা খুললে দেখা যাবে বড়াগুলো ভাপে সেদ্ধ হয়ে গেছে। তারপর একটি চামচের সাহায্যে বড়া উল্টে আবারও ২ মিনিট রান্না করতে হবে। এবার নারকেল কোরা, শর্ষে, কাঁচা মরিচ একটু পানি দিয়ে ব্লেন্ড করে নিয়ে চুলায় কড়াই এর ঢাকনাটা উঠিয়ে এই পেস্ট দিয়ে নাড়াচাড়া করে ৪টি কাঁচা মরিচ, চিনি আর এক চামচ কাঁচা শর্ষের তেল দিয়ে নেড়ে ২ মিনিট ফুটিয়ে নামিয়ে নিন। গরম ভাতে পরিবেশন করতে হবে এই ঝিঙার জলবড়া।