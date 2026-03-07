ইফতারে ঝটপট চিকেন লাকসু: পাহাড়ি স্বাদে ভাইরাল স্ট্রিটফুডের মজা
রেসিপি

ইফতারে ঝটপট চিকেন লাকসু: পাহাড়ি স্বাদে ভাইরাল স্ট্রিটফুডের মজা

বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর একটি ঐতিহ্যবাহী খাবার চিকেন লাকসু। বিশেষ করে মারমা ও চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পদটি এখন সমতলেও বেশ জনপ্রিয়। চিকেন লাকসু সাধারণত দেশি মুরগি, আদা, রসুন, মরিচ ও বিভিন্ন পাহাড়ি মসলা দিয়ে রান্না করা এতে তেল ও মশলা কম ব্যবহার করা হয়, তাই এটি প্রাকৃতিক স্বাদের একটি স্বাস্থ্যকর খাবার হিসেবে পরিচিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের উৎসব ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে এই খাবার প্রায়ই পরিবেশন করা হয়। এখন তো এটি পরিণত হয়েছে ভাইরাল স্ট্রিটফুডে।

ইফতারে বানিয়ে দেখতে পারেন। আপনাদের জন্য এই রেসিপি দিয়েছেন এবং ছবি তুলেছেন পারভীন আলী

উপকরণ

সহজ উপকরণ

মুরগীর মাংস ছোট টুকরা ২৫০–৩০০ গ্রাম
কাঁচামরিচ ৭–৮টি
আদা কুচি ১ টেবিল চামচ
রসুনের ৮–১০ কোয়া
পেঁয়াজ কুচি আধ কাপ
কাঁচা তেতুল ১টি বড়
লেবুর রস ২ টেবিল চামচ
ধনেপাতা কুচি পরিমাণমতো
সয়াবিন তেল ১ টেবিল চামচ
লবণ স্বাদমতো

প্রণালি

প্রথমে চিকেনের টুকরাগুলো ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়ে একটি পাত্রে নিয়ে তাতে এক এক করে আদাকুচি, রসুনের কোয়া তেল কাঁচা মরিচ আস্ত কাঁচা তেতুল দিয়ে পরিমাণ মত পানি দিয়ে ভালো করে সিদ্ধ করে নিতে হবে। সিদ্ধ হয়ে গেলে চিকেনের টুকরাগুলোকে হাত দিয়ে কচলিয়ে ছিঁড়ে নিতে হবে।

এবার সিদ্ধ করা আস্ত রসুন, আদা, কাঁচামরিচ, তেঁতুল উঠিয়ে ভর্তা করার পাত্রে
নিয়ে সুন্দর করে মাখিয়ে নিয়ে তাতে চিকেন পেঁয়াজকুচি, ধনেপাতা কুচি ও লবণ আর লেবুর রস দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নিলেই হয়ে যাবে আদিবাসীদের খাবার চিকেন লাকসু।


বি.দ্র.: এই খাবারে কোনো রকম হলুদ, মরিচগুড়াঁ ব্যবহার করা হয় না।

প্রকাশ: ০৭ মার্চ ২০২৬, ১০: ১৫
